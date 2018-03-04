Обзор Modecom MC-250B. Беспроводные наушники для спорта

Беспроводные наушники на рынке ІТ-технологий уже даже не первый десяток лет, но только после выхода в свет iPhone X, разработчики стали более активно заниматься развитием этой темы. Почему? Да всё просто — пользователи проявили интерес к яблочному флагману, другие компании подтянулись и начинают делать смартфоны без 3,5-мм выхода под наушники. И, что самое интересное, в плане качества звука беспроводные наушники уже не уступают проводным решениям. Конечно, если вы покупаете наушники для спорта за определённую сумму, то не стоит думать, что они будут звучать как студийные наушники с ценником в десять раз выше. Однако, всегда можно найти разумный компромисс.Для меня самым ярким сценарием реализации всех возможностей преимуществ беспроводных наушников является именно спорт — отсутствие проводов там даёт просто безграничные возможности для выполнения упражнений под заряд активной музыки. И как ни кстати к нам на обзор попали беспроводные наушники от компании Modecom (которой мы недавно дали «золото» за механическую клавиатуру) – модель Bluetooth FM Headphones MC-250B. Это гарнитура для спорта, их именно так и позиционирует ее производитель, и сегодня я расскажу о них более подробно.

Комплект поставки

Стоит заранее сказать, что автор, то есть я, сам активно занимается спортом на любительском уровне и наушники для занятий для меня являются важной и интересной темой. У каждого человека свои требования к звучанию, форме и функциям, но абсолютно все спортсмены хотят получить от данного типа устройств комфорт и надежность. Когда вы бегаете, прыгаете, подтягиваетесь или таскаете железо в зале, то удобство наушников становится на первый план. Уже потом обращаешь внимание на качество звука, на то, сколько держат батарею и все остальное. Ведь кто-то берет наушники для бега, чтобы не скучно было наматывать круги на стадионе, а кто-то хочет отсечь все лишние звуки, чтобы ничего не мешало фокусироваться на занятиях. Сегодня мы поговорим о продукте, который я смело называю универсальным для всех типов задач.Поставляются наушники в упаковке из прозрачного материала. Выглядит стильно, сразу можно увидеть, какие они, даже не распаковывая коробку, мне такое нравится.

На тыльной стороне указаны основные фишки продукта – время работы, радиус, поддержка стандартов связи. Мы это ещё опишем в пункте характеристик.

Дизайн корпуса

Внутри коробки расположены сами наушники, кабель зарядки и сменные амбушюры. Шикарный комплект, как по мне, особенно последняя деталь – она очень актуальна.Корпус самих наушников выполнен в серебристом цвете, а кабель, соединяющий две чаши, уже из черного матового материала. На мой взгляд, комбинация довольно удачная, наушники выглядят стильно, при этом не пачкаются, не перетираются и не покрываются царапинами. Можно было сделать их ярко красными из глянца, но тогда для спорта, да и вообще активного использования, они бы не очень сгодились.

На левой чаше у нас нарисован логотип компании (это позволит вам разобраться в том, где именно левая чаша, а где – правая).

На правой расположены все элементы управления. У нас тут клавиша понижения громкости с прокруткой назад, клавиша повышения громкости с прокруткой вперед, клавиша Mode, кнопка плей/пауза, и многофункциональная клавиша.

На левой чаше у нас имеется выход под microUSB для зарядки наушников.

На правой, в том же месте, есть слот под карту памяти microSD, чтобы слушать музыку без дополнительных источников.

Собственно, ничего необычного – управление классическое, достаточно удобное и благодаря комбинации двух функций в одну кнопку, на корпусе нет десятка невнятных и мелких кнопочек, по которым проблематично попасть в «слепую».На внутренней стороне чаши находится мягкая амбушюра из материала, похожего на поролон. Под поролоном у нас пластиковый корпус черного цвета с отверстиями, через которые звук будет поступать вам прямиком в ушную раковину.Соединяются чаши между собой при помощи достаточно прочного и в тот же момент в меру гибкого толстого оголовья, выполненного из полимерного материала. Выглядит оно достаточно надежно и приятно контактирует с телом, а самое главное – плотно прижимает капсулы с динамиками к ушам. У большинства наушников на рынке эта часть гарнитуры более тонкая, из-за чего испортить подобные наушники просто.

Звук

Характеристики

Характеристики Тип подключения Беспроводное Активное шумоподавление Нет Диапазон частот 20 - 20000 Гц Сопротивление 32 Ом Чувствительность 105 дБ/1 мВт Выходная мощность 30 мВт Микрофон Встроен в наушники Подключение Bluetooth 4.1, microSD Вес 350 г Цвет Чёрный/серебристый

Ощущения от использования

Как я уже сказал ранее, очень важным параметром является эргономика. Если наушники будут хорошо сидеть на голове, то как бы они плохо не звучали — их будут брать и пользоваться. Особенно это касается спорта, где тебе не так важно качество звука, как удобство и комфорт. И, в плане комфорта у модели Bluetooth MC-250B всё очень хорошо. Благодаря адекватной длине кабеля, наушники не болтаются на шее или голове, они плотно прилегают к вашим ушам, плюс «ушки» на чашах цепляются за ваши уши и слететь даже при очень активных движениях они не смогут. Я вот прыгал со скакалкой, дёргал головой в разные стороны и они даже не подумали слететь с головы. Думаю, это лучший показатель эргономики для любых наушников, не только для спортивной модели.Разработчики этих наушников постарались сделать звук максимально равномерным, сбалансированным. Для популярных и ритмичных музыкальных направлений, таких как_ хип-хоп, реп, даб-степ, эта гарнитура — хороший вариант. В звуке можно услышать в меру упругий бас (учитывая размер мембраны и открытую конструкцию), четкую середину и не звенящие высокие. А местами даже не плохо прослушивается позиционирование инструментов в инструментальной музыке, все это зависит от качества первоисточника. Я не буду вдаваться в прочую специализированную Hi-Fi лабуду демагогию типа рассыпания высоких частот, сибилянтов и не услышанных нами третьих обертонов второй скрипки в звуке – ведь мы не это здесь ищем. Просто хочу сказать, что популярную музыку в них очень приятно слушать и при этом получать приличную дозу позитивных эмоций во время своего активного отдыха, так как именно она заряжает нас позитивной энергией во время монотонной физической активности в зале или на улице. Но это не ограничивает их использование только спортом или тем, что с ним связано. Эта гарнитура очень кстати придется и в повседневной жизни — во время работы, прогулок, просмотра фильмов или сериалов.Пожалуй, преимуществам беспроводных наушников стоит уделить отдельную статью. Однако, если вы раз попробуете пользоваться таким вот решением, то к проводам больше не вернётесь никогда. Это действительно удобно — можно слушать музыку в метро, можно заниматься спортом, можно дома сидеть перед компьютером и слушать музыку, либо смотреть новинки кино. Вас ничего не ограничивает в движениях, нет ситуаций, в которых вы забываете о том, что наушники на голове, и просто встаёте, а ноутбук или смартфон тянется за вами по столу.

За беспроводными наушниками будущее, они уже сейчас стали более доступными, звучат хорошо и пользоваться ими удобно. А для спорта это совсем другое направление, как оказывается. Это уже почти тренд, у каждого уважающего себя производителя в линейке есть обязательно беспроводная гарнитура с уклоном на спорт тематику. Ведь если вы занимаетесь дома, либо в тренажёрном зале, то понимаете, что проводные наушники — зло. Они вынуждают пользователя таскать в кармане или на руке источник музыки, будь то плеер или телефон, они постоянно мешают двигаться, сковывают. Весь этот дискомфорт решается банальной покупкой беспроводного решения.

Итог

Во время подготовки к обзору я слушал Modecom Bluetooth MC-250B на протяжении двух недель, и они меня всё это время радовали. Мобильные наушники – это автономность в первую очередь. И батарею они держат около пяти часов, а могут и даже больше, если поставить на середину громкости, что вообще по меркам параметров автономности беспроводных моделей на рынке – выше среднего. Я слушаю музыку примерно на 50% громкости и мне хватает ориентировочно на три тренировки, каждая по 1,5-2 часа. Да, хотелось бы, что бы они «тянули» до 10-12 часов, но это повлечет увеличение веса в след за увеличением размеров, что для спортивной модели уже ЗЛО. А так, это отличный компромисс, потому что занимают в кармане место сопоставимое со смартфоном, плюс – не так привлекают внимание окружающих из-за своей компактности.Работает гарнитура в четырех режимах: передача звука от телефона/плеера через Bluetooth канал; проигрывание музыки с карты памяти MicroSD; режим FM-радио приемника; режим гарнитуры во время разговора.Собственно, радио я не слушаю, но оно тут есть и если вы, к примеру, не хотите таскать карту памяти в наушниках, либо смартфон в кармане или по другим каким причинам, то всегда можно включить функцию ФМ радио и послушать новости или новинки хит-парадов.Предполагаю, что 2018 год станет годом беспроводных наушников. Уже в прошлом году все говорили об этом, но теперь каждая вторая модель на рынке идёт без проводов. У нас на сайте уже были обзоры на беспроводные наушники для хипстеров, для ценителей хорошего звука, теперь вот пришло время музыки для спортсменов. Конечно, никто не мешает вам слушать музыку в других ситуациях, но лучше всего гарнитура Modecom Bluetooth MC-250B раскрывают себя именно в спорте — кардио, силовой тренинг, йога, фитнес, воркаут, всё это будет вами ощущаться совершенно иначе, как бы сказать – под другим углом.

Благодаря прочному корпусу и удобству посадки на голове, вы одеваете наушники на голову и всё, вперёд. Прыгаем, бегаем, таскаем железо, качаем пресс к лету, а наушники в это время на голове прямо не ощущаются. Музыка звучит хорошо, громко, чисто, отлично проработаны все уровни частот, есть возможность слушать музыку как со своего смартфона (или любого другого источника звука) с расстояния в 10 метров, можно поставить карту памяти и слушать музыку вообще без дополнительных девайсов. Это шикарная возможность – покупаете карту памяти на пару гигабайт и вам вообще ничего не нужно для занятий спортом или пробежек. Летом, когда все будут таскать чехлы на поясе или руке со смартфоном, чтобы музыку послушать, вы будете бегать с улыбкой на лице.Плюс, что самое удивительное, модель стоит даже дешевле, чем проводные наушники с аналогичным уровнем звука. Да, после двух-трёх занятий их нужно будет ставить на зарядку. Но кого это волнует, сейчас же 2018 год на дворе. Эра автономного питания, Power Banks от которых мы даже часы и смартфоны заряжаем по несколько раз на день. За последние месяцы я протестировал около десятка наушников, как проводных, так и беспроводных, и могу с уверенностью сказать, что звучат они за свои деньги на самый высокий балл!