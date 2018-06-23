Обзор Noctua NH-D15S. Классическая башня

К нам на тест попала система охлаждения Noctua NH-D15S. Это довольно интересная модель, которая понравится многим фанатам классических башен. Разработчики постарались и сделали оригинальную D15 немного дешевле. Теперь в комплекте идет всего один вентилятор, но его вполне хватает на то, чтобы спокойно охлаждать процессор. Собственно, дальше будут тесты и там все понятно.

Комплект поставки

Сейчас многие пользователи задают вопрос о выборе охлаждения для своего процессора. Например, очень часто спрашивают брать СВО или башню за одни и те же деньги. Стоит понимать, что СВО начального или среднего уровня не даст вам того же уровня охлаждения, что башня топового уровня, хотя стоимость у них будет примерно одинаковая. То есть, пользователь выбирает между большим башенным кулером, который охлаждает лучше, или СВО, которая охлаждает хуже, но выглядит интереснее в корпусе. Этот выбор вы сделаете сами, а мы расскажем, что можно получить от Noctua NH-D15S на сегодняшний день.Система охлаждения Noctua NH-D15S поставляется в достаточно классической для компании упаковке. Коробка большая, на ней нарисована сама система.

На тыльной стороне указаны все преимущества устройства и основные характеристики. Довольно важная штука в том случае, если вы покупаете систему в оффлайн магазине и хотите на месте изучить все сильные стороны своего приобретения.

На боковой грани имеются описания сразу на нескольких языках. Вероятно, Noctua NH-D15S продают по всему миру в одной коробке, то есть локализации для отдельного региона никто не делает. Просто интересная деталь комплектации, ничего более.

Внутри коробки у нас расположен плотный пенопласт, а уже внутри него две коробки из плотного картона. Для начала давайте откроем ту, что меньше.

Уже исходя из рисунка на коробке можно понять, что находится внутри. Там у нас крепления для установки системы на процессор. Поддерживаются все современные сокеты, так что проблем возникнуть не должно. Но, если вы сомневаетесь, то просто перейдите на официальный сайт и посмотрите какие поддерживаются варианты. На мой LGA 1151 встало все отлично.

Внутри маленькой коробки находится два пакета для платформ Intel и AMD. Оба варианта комплектуются всем необходимым, так что докупать что-либо отдельно не нужно. Имеется бекплейт на тыльную сторону материнской платы, ножки и все остальное. Помимо данных комплектов у нас есть Г-образный ключ, который потом спас меня при сборке. Он из металла, очень прочный, при этом тонкий и удобный Спасибо Noctua за такой подарок. И, конечно же, есть три буклета с инструкцией и термопаста. Как потом оказалось (после проведения тестов), она очень даже классная.

Второй «отсек» является собой здоровенную коробку. Там у нас и находится система охлаждения (радиатор и вентилятор). Коробка обволакивает радиатор со всех сторон, так что повредить его никак не получится при транспортировке. Да и открывать упаковку та еще забава — настоящий квест.

Внешний вид

Укомплектовано так, что сразу понимаешь — немцы делали. Ничего лишнего, всё очень практично, точно, при этом очень красиво и уместно. Где вы еще ключ такой видели в комплекте? А термопасту, которая лучше большинства конкурентов на рынке? Да и запаковано так, что ничего не погнуть. Нам посылка пришла напрямую из Германии — целая и невредимая.Стоит сразу отметить, что это достаточно массивная штука. Разработчик решил не идти на компромиссы и реализовал довольно большую башню, которая может отлично рассеивать тепло и тем самым обеспечивать производительность вашему процессору даже на самых высоких частотах без перегрева.

Состоит сама башня из двух секций, между которыми имеется отверстие для установки вентилятора. Соединяется это всё шестью тепловыми трубками.Отличительной чертой данной системы является асимметричная конструкция. Когда мы только достали конструкцию из коробки и поставили на стол, она начала заваливаться на бок. Потом оказалось, что это такое инженерное решение — площадка для установки на процессор расположена немного правее (или левее — смотря с какой стороны смотреть). Это позволяет не переживать о совместимости с PCI-E платами расширения, которые у вас могут быть установлены. Помимо этого, имеются вырезы на нижней части башен с внешней стороны — это сделано для работы с оперативной памятью даже самого высокого профиля.

Говорить про количество пластин, их толщину и прочие моменты мы не будем, это довольно утомительно и ничего не дает конечному потребителю. Мы лишь скажем, что общая площадь всех пластин составляет 11850 см2. Это уровень самых топовых башенных кулеров на рынке. Именно флагманских моделей, про средний класс даже не говорим. Вполне логично, что рассеивание тепла здесь колоссальное.

Стоит отметить высокое качество пайки. На всем корпусе я не смог найти следы припоя или чего-то в таком духе, все элементы подогнаны максимально практично, без зазоров или неровностей. И, конечно, хотелось бы похвалить разработка за контактную пластину — она прямо как зеркало. Серьёзно, я поднёс пальцы к площадке и их в отражении видно максимально чётко. На любой другой системе вы ничего подобного никогда не увидите. Площадка ровная, без изъянов, и это позволит нам нанести термопасту и равномерно распределить её между процессором и башней.

Сборка

Смею заявить, что даже в моем корпусе со сборкой компьютера и данной башней образовались некие проблемы. Дело в том, что я разобрал компьютер полностью, поставил башню, так как иначе её воткнуть не получалось, но и это не помогло. После установки материнской платы вместе с Noctua NH-D15S я просто не мог дотянуться и вставить кабель питания для CPU. Пришлось снимать верхнюю крышку корпуса, снимать все вентиляторы, что там были установлены, и только после этого с большим трудом удалось поставить плату с башней на место, подключить все кабели питания и так далее.

То есть, крупные габариты как бы намекают на то, что ваша система обязана быть просторной. Даже если вы видите, что 165 миллиметров для башни в высоту у вас хватает, то я бы порекомендовал иметь про запас еще пару сантиметров. Помимо этого, лучше всего достать плату из корпуса, протянуть кабели и подключить всё питание, потом поставить NH-D15S на процессор, а уже после этого пытаться как-то вкрутить винты материнской платы в шасси корпуса. Забава ещё та, особенно если у вас нет длинной отвертки.

Тесты

Зато имеется громадный плюс в плане планок оперативной памяти. У меня стоят планки HyperX Fury, они не самые высокие, но и далеко не низкие. Со своей прошлой системой охлаждения мне приходилось отодвигать планки самые дальние слоты, иначе ничего не помещалось. Здесь вы можете ставить все четыре планки ОЗУ и ничего мешать не будет, что нас очень даже обрадовало. Других проблем при сборке я не обнаружил.Теперь давайте поговорим о тестировании нашей системы, так как это самая важная часть обзора. Для начала — характеристики системы.

Процессор — Intel Core i5 6600K (3,9-4,4 ГГц)Мат. плата — ASUS Z170-PОЗУ — 2 х 8 Гб (HyperX Fury)Видеокарта — Gigabyte GTX 970 OCБлок питания — AeroCool KCAS 700 ВтКорпус — Raidmax Monster II SE BlackИтак, для начала мы решили протестировать систему в режиме простоя. Температура оказалась на уровне 34 градусов при температуре окружающей среды 28-29 градусов.Показатель шикарный, давайте теперь запустим браузер, фильмы, почту и посмотрим на то, что изменится в температуре. Оказалось, показатели изменились ровно на 1 градус — 35 градусов Цельсия. Вероятно, система просто прогрелась от длительной работы, так что это изменение легко можно списать на перемены в температуре помещения.

Дальше мы провели тестирование в стресс-тестах, чтобы узнать как покажет себя процессор под нагрузкой с этой системой охлаждения. При максимальной нагрузке температура достигла 68 градусов. Это прекрасные результаты, которые показывают, насколько система хорошо охлаждает наш «камень». Но, на этом тесты тоже не заканчиваются, ведь нам нужно еще проверить систему в играх.

В режиме реального тестирования температуры заметно ниже. Например, я играл в Dota 2 и прочие простенькие проекты, где процессор нагружается примерно на 30-50%, не более того. В этих сценариях температура не превышала 45 градусов. В боле тяжёлых играх я смог добиться 52 градусов, на больше моей фантазии не хватило. То есть, вы даже близко не доберётесь до температур, которые могут вызвать падение тактовой частоты. В тестах температур наш сегодняшний гость оказался очень и очень привлекательным, такие температуры можно получить разве что на дорогих СВО на две или даже три секции.

Теперь давайте поговорим про уровень шума. Во время работы системы в режиме простоя температура достигает 34 градуса, башня работает с вентилятором на оборотах в 800 об/мин. Уровень шума при этом составляет 32 дБ, что вполне подходит для практически бесшумной работы. Стоит отметить, что замер мы делали в открытом корпусе, ведь сквозь стеклянную панель корпуса замерять шум невозможно.

Итог

Если закрыть крышку, то уровень шума падает до 29 дБ, то есть даже ниже условной границы бесшумной работы. При нагрузке в играх при 45 градусах Цельсия я получил шум в 41 дБ. Опять же, если поставить крышку и потерять ещё пару единиц шума, то получается более чем комфортная система. В режиме максимальной нагрузки при оборотах в 1400 об/мин башня нас тоже удивила — она стара работать более шумно, но вполне на приличном уровне. То есть, сидя возле компьютера вы будете слышать звуки вентилятора, но это совсем не тот шум, который мог бы мешать комфортной работе или просмотру фильмов, например.Как краткий итог — это шикарная модель для охлаждения процессора без лишнего шума.Подвести итоги оказалось достаточно проблематично. Дело в том, что данная система охлаждения действительно хорошо себя показала — уровень шума низкий, температуры более чем отличные, выглядит система в корпусе тоже шикарно. В комплекте масса всевозможных бонусов (даже наклейка с логотипом компании имеется), да и само по себе обладание чем-то от Noctua сравнимо с покупкой чего-то очень крутого и надежного. С другой стороны — стоимость системы достаточно высокая.

За аналогичные деньги вы вполне можете купить СВО на две секции. Конечно, это будет система среднего класса и охлаждения аналогичного уровня вы не получите. Но, любой СВО более-менее достаточно для современных процессоров, чтобы получить адекватное охлаждение в играх или работе. То есть, покупать башню, которая занимает практически четверть всего пространства корпуса, или взять СВО? Тут каждый выбирает для себя. И, конечно, нам в комплекте с системой дали ещё декоративные накладки, которые делают башню более привлекательной. Об этой детали мы расскажем в отдельной статьи, так как оно того стоит.