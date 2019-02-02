Обзор ОКЛИК OK-12. Портативная беспроводная колонка

2019-02-02, Автор - Айдар Габдулхаков; Продукт - ОКЛИК OK-12; [398]
Портативные колонки, за последние годы, набрали невероятно высокую популярность во всем мире. Сегодня мы бы хотели представить вашему вниманию бюджетную версию портативной беспроводной колонки от компании ОКЛИК, которая не перестает радовать своих покупателей интересными решениями. Встречайте, перед вами модель ОК-12. На момент написания обзора средняя стоимость устройства составляла приблизительно 400 рублей. Давайте чуть ближе познакомимся с данной новинкой.

Комплект поставки

Устройство поставляется в компактной, привычной для компании ОКЛИК упаковке, на которой можно найти всю необходимую техническую информацию. В комплектации есть все необходимое для полноценной работы:
  • Портативная беспроводная колонка
  • Комбинированный USB-кабель
  • Инструкция по эксплуатации

Особенности

  • Акустический тип: 1.0
  • Суммарная звуковая мощность: 3 Вт
  • Отношение сигнал/шум: 74 дБ
  • Расположение регуляторов: на передней панели
  • Встроенный микрофон
  • Поддержка карт памяти: micro SD, TF card
  • Интерфейс подключения: Bluetooth/USB
  • Версия Bluetooth: v4.2
  • Емкость аккумулятора: 300 mAh
  • Время работы: 4 ч
  • Вес: 121 г
  • Размер: 45x70x70мм
  • Цвет: черный

Внешний вид

Компактный, стильный, и что не мало важно, не дорогой ОКЛИК OK-12, как нам кажется, придется по душе даже самым капризным пользователям. Благодаря своим небольшим размерам вы можете носить данную колонку с собой в любое место. К качеству сборки и материалов у нас никаких нареканий не возникло. Все выполнено качественно и надежно.

На верхней части устройства, под сетчатой металлической решеткой, расположился 40 мм динамик, который выдает мощность в 3 Вт. Кроме того, разработчики установили сюда же RGB-подсветку, которая отлично показывает себя в работе и придает колонке современный стиль. Подсветка расположилась и над кнопками управления. В темное время суток устройство сумеет придать вашему отдыху особую атмосферу.

Да, не сказать, что при помощи данной колонки вы сможете устраивать танцполы на природе, однако, учитывая стоимость девайса, ОКЛИК OK-12 больше предназначен для того, чтобы слушать музыку в небольшой компании друзей, когда вам необходима фоновая музыка.

На нижней части колонки расположилась прорезиненная круглая ножка, позволяющая предотвратить устройство от скольжения. Здесь же можно увидеть обозначения кнопок управления и небольшую техническую информацию.

Все кнопки управления и разъемы выведены на боковую грань устройства:
  • Разъем mini-USB для зарядки
  • Разъем для наушников (AUX)
  • Разъем USB
  • Слот для карты памяти
  • Кнопка Вкл/выкл
  • Микрофон
  • Кнопка Mode
  • Предыдущий трек
  • Play (ответить/завершить звонок)
  • Следующий трек

Функционал

В работе устройства сумеют разобраться даже самые неопытные пользователи. В функционале можно разобраться интуитивно. Кнопка Mode отвечает за переключения между режимами: AUX, карта памяти, радио и Bluetooth.

При помощи кнопок предыдущий/следующий трек можно прибавлять и убавлять громкость устройства. Для этого необходимо нажать и удерживать ту или иную кнопку.

Кнопка play, позволяет отвечать на входящие звонки при условии, если ваш телефон подключен к устройству при помощи Bluetooth. Следует отметить, что, если нажать на данную кнопку два раза, вы сможете осуществить звонок на последний набранный номер в своем телефоне. Согласитесь, очень удобно.

Не понравилось, что нельзя выключить подсветку. Ведь в светлое время суток, как нам кажется, она не сильно то и нужна, и лишь сажает заряд аккумулятора. В ОКЛИК OK-12 установлен встроенный аккумулятор мощностью 300 мАч. Полной зарядки хватает приблизительно на 4 часа работы. Этого вполне достаточно.

Да, здесь не самый лучший микрофон. Приходится очень близко говорить к нему, чтобы собеседник вас отчетливо слышал. Да, здесь нет идеально настроенных частот. Однако свои основные функции устройство выполняет на отлично.

Итоги

Подводя итоги по портативной беспроводной колонке ОКЛИК OK-12 следует сказать, что небольшая стоимость девайса позволяет обратить на нее внимание. Вы всегда сможете разнообразить свой отдых фоновой музыкой и носить колонку с собой в любое удобное для вас место. Стильный и современный дизайн позволит заполучить внимание ваших друзей и знакомых. Да, здесь есть небольшие минусы, но вряд ли на них стоит заострять свое внимание, ведь с основной задачей, проигрыванием музыки, устройство справляется на отлично.

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