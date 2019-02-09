Обзор OKLICK OK-14. Портативная беспроводная колонка

Если вы ведете активный образ жизни и ищете для себя недорогое устройство, которое позволяло бы не просто слушать музыку, но и отвечать на телефонные звонки, то обязательно обратите внимание на беспроводную портативную колонку OKLICK OK-14. Устройство, как нам кажется, выполняет все необходимые функции и более того, его будет не жалко брать с собой в походы. На момент написания обзора средняя стоимость девайса составляла приблизительно 450 рублей. Давайте чуть ближе познакомимся с данной новинкой.

Комплект поставки

Беспроводная портативная колонка

Кабель USB

Карабин

Инструкция по эксплуатации

Устройство поставляется в фирменной упаковке от компании OKLICK, на которой можно ознакомиться со всей необходимой информацией о данной колонке. В комплект поставки входят:

Особенности

Тип подключения: беспроводной (Bluetooth 4.2)

Выходная мощность: 3 Вт, моно

Диапазон воспроизводимых частот: 2.402 - 2.480 ГГц

Соотношение сигнал/шум: >75 дБ

Динамик: 45 мм

Встроенный микрофон

Мощность аккумулятора: 300 мАч

Время работы: до 4 часов

Вес: 107 г.

Внешний вид и функционал

Благодаря своим компактным размерам устройство можно носить с собой в любое удобное для вас место. К качеству сборки и материалов у нас никаких нареканий не возникло. Корпус девайса выполнен из пластика на котором остаются не существенные следы от пальцев.

45 мм динамик прикрыт матерчатой сетчатой решеткой. Мощность динамика составляет 3 Вт, чего, как нам кажется, более чем достаточно для того, чтобы слушать музыку. Да, максимальной громкостью устройство похвастаться не может, так как начинают появляться шумы и частоты начинают зашкаливать, но на средней уровне громкости устройство показывает отличные результаты. Если учитывать стоимость беспроводной акустической системы, частоты настроены очень даже хорошо.

На боковой гране устройства находится небольшая площадка, позволяющая зацепить на нее карабин, который идет в комплектации с устройством. Данное решение позволяет прицепить колонку на свой ремешок, либо свой рюкзак.

Рядом расположился защищенный разъем microUSB для зарядки устройства. Мощность аккумулятора составляет 300 мАч, чего вполне достаточно для того, чтобы устройство проработало до 4х часов.

Вкл/выкл

Предыдущий трек

Следующий трек

Play/Stop

Ответить/завершить звонок

На нижней части беспроводной акустической системы обосновались все элементы управления. Всего пять кнопок управления:

Порадовало то, что в функционале кнопок можно разобраться интуитивно. При коротком нажатии на предыдущий/следующий трек можно переключаться между музыкальными композициями. Если же нажать и удерживать на данные кнопки управления, то есть возможность прибавить/убавить громкость звука. При нажатии два раза на кнопку Принять/Завершить вызов вы можете позвонить на последний набранный в вашем смартфоне номер телефона. Благодаря встроенному микрофону вы можете разговаривать со своими друзьями при помощи телефонных звонков. Другими словами, вам не обязательно доставать свой смартфон из кармана, чтобы ответить на вызов. Да, не сказать, что качество связи на высшем уровне, однако собеседника слышно отчетливо. Если брать по 5-ой шкале, то можно поставить оценку 3 на работу микрофона.

Итоги

Не хватает лишь AUX-разъема, что позволяет подключать к OKLICK OK-14 различные MP3-плееры. Подключаться к устройству можно лишь при помощи беспроводной связи Bluetooth.Подведем итоги по беспроводной акустической системе OKLICK OK-14. Перед нами недорогое устройство, которое отлично выполняет свои основные функции и позволяет не оставаться без музыки даже в длительных прогулках, либо походах. Функционал девайса позволяет держать свой смартфон или планшет в защищенном от внешних воздействий месте, к примеру, в рюкзаке, и управлять музыкой, либо отвечать на телефонные звонки прямо с OKLICK OK-14. Нам не удалось найти существенных минусов, если не учитывать тот факт, что здесь отсутствует AUX. В целом устройство показало отличные результаты в работе. Как нам кажется, на OKLICK OK-14 стоит обратить внимание, особенно если вы ищете бюджетную беспроводную акустическую систему.