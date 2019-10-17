Обзор Monkey King: Hero is back. С шутками и драками

2019-10-17, Автор - Влад Волошин; Продукт - Monkey King: Hero is back; [17]
Самое время передохнуть от шутеров и попробовать весьма оригинальный проект под названием Monkey King: Hero is back, который перенесёт нас в другую эпоху, покажет легендарного персонажа и расскажет удивительную историю. Это явно то, чего нам не хватало в последнее время. Итак, берем геймпад в руки и поехали сражаться с врагами — их здесь просто тьма.

Сюжетная линия

Рассказывать про детали сюжетной линии не стану, так как она здесь достаточно интересно написана и некоторые моменты действительно лучше не знать, дабы не испортить себе же настроение. Однако разработчики написали шикарный рассказ и он увлекает буквально с первой сцены, в которой маленький мальчик с корзиной на спине, в которой спит его ещё более мелкая сестра, воскрешает из 500-летнего заточения Короля обезьян. Вскоре эти ребята станут настоящей командой и будут драться с разного рода врагами в попытке освободить наш мир от злобы и монстров. Да и у Короля есть своя цель — для освобождения от пут, блокирующих его магию, нужно делать добро и это является основным мотивом всей сюжетной линии. Могу сказать, что диалоги писали мастера своего дела и слушать их одно удовольствие — можно наслаждаться этими шутками бесконечно. Впервые за долгие время юмор в видеоиграх действительно смешной.

Сражения

Большая часть игры основана на путешествиях и прыжках по платформах, но ощутимую роль играют и сражения. Они здесь представлены в достаточно казуальном формате, но приносят массу удовольствия и позволяют в расслабленном виде убивать всех врагов вокруг себя. Некоторые особи требуют более внимательного изучения, но в целом ничего сложного нет — нажимаешь на одну клавишу и герой наносит слабый удар, нажимаешь на другую — наносит сильный удар. Разница лишь во времени нанесения удара, так что тренируйтесь, пробуйте и экспериментируйте. Некоторых врагов легче запинать быстрыми ударами, а некоторые позволяют сносить их быстро сильным пинком. Есть здесь и механика дуэли, когда вы становитесь лицом к лицу с врагом и деретесь в двоем без лишней помощи. Боевка мне понравилась — сделано просто, увлекательно и понятно. Даже те игроки, которые никогда в подобные игры не заходили, осилят.

Виртуальный мир

Разработчики сделали уклон в китайскую мифологию и нарисовали виртуальный мир в восточном стиле, что выглядит очень красиво и стильно. Вообще Китай того времени выглядит крайне привлекательно — не зря целая россыпь фильмов снята именно про ту эпоху. Теперь же вам дают возможность попробовать себя в роли отважного воина и посмотреть, как выглядит виртуальный мир того времени, как там все устроено, какие есть пейзажи, постройки и так далее. Мне очень понравилось, как это реализовали — чувствуется уникальная атмосфера, все локации прорисованы и продуманы, нет ничего, что выбивалось бы из общего сеттинга. И это очень круто, когда разработчики создают атмосферу не только сюжетом и персонажами, но и окружающим их миром. Количество деталей на самом деле не очень высокое, но их качество перебивает все недостатки.

Итог

У разработчиков Monkey King: Hero is back получилось создать нечто совершенно уникальное — игра с одной стороны веселая, смешная и задорная, а с другой поднимает важные темы, показывает, как люди преодолевают препятствия и даже учит делать добро просто так. Не помню уже игр за последнее время, которые могли чему-то научить, так что смело советую попробовать проект всем, кто любит сеттинг Востока, получает удовольствие от красочных драк и ярких персонажей. Здесь все это есть и даже в избытке.

Комментарии и отзывы Monkey King: Hero is back
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