Обзор Neverwinter Nights: Enhanced Edition. Для фанатов олдскула

2019-12-12, Автор - Влад Волошин; Продукт - Neverwinter Nights: Enhanced Edition; [30]
Сегодня мы поговорим о достаточно интересной игре, которая выглядит привлекательно, приносит массу удовольствия, но все же не лишена недостатков. Ведь это не новый релиз, а улучшенная версия проекта с приличным стажем. Однако это не делает Neverwinter Nights: Enhanced Edition хуже — игра вполне может затянуть вас на сотни часов. Давайте смотреть.

Графика

Нужно понимать, что Neverwinter Nights: Enhanced Edition — не новая игра, а некое переиздание довольно старого релиза, которое запустили для тех, кто любит оригинальный продукт и хочет играть на современных платформах. Именно по этой причине стоит обратить своё внимание на то, что графика здесь достаточно угловатая, без детальной проработки текстур и объемных объектов. Это важный момент, так как многие пользователи могут подумать, что игра новая, а потом увидят графику и будут, мягко скажем, разочарованы. Стоит заранее понимать, что это проект для тех, кто любит классику, кто хочет погрузиться в мир ностальгии и попробовать ту же игру, что и ранее, только в более современном исполнении. Лично мне картинка на экране напомнила славные времена, когда мы с друзьями играли часами напролёт в подобные игры, наслаждаясь сюжетом, диалогами и интересной сюжетной линией.

Геймплей

Стоит отметить, что Neverwinter Nights: Enhanced Edition в плане игровых механик относительно оригинальной игры 2002 года ничем не изменилась, ведь разработчики хотели предоставить фанатам оригинальный опыт от прохождения. Вы так же создаёте своего персонажа, на что обычно уходит около часа при должном желании, после чего общаетесь с массой персонажей, получаете различные задания, сражаетесь с монстрами, получаете золото и экипировку. Это классическая ролевая игра с упором на сражения с различного рода врагами, которая способна увлечь вас на достаточно длительное время, особенно если вы любите боевую систему, заточенную на хитрости. Противников здесь много, они все довольно разнообразные и требуют особого подхода, что тоже не может не радовать — скучных поединков здесь нет и не будет. Осталось только разобраться в тонкостях игровых механик.

Изменения

Разработчики довольно неплохо потрудились над улучшением графической составляющей продукта, так что игра выглядит достаточно привлекательно, пусть текстуры и объекты остались в том же виде. Постобработка, работа со светом и тенью, а также шейдеры существенно улучшили, тем самым повышая качество изображения. Кроме того, теперь игра поддерживает все современные разрешения, среди которых даже имеется 4К. Правда, стоит уточнить один момент — масштабируется исключительно интерфейс, тогда как виртуальный мир у вас на экране не меняется совершенно. Это немного сбивает с толку, но нужно понимать, что игра все же достаточно старая. Помимо этого, в игре имеется мультиплеер, а если у вас версия для ПК, то можно ещё и Steam Workshop использовать для установки различных модов и дополнений. Их довольно много и игра с модами выглядит куда интереснее, чем без них.

Итог

Neverwinter Nights: Enhanced Edition — игра-ностальгия. Она не подойдет современным геймерам, которые привыкли к вылизанным текстурам, реалистичной графике и красивым кат-сценам, снятыми с реальными актёрами. А вот фанатам классических проектов, которые хотят почувствовать на себе атмосферу проекта начала двадцать первого века, эта игра подойдет просто идеально. У нее все все необходимое — масса врагов, различные элементы экипировки, тьма характеристик и параметров. Стоит попробовать, если вы олдфаг.

Комментарии и отзывы Neverwinter Nights: Enhanced Edition
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