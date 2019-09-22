Обзор Nobby Expert T-110. Беспроводная стереогарнитура с Bluetooth 5.0

2019-09-22, Автор - Айдар Габдулхаков; Продукт - Nobby Expert T-110; [150]
Сегодня мы бы хотели представить вашему вниманию очередную новинку от компании Nobby, которая не перестает радовать своих покупателей, стильными и многофункциональными решениям. Встречайте, перед вами беспроводная стереогарнитура Nobby Expert T-110, получившая под свое управление Bluetooth 5.0, что позволило существенно увеличить радиус взаимодействия со смартфоном.

Устройство доступно в российских магазинах, список предложений представлен в таблице, составленной на основе данных сервиса ЯндексМаркет.

Видео обзор

Комплект поставки

Устройство поставляется в компактной премиальной упаковке, на которой можно найти всю необходимую информацию о данном девайсе. В комплект поставки включено следующее:
  • Беспроводные наушники
  • Кейс для зарядки и хранения
  • Сменные амбушюры
  • Кабель USB
  • Документация

Внешний вид и функционал

Перед нами компактное, удобное и многофункциональное устройство, позволяющее не только наслаждаться своими любимыми музыкальными композициями, но и отвечать на телефонные звонки. Дизайн девайса, как нам кажется, сумеет привлечь внимание даже самых капризных покупателей. К качеству материалов и сборке у нас никаких нареканий не появилось.

Для хранения гарнитуры используется специальный кейс, который станет надежным защитником. Сверху расположена открывающаяся прозрачная крышка.

На тыльной стороне можно увидеть разъем microUSB для зарядки. Да, данный кейс выступает в качестве зарядной станции для беспроводной гарнитуры. Емкость аккумулятора составляет 1500 мАч, когда сами наушники обзавелись аккумулятором в 50 мАч. Этого более чем достаточно, чтобы не задумываться о подзарядке самого кейса в течение около 2-3 дней, в зависимости от времени пользования устройством.

Проверить состояние заряда аккумулятора можно при помощи специальной кнопки и светодиодных индикаторов, которые расположены под крышкой самого кейса.

Понравилось то, что для зарядки самой гарнитуры, вам достаточно просто положить их в кейс. Благодаря магнитным держателям они надежно зафиксируются и получат необходимый заряд аккумулятора. В процессе зарядки загорается оранжевая индикация.

Сами наушники получили компактные формы, позволяющие надежно зафиксироваться в ушной раковине. Для удобства, разработчики добавили в комплектацию с устройством сменные амбушюры, позволяющие пользователю подобрать для себя комфортный размер для ношения.

Рядом с динамиком наушника можно увидеть обозначение сторон (правая/левая). Здесь же размещены разъемы для зарядки.

За работу, на каждом наушнике, отвечает всего лишь одна функциональная кнопка, позволяющая выполнять следующие действия:
  • Play/Stop музыкальной композиции
  • Ответ/завершения звонков
  • Увеличение/Уменьшение громкости
  • Переключение треков
  • Активация Siri или Google ассистента (3 раза, коротко, нажать на кнопку)

Для кого-то, возможно, это покажется странным, однако подобное решение существенно упрощает работу и к этому очень быстро привыкаешь. С данным девайсом вы можете забыть о том, что необходимо доставать ваш смартфон из кармана или рюкзака, чтобы ответить на звонок, либо для переключения треков. Кроме того, вы можете даже вызвать голосового ассистента для того, чтобы набрать номер из вашей телефонной книги и многое другое.

Отдельное внимание следует уделить тому, что беспроводная гарнитура Nobby Expert T-110 подключается к любому совместимому устройству при помощи беспроводной технологии Bluetooth 5.0. Это говорит о том, что расстояние соединения с вашим смартфоном достигает не те привычные 10 метров, а в три раза больше (до 30 метров). На практике данное расстояние будет меняться в зависимости от преград между подключенным девайсом и гарнитурой. Однако Bluetooth 5.0 действительно оправдал наши ожидания и показал отличные результаты в работе.

Следует отметить, что все это позволило существенно увеличить скорость передачи данных и обеспечить устройство качественным звуком. Слушать музыку в Nobby Expert T-110 одно удовольствие. Разработчикам следует отдать должное за настройку звуковой составляющей. Все частоты отлично гармонируют друг с другом. Уверенная середина и допустимые верхние частоты отлично показывают себя в работе в различных жанрах музыкальных треков. Кроме того, нижние частоты приятно удивляют. Мягкие и насыщенные басы отлично дополняют общее качество звучания. Диапазона громкости более чем достаточно.

Итоги

Подводя итоги по Nobby Expert T-110, следует отметить, что перед нами незаменимый помощник на любые случаи. Устройство особенно понравится автовладельцам и любителям активного образа жизни. Стильный дизайн, качественные материалы и сборка, отличный функционал, качественный звук, автономность работы и конечно же доступная цена. Другими словами, беспроводная гарнитура Nobby Expert T-110 полностью оправдывает свою стоимость и, как нам кажется, бьет большинство конкурентов на повал. Существенных минусов, которые бы повлияли на работоспособность устройства нам выявить не удалось, да их, как нам кажется, и нет.

Особенности

  • Тип устройства: Bluetooth-наушники с микрофоном
  • Вид: вставные (затычки)
  • Тип: динамические
  • Диапазон воспроизводимых частот: 18 - 20000 Гц
  • Тип крепления: без крепления
  • Индикация: светодиод
  • Поддержка Bluetooth 5.0
  • Поддержка профилей: A2DP, AVRCP, Hands free, Headset
  • Емкость аккумулятора: 1500 мАч
  • Время работы от аккумулятора в кейсе: 45 ч
  • Время ожидания: 80 ч
  • Время зарядки: 2 ч

Комментарии и отзывы Nobby Expert T-110
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