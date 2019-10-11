Обзор Motorola One One Action

2019-10-11, Автор - Ramil; Продукт - One Action; [21]
Motorola расширяет свой ассортимент среди смартфонов. Сегодня была официально представлена еще одна модель Motorola One Action.

6,3 дюймовый IPS ЖК дисплей, HD - разрешением. Операционная система Android 9 Pie OS, с последующим обновлением до 10 версии. Аккумулятор емкостью 4000 мАч, его можно заряжать через USB-C. Смартфон поддерживает две сим-карты, 4G, Wi-Fi, Bluetooth 4.2, GPS.

Чипсет MediaTek Helio P70, восьмиядерный процессор с тактовой частотой 2,0 ГГц. Смартфон оснащен 4 Гб оперативной памяти. Для хранения файлов имеется встроенное хранилище объемом 64 Гб. На передней панели смартфона установлена 8-мегапиксельная селфи-камера, а сзади тройная камера.

Смартфон появится в Индии с 12 октября по цене 140 $, глобальный запуск состоится 24 октября.

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