Обзор Microlab T970BT. Бюджетная беспроводная гарнитура

Видео обзор Microlab T970BT

Вы любите слушать музыку через свой смартфон, но проводные наушники ограничены функционалом? Сегодня мы бы хотели представить вашему вниманию стильные, бюджетные, беспроводные наушники от компании Microlab. Встречайте, перед вами модель T970BT. Девайс получил под свое управление стильный дизайн, отличный функционал и привлекательную цену. Устройство доступно в российских магазинах, список предложений представлен в таблице, составленной на основе данных сервиса ЯндексМаркет. Давайте чуть ближе познакомимся с данной новинкой.

Комплект поставки

Беспроводная гарнитура

Кабель USB для зарядки

Кабель AUX

Инструкция по эксплуатации и гарантийный талон

Устройство поставляется в стильной упаковке с прозрачным окошком, что позволяет ознакомиться с дизайном девайса не доставая наушники из коробки. В комплект поставки входят:

Особенности

Bluetooth-наушники с микрофоном

Вид: накладные

Тип: динамические

Чувствительность: 103 дБ

Вес: 159 г

Поддержка Bluetooth 4.2

Поддержка профилей: A2DP, AVRCP, Hands free, Headset

Радиус действия: 10 м

Емкость аккумулятора: 250 мАч

Время работы: 5 ч

Время ожидания: 150 ч

Время зарядки: 2.5 ч

Функция Multipoint

FM-радио

Размеры: 175x175x68 мм

Воспроизведение с SD-карт

Функционал и дизайн

Корпус девайса выполнен из качественного пластика с матовым покрытием. От следов от пальцев не избежать, однако они не столь заметны.

Оголовье отлично гнется и настраивается по высоте, что позволяет найти комфортный уровень для любого пользователя.

Внутренняя часть оголовья прикрыта резиновой вставкой, которую, при необходимости, можно легко снять и почистить.

Динамики прикрыты мягкими амбюшурами из кожзаменителя. Наушники получили отличную шумоизоляцию, что позволяет не отвлекаться на посторонние звуки. Порадовало то, что при длительном ношении устройство не давит на голову.

На правом динамике нет никаких элементов управления.

Основные кнопки управления и разъемы расположились на левом динамике. На боковой гране обосновались следующие кнопки управления: Mode, переключение треков/управление громкостью, Play/Stop/ответить/завершить вызов и кнопка вкл/выкл устройства. Здесь же можно увидеть светодиодный индикатор состояния работы и микрофон.

Сбоку спрятался разъем MicroUSB и слот для microSD карты, а чуть ниже находится разъем AUX. Порадовало то, что не обязательно использовать данную гарнитуру в одной паре со смартфоном или mp3-плеером. Вы можете закачать на карту памяти свои любимые композиции и просто слушать музыку, либо радио. Очень удобно.

В функционале кнопок сумеет разобраться даже самый неопытный пользователь. Для переключения между режимами FM, microSD карты и беспроводным подключением необходимо нажать на кнопку Mode. При переключении можно услышать голосовые команды девушки на английском языке, что позволяет не запутаться.

Для увеличения или уменьшения громкости необходимо нажать и удерживать соответствующие кнопки, а для переключения треков необходимо нажать на те же кнопки один раз.

Для удобства, кнопка принятия и завершения вызова расположилась прямо по центру. Все кнопки нажимаются интуитивно, и промахнуться будет довольно трудно.

Дальность беспроводного подключения при помощи технологии Bluetooth достигает до 10 метров. На практике, данного расстояния можно добиться при отсутствии между устройствами преград. В квартире сигнал держался стабильно приблизительно на расстоянии 5-7 метров. В любом случае это отличный результат.

Качество звука

Наушники получили под свое управление встроенный аккумулятор мощностью 250 мАч, что позволяет проработать на максимальном заряде приблизительно 5 часов работы. Максимального заряда аккумулятора с лихвой хватит на весь рабочий день при умеренном пользовании. В любом случае, если вы занимаетесь спортом, то аккумулятор сумеет проработать в течении всей тренировки, что позволяет не только наслаждаться в это время своей любимой музыкой, но и принимать входящие вызовы.Микрофон, на наше удивление, показывает отличные результаты в работе. Собеседник слышал нас отлично, как и мы его. Другими словами, Microlab T970BT отлично подходит для разговоров по телефону.

Итоги

Диапазона громкости достаточно для того, чтобы найти для себя золотую середину. Однако на максимальном уровне громкости высокие частоты начинают зашкаливать и бить по ушам. На уровне громкости приблизительно 60-80 % устройство показывает неплохое качестве звучания. Лично нам показалось, что чуть-чуть не хватает средних частот, а высоких наоборот чересчур. Низких частот хватает с лихвой. Басы мягкие и приятные. Учитывая стоимость данного устройства, наушники показывают отличные результаты в плане качества звука.Подведем итоги по беспроводным наушникам Microlab T970BT. Не смотря на свою относительно низкую стоимость устройство получило под свое управление отличный функционал и привлекательный дизайн, что позволяет использовать Microlab T970BT не только при занятии спортом, но и в повседневной жизни. Компания Microlab не перестает радовать своих покупателей интересными, и в то же время многофункциональными решениями. Microlab T970BT полностью оправдывает свою стоимость и опережает своих конкурентов по многим показателям. В любом случае выбор остается за вами, мы лишь можем показать и рассказать.