Обзор Modecom Volcano 750 Gold. Полностью модульное решение

Пользователи, собирающие компьютер самостоятельно, в большинстве случаев уделяют 99% внимания на процессор, видеокарту и материнскую плату, только потом уже смотрят на корпус, оперативную память, подсветку и так далее. Зачастую, к сожалению, выбору блока питания уделяют очень мало времени — от этой железки же FPS в Dota 2 не зависят, так зачем переживать? Однако, именно от этой детали зависит стабильная работа вашего компьютера. Выбирать БП нужно правильно, с умом, изучая все аспекты и характеристики компонента.

Комплект поставки

Мы сегодня не будем вас грузить рассуждениями о том, как нужно выбирать БП для своего игрового или рабочего компьютера. Мы рассмотрим эталонный вариант для тех, кто хочет получить максимум. Сегодняшняя модель Modecom Volcano 750 Gold удивит даже самого заядлого любителя покрутить винтики в компьютере — это полностью модульный блок питания. Да, у него даже основная линия на материнскую плату отсоединяется. Мы посмотрели, что умеет это устройство, какие имеются преимущества с недостатками, а теперь и с вами поделимся. Заглянем внутрь чудо-коробочки?Начнем с упаковки. Да, это не самое важное, но когда покупаешь столь крутой девайс, то хочется получить удовольствие и от распаковки. Поставляется девайс в коробке из плотного картона с цветной полиграфией.

На лицевой стороне изображён сам блок питания, указана модель, имеется красочный логотип компании и основные характеристики продукта — 750 Вт мощность, Active FPC и форм-фактор ATX 2.31. Отдельно стоит отметить логотип 80 Plus GOLD. Это важная деталь, уж поверьте мне.

На правой и левой гранях коробки нарисован БП уже без каких-то надписей.Тыльная сторона встречает нас основными параметрами данной «железки». Выглядит такой тип упаковки очень привлекательно и дорого, сама коробка немного больше той, в которой продаются бюджетные решения. Это обусловлено наличием большого количества кабелей внутри, плюс поролон.

Да, вы удивитесь, но большинство блоков питания на рынке продаются в коробке без каких-либо элементов защиты. Просто кладутся в коробку и все. Здесь у нас плотный поролон со всех сторон и если даже коробку при транспортировке где-то тряхнёт, с «начинкой» ничего не случится. Повторюсь — мелочь, но когда берёшь такой девайс, то всё должно быть по максимуму.

Когда открываешь коробку, встречает именно эта мягкая защита серебристого цвета. Далее, под ней, расположены два тканевых мешочка. Чёрный бархат выглядит изумительно и есть ощущение, что купил премиум-блок. Лишь очень дорогие варианты на рынке поставляются с таким вот вариантом упаковки.В первом мешочке находится сам блок питания. Собственно, он полностью модульный, так что укомплектовать его в тканевую упаковку было легко. В другом находятся кабели, которые мы и будем подключать.

Отдельно от этой красоты лежит небольшой пакет со стяжками и винтами. Последние, кстати, с накатанной головкой, то есть брать в руки отвертку и вкручивать ничего не нужно. Вы руками можете вкрутить такой винт, за что производителю отдельное спасибо.

И, конечно, немного макулатуры — книжка с инструкцией и гарантия.

Внешний вид

За комплект поставки я поставлю данному блоку пятёрку с плюсом, так как сюда добавили даже больше, чем я ожидал, да ещё и как! Нет, серьёзно, такой стильной и премиальной упаковки я уже давно не видел.Выполнен блок питания в классическом форм-факторе, однако не обошлось и без уникальных элементов дизайна. Однако, давайте по-порядку всё рассмотрим.

Вентилятор прикрыт металлической сеткой с отверстиями, открывающими доступ к потоку воздуха. Сетка чёрного цвета, смотрится дорого и дерзко, плюс у вентилятора есть огромные просторы для забора воздуха, что тоже важно.

Стоит отметить, что данная сетка опоясывает не только панель вентилятора, но и боковые панели. То есть, это цельная стальная панель, в которой проштамповали отверстия и ровненько загнули. Выглядит действительно круто, плюс грани здесь закруглены. У 98% конкурентов на рынке грани прямые, а здесь производитель решил выделиться. Не могу сказать, что это как-то влияет на производительность, но в эстетическом плане — победа, без сомнений.

На одной из сторон этой пластины расположена клавиша питания и разъем питания.

На другой — панель разъёмов. При распаковке, кстати, мы сняли наклейку, где написано, что нельзя использовать некомплектные кабели. Это важный момент, который стоит запомнить. Потом наклейку можно снять.

Панель подключения разъемов порадовала лаконичным расположением портов. Они здесь расставлены в три ряда.

На первом ряду, который расположен снизу, сначала идёт контакт для питания материнской платы. Далее у нас разъемы для подключения CPU и PCI-E портов. Они, кстати, расположены частично и на второй линии разъемов. Третья полоса дает возможность подключить SATA и Molex. Ничего сложного в этом нет, вам нужно лишь прочесть инструкцию и разобраться в количестве необходимых портов.

Например, для большинства компьютеров хватит подключенной линии для материнской платы, плюс CPU-питание и кабель для PCI-E, которым вы запираете видеокарту. Далее, нужен кабель для SATA и пара молексов для подключения вентиляторов. Остальные разъемы оставляем свободными и кабелей в корпусе будет заметно меньше обычного.

С обратной стороны от вентилятора у нас имеется наклейка с указанием технических характеристик. Для большинства пользователей это не интересно, но если вы разбираетесь, то стоит изучить эту информацию. Здесь указан ток по линиям, которые идут к плате, видеокарте и так далее. Далее мы ещё проверим соответствие заявленной информации с реальной. Хотя, у меня нет сомнений, что отклонение будет минимальным.

Кабели

Помимо этого, на боковых панелях у нас имеется рисунок с золотистой полосой и надписью Modecom, после чего идёт логотип 80 Plus GOLD. Стоит отметить, что дизайнеры продумали и этот момент — надпись не только выглядит стильно, но и идеально входит в любую сборку. Внешним видом блока я доволен на сто процентов — закругленные грани, черный металл со штамповкой отверстий, интересное цветовое решение с золотистой полосой и ничего лишнего. Да, это выглядит круто.Достаточно важным элементом блока питания являются кабели — от их длинны и качества зависит насколько удобно будет подключать компоненты. Например, если вы купите бюджетный БП, то там кабели будут разноцветные, без какой-либо оплетки. Это, конечно же, никак не влияет на работу устройства, но выглядит ужасно некрасиво, плюс в практическом плане есть проблема — такие кабели перетираются. Да и от длинны зависит, насколько удобно вам будет прокладывать кабели так, как хочется и как красиво.

Здесь все кабели окрашены в черный цвет, в меру упругие и мягкие, неплохо гнуться, но и форму держат. Кабеля для материнской платы хватает за глаза, тоже самое могу сказать про питание для CPU — в моём корпусе от Raidmax удалось красиво всё организовать и длинны хватило с небольшим запасом. Стоит отметить, что это громадный корпус и в более компактных вариантах запас будет даже больше.

Кабель для питания видеокарты позволяет вообще фантазию проявить по всем фронтам — мне бы половины длинны хватило, чтобы запитать свою карту. В комплекте, кстати, идёт сразу два кабеля для видеокарты, вы можете без проблем подключить даже две топовые модели, требующие дополнительного питания. Для подключения накопителей с вентиляторами и прочими декоративными элементами используются три кабеля с индексом P2. Их длинны тоже предостаточно, хотя это и не требуется — все они обычно спрятаны за задней крышкой.

Характеристики

Xilence XP600R7 Характеристики Форм-фактор Standard-ATX Версия ATX V12 ATX 12V 2.31 Сертификат 80 PLUS GOLD PFC Активный Мощность 750 Вт Кабели Полностью модульная система Мощность по 12 В 744 Вт Ток по линии +12 В 1 62 А Ток по линии +5 В 20 А Ток по линии +3.3 В 20 А Ток +5 В Standby 3 А Ток по линии -12 В 0,5 А Разъемы Основной 20+4 pin Питание CPU 4+4 pin Питание PCI-E 6+2 pin (4) Кол-во SATA 15-pin 8 Кол-во Molex 4-pin 4 Вентилятор 120 мм Наработка на отказ 100000 часов

Тестирование

В принципе, ничего удивительного у кабелей замечено не было — это просто хорошие, добротные кабели. Они чёрные, так что красиво смотрятся в корпусе без лишних доработок и украшений, они неплохо гнуться и это позволяет красиво всё скрыть, чтобы лишний кабель не попадался на глаза. Подключаются очень плотно, выдернуть питание на материнскую плату я смог далеко не сразу, что тоже говорит о крайне надёжной конструкции. Тоже пятёрка.Мы детально протестировали данный БП в самых разных сценариях, дабы получить все необходимые показатели.Начнём с шума. В режиме простоя, когда компьютер просто включён и работает без нагрузки, блок издаёт 26 дБ. В режиме повышенной нагрузки (игры, работа с видео) уровень шума поднимается до 37 дБ. Это шикарные показатели для данного типа компьютерного железа. Если вы посмотрите на бюджетные модели, или хотя бы на средний класс, то заметите, что там в режиме простоя шум доходит до 35-37 дБ, тогда как представленная модель под максимальной нагрузкой оказалась весьма тихой.Следующий шаг тестирования — температура. В простое температура колеблется от 22 до 24 градусов (стоит учитывать, что сейчас май и температура в помещении заметно выше), при максимальной нагрузке — 46 градусов. Учитывая, что нагрузить данный БП под завязку получится лишь у единиц, могу уверенно назвать температуру более чем приемлемой. Если поискать среди более дорогостоящих моделей, то можно найти варианты на пару градусов ниже, но это на деле ничего не даёт. Даже под нагрузкой температура не выходит за пределы адекватной нормы.Последний этап тестирования — проверка вольтажа по линиям.Мы тестировали систему сначала методом «скрепки», постепенно нагружая БП. В конечном итоге получили несколько показателей по линиям (они очень слабо отличаются на разных стадиях нагрузки), после чего указали усреднённый результат. Стоит понимать, что нормальное отклонение от заявленного в паспорте вольтажа составляет 5%. Здесь же мы получили отклонение в 1-2%, что является шикарным показателем. Помимо этого, БП показал стабильную работу без перебоев и скачков, что тоже важно — у вас же компьютер из дорогих комплектующих состоит и их нужно беречь.Характеристики тестового стенда:

Процессор: Intel Core i5 6600K (3,5@4,0 ГГц)

Материнская плата: ASUS Z170-P

Оперативная память: Kingston HyperX Fury (HX424C15FB/8) 8 Гб

Видеокарта: Gigabyte GTX 970 ОС 4 Гб

Тестирование Линия Заявлено Получено Линия +3.3V 3,3 В 3,3 В Линия +5V 5 В 5,1 В Линия +12V CPU 12 В 12,08 В

Итог

Выбирая блок питания нужно помнить, что ваш компьютер, с крутой видеокартой и дорогостоящим процессором, работает именно от него. Не нужно экономить на мощности, ведь если БП работает на пределе, то на долго его не хватит. Всегда лучше посмотреть на более добротную модель, пусть она и стоит немного дороже, но получить хорошее решение на много лет. Данная модель позволит вам не переживать о работе своего компьютера очень долго — GOLD-сертификат гарантирует КПД от 91% и выше, так что можно собрать крутой игровой компьютер и не нагрузить железку даже на половину.

Помимо этого, очень круто реализована модульная система. Конечно, лишние провода можно просто спрятать где-то сзади корпуса, если у вас есть декоративный кожух, прикрывающий блок от взора сквозь прозрачную панель. Если же его нет, либо не хочется держать кипу лишнего в корпусе, вы можете просто не подключать ненужные кабели. Это существенно облегчило мне задачу по сборке компьютера, плюс сами кабели чёрные и смотрится это куда привлекательней разноцветных. Это шикарный вариант для любого компьютера и я могу рекомендовать этот блок питания абсолютно любому пользователю. Он явно стоит своих денег и удовлетворит все ваши запросы.