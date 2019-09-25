Обзор MINImax Tinyverse. Необычная стратегия

Геймплей

Сегодня мы поговорим о достаточно необычном проекте, который создан специально для фанатов мультиплеера. Здесь вы сможете показать, насколько вы хорошо разбираетесь в стратегии и тактике, насколько умеете обманывать врага и заманивать его в ловушки. Итак, давайте разомнем пальцы и отправимся в сражения против кого-то из интернета.

Тактика

Игровой процесс довольно интересный и увлекательный, хотя ничего удивительного в нем нет. У нас есть карта, которая разделена на две половины. Одна половина находится под вашим управлением, а вторая — под управлением противника. На каждой половине находится главная постройка, которую нужно защищать от атаки врага, ведь если ваше здание разрушат, то вы проиграете. Далее, от базы каждого оппонента идет тропинка, по которой двигаются ваши персонажи и по центру строит небольшая возвышенность. Задача игрока заключается в том, чтобы правильно атаковать и использовать свои ресурсы, дабы сдвинуть противника на его половину базы и атаковать постройку. Конечно, это не так просто и легко как многим могло показаться, но в целом игровой процесс не вызывает вопросов. Есть своя база, есть цель и есть средства для ее достижения. Вам нужно лишь понять, как работает это все и начать использовать свои сильные стороны.

Графика

Во время нападения на противников можно использовать разного рода уловки. Например, вы можете спокойно ставить стену и отгораживать солдат врагов от возвышенности, тем самым разделяя отряды и атакуя их небольшими порциями. Можно перекидывать генералов в тыл врага или просто быстрее подкидывать их к своему отряду, дабы те могли сражаться вместе и не терять жизни. Есть еще специальная возвышенность, что-то вроде пандуса, которая позволяет персонажам быстрее забираться на возвышенности и наносить неожиданные удары по врагу. То есть, у вас есть несколько видов умений и хитростей, которые нужно использовать. Вопрос только в том, кто из вас будет быстрее и эффективнее использовать данные навыки. Все же игра стратегическая и требует от вас определенных мыслительных процессов, которые далеко не всем геймерам поддаются.

Итог

Мне понравилось, что разработчики реализовали весьма простенькую картинку, которая не мешает играть даже тем, у кого компьютер довольно слабый. Ведь не у всех есть мощный компьютер, правда? А играть в хорошие игры хочется абсолютно всем. Вот здесь карта очень маленькая, буквально очень, довольно немного текстур и персонажей. Это все выглядит интересно, но компьютер ваш не нагружает — даже юнитов здесь не так уж много на самом деле. При этом проблем с детализацией чего-либо нет вообще, ведь каждый камешек или листик нарисованы отлично. Конечно, если вы большой фанат именно красочных реалистичных игр, то вам больше подойдет какой-то иной продукт, но он и компьютер нагрузит намного больше. Это же идеальный вариант для тех, кто не хочет обновлять свой компьютер, но при этом мечтает о качественной мультиплеерной игре. Теперь вы сможете поиграть с удовольствием.

Игра достаточно необычная и геймплей тоже требует определенного привыкания. Но, с другой стороны, разработчик подарил нам возможность попробовать шикарную мультиплеерную игру с очень привлекательными текстурами и быстрым подбором противников, что может быть лучше? Да, конечно, всегда хочется больше возможностей и прочих режимов, но на деле можно сказать, что эта игра вам точно понравится. Она создана для того, чтобы заходить вечером, сражаться с врагами и получать от этого процесса тьму удовольствия.