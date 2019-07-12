Обзор Motorola Moto G7 Power 64GB. Доступный смартфон с мощным АКБ в 5000 мАч

Согласитесь, буквально каждый день на прилавках магазинов появляется огромное количество смартфонов. Это привело к тому, что стало гораздо тяжелее остановить свой выбор на той или иной модели. Сегодня мы бы хотели представить вашему вниманию бюджетную версию смартфона с мощным аккумулятором на 5000 мАч и неплохой начинкой от компании Motorola. Встречайте, перед вами модель Moto G7 Power.

Видео обзор

Устройство доступно в российских магазинах, список предложений представлен в таблице, составленной на основе данных сервиса ЯндексМаркет. Давайте чуть ближе познакомимся с данной новинкой.

Комплект поставки

Смартфон Motorola Moto G7 Power

Силиконовый чехол

Адаптер питания

Кабель USB-USB Type-C

Ключ для извлечения SIM

Документация

Устройство поставляется в премиальной упаковке, на которой можно найти всю необходимую информацию. В нашем распоряжении версия с 64 Гб встроенной памяти. В комплект поставки включено следующее:

Внешний вид

Дизайн устройства, как нам кажется, сумеет привлечь внимание многих покупателей. Спереди красуется 6.2 дюймовый IPS дисплей с разрешением HD+. Здесь же находится небольшая монобровь на которой размещена 8 Мп фронтальная камера и динамик. Соотношение сторон дисплея составляет 19:9, что дает возможность пользователям смотреть фильмы и изображения, играть в игры на большом экране.

Экран занимает практически 78% лицевой части. Снизу нанесена надпись компании. Боковые рамки узкие. Следует отметить, что сенсорная составляющая отлично реагирует на касания, а углов обзора более чем достаточно. Кроме того, благодаря хорошей яркости, дисплей не боится даже прямых попаданий солнечных лучей.

Справа расположена качелька громкости и кнопка вкл/выкл устройства.

Слева находится лоток под 2 nanoSIM и microSD карту. Пользователям понравится то, что вы одновременно можете использовать две SIM и сразу же карту памяти объемом до 512 Гб.

Сверху традиционно расположен 3.5 мм разъем под гарнитуру. Удивительно, но небольшое отверстие под динамик находится здесь же. Диапазона громкости достаточно, на наше удивление смартфон показывает неплохое качество воспроизведение звука.

Снизу микрофон и разъем USB-C для зарядки.

Задняя крышка закруглена. Здесь же размещена основная 12 Мп камера со вспышкой и сканер отпечатка пальцев. Понравилось то, что камера не выпирает и надежно утоплена в корпус смартфона.

Не сказать, что Motorola Moto G7 Power можно отнести к линейке стройных смартфонов. Толщина девайса составляет 9.3 мм. Однако это не отразилось на удобстве пользования. Смартфон удобно держать в руке, но от следов пальцев не избежать.

Начинка

Начинка для данного ценового уровня, как нам кажется, неплохая. За работу отвечает 8-ядерный процессор Qualcomm Snapdragon 632 с тактовой частотой 1800 ГГц и графика Adreno 506. На борту 4 Гб оперативной памяти и 64 Гб встроенной. Есть возможность приобрести и младшую версию с 32 Гб памяти – в РФ только 4/64. Производительности достаточно для выполнения повседневных задач и для того, чтобы играть в требовательные игры на минимальных настройках. Asphalt 9, Pubg, World of Tanks Blitz запускаются без всяких проблем.

Связь

Устройство поддерживает все популярные стандарты связи, в их числе и 4G LTE. Были использованы следующие интерфейсы: Wi-Fi 802.11n, Bluetooth 4.2, USB, NFC. За все время пользования к качеству связи у нас не возникло никаких нареканий. Смартфон показал хорошие результаты в работе.

Аккумулятор

Главной отличительностью особенностью данного смартфона является мощный аккумулятор в 5000 мАч. Сразу же необходимо учесть тот факт, что на борту не самый прожорливый процессор и экран с невысоким разрешением. Это позволило получить высокие результаты в плане автономности. Полной зарядки аккумулятора с лихвой хватает до трех дней автономной работы, а благодаря поддержке быстрой зарядки Moto TurboPower, смартфон заряжается очень быстро. К примеру, за пол часа смартфон набирает до 30% заряда аккумулятора. Это один из самых долгоиграющих телефонов среди выпущенных в 2019 году.

Камера

В Motorola Moto G7 Power используется камера с одним модулем. Фотографии могут похвастаться неплохим качеством и хорошей цветопередачей. Однако все это теряется в темное время суток. Понравилось то, что камера позволяет снимать видео в разрешении 4К при 30 к/с. Фронтальная 8 Мп камера отлично подойдет для любителей селфи. Далее предлагаем ознакомиться с примерами фотографий:

Софт

Камера смартфона поддерживает режимы TimeLapse, Spot color и Cinemagraph.Покупателей порадует то, что разработчики не стали добавлять множество приложений, которыми мало кто пользуются и дали возможность самостоятельно установить все необходимое. Другими словами, пользователи получают фактически чистую платформу.

Особенности

Операционная система: Android 9.0

Тип корпуса: классический

Материал корпуса: стекло

Количество SIM-карт: 2

Тип SIM-карты: nano SIM

Режим работы нескольких SIM-карт: попеременный

Размеры (ШxВxТ): 76x159.43x9.3 мм

Тип экрана: цветной IPS, сенсорный

Тип сенсорного экрана: мультитач, емкостный

Диагональ: 6.2 дюйм.

Размер изображения: 1520x720

Число пикселей на дюйм (PPI): 271

Соотношение сторон: 19:9

Количество основных (тыловых) камер: 1

Разрешение основной (тыловой) камеры: 12 МП

Диафрагма основной (тыловой) камеры: F/2

Макс. разрешение видео: 3840x2160

Фронтальная камера: 8 МП

Аудио: MP3, AAC, WAV, WMA, FM-радио

Разъем для наушников: 3.5 мм

Стандарт связи: GSM 900/1800/1900, 3G, 4G LTE

Интерфейсы: Wi-Fi 802.11n, Bluetooth 4.2, USB, NFC

Спутниковая навигация6 GPS/ГЛОНАСС

Cистема A-GPS

Процессор: Qualcomm Snapdragon 632, 1800 МГц

Количество ядер процессора: 8

Видеопроцессор: Adreno 506

Объем встроенной памяти: 64 Гб

Объем оперативной памяти: 4 Гб

Слот для карт памяти: до 512 Гб

Емкость аккумулятора: 5000 мА⋅ч

Функция быстрой зарядки: Motorola TurboPower

Итоги

Подводя итоги по Motorola Moto G7 Power, следует отметить, что перед нами интересный смартфон с неплохой начинкой и мощным аккумулятором в 5000 мАч. Да, здесь не самая мощная начинка, вы не получите идеальных фотографий, однако, учитывая стоимость смартфона, устройство полностью оправдывает свои возможности. Как нам кажется, Motorola Moto G7 Power вполне пригоден для пользователей, которые не гонятся за дорогостоящими флагманскими девайсами. Существенных минусов за все время пользования нам выявить не удалось.