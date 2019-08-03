Обзор ORICO SOUNDPLUS-C1. Беспроводная стереоколонка с будильником

2019-08-03, Автор - Айдар Габдулхаков; Продукт - ORICO SOUNDPLUS-C1; [130]
Сегодня мы бы хотели представить вашему вниманию многофункциональную Bluetooth колонку от компании ORICO, которая не перестает удивлять своих покупателей стильным и недорогими девайсами. Встречайте, перед вами модель SOUNDPLUS-C1.

Устройство доступно в российских магазинах, список предложений представлен в таблице, составленной на основе данных сервиса ЯндексМаркет. Давайте чуть ближе познакомимся с данной новинкой.

Видео обзор

Комплект поставки

Устройство поставляется в стилизованной упаковке из плотного картона, на которой можно найти всю необходимую информацию. В комплектацию включено следующее:
  • Беспроводная колонка
  • Кабель AUX
  • Кабель USB
  • Документация

Внешний вид и функционал

Корпус девайса выполнен из пластика и прорезинен. Другими словами, разработчики позаботились и о защите от попадания влаги. Однако это не говорит о том, что необходимо погружать ORICO SOUNDPLUS-C1 в воду. Дизайн устройства, как нам кажется, сумеет привлечь внимание покупателей. Благодаря своим компактным габаритам, ORICO SOUNDPLUS-C1 можно легко переносить с собой в любое удобное для вас место. Кроме того, устройство сумеет вписаться в интерьер любого помещения.

Спереди расположен информативный дисплей, на котором отображается вся необходимая информация:
  • Время
  • Подключение Bluetooth
  • Заряд аккумулятора
  • Будильник

Дисплей обзавелся настраиваемой подсветкой, которая автоматически отключается через некоторое время. Яркости достаточно для использования в не солнечный день.

Сверху расположены функциональные кнопки управления, которые разделены на две колонки. Верхняя часть отвечает за настройку подсветки, часов и будильника. Нижняя же отвечает за мультимедийные функции.

На тыльной части девайса спрятаны динамики и встроенный микрофон, позволяющий отвечать на телефонные звонки и общаться с вашими друзьями. Связь держится уверенно. Микрофон показывает неплохие результаты в работе. Собеседник слышал нас отчетливо приблизительно с расстояния один метр.

Здесь же, чуть выше, размещены разъем, которые надежно защищены: AUX, microUSB для зарядки и слот для карты памяти.

Снизу можно увидеть резиновые ножки, позволяющие не скользить колонке по поверхности.

Подключение к колонкам осуществляется при помощи Bluetooth, либо AUX. Дальность связи, если между устройствами не будут никаких преград, составляет 10 метров. Кроме того, вы можете подключить к ORICO SOUNDPLUS-C1 мп-3 плеер, либо вовсе прослушивать музыку при помощи microSD карты.

Из дополнительных функций необходимо отметить возможность установить будильник. Понравится то, что звуки будильника можно настроить самостоятельно. Пользователям дается возможность выбрать из 4х представленных вариантов, либо вовсе использовать microSD карту и просыпаться под свои любимые треки.

Качество звука

Теперь о самом главном – качестве звука. Динамики выдают суммарную мощность в 10 Вт, а на выходе мы получает отлично настроенный стереозвук. Разработчикам следует отдать должное за настройку звуковой составляющей. Приятная середина отлично сочетается с неплохо настроенными верхними частотами. Все это дополняют мягкие и насыщенные басы. Громкости более чем достаточно. Понравилось то, что даже на максимальном уровне динамики не начинают хрипеть.

Аккумулятор

Устройство получило встроенный аккумулятор мощностью 2000 мАч. Полной зарядки хватает приблизительно на 6 часов работы при средней нагрузке, либо около 3х часов на максимуме. Лично нам кажется, что это весьма неплохие показатели.

Итоги

Подводя итоги по беспроводной колонке ORICO SOUNDPLUS-C1 следует отметить, что перед нами интересный девайс на все случаи жизни. Данное устройство можно использовать не только в качестве воспроизведения музыки, но и будильника, либо вовсе для общения со своими друзьями. Последнее, как нам кажется, больше является приятным бонусом. Среди плюсов следует отметить следующее: стильный дизайн, качественные материалы и сборка, отличный функционал, качественный звук и конечно же приятный ценник. Существенных минусов, которые бы повлияли на работоспособность устройства, нам выявить не удалось.

Характеристики

  • Звук: стерео
  • Мощность колонок: 2x5 Вт
  • Мощность аккумулятора: 2000 мАч
  • Диапазон воспроизводимых частот: 80 - 18000 Гц
  • Материал корпуса: пластик
  • Количество полос AC: 1
  • Поддержка карт памяти: microSD
  • Функции: часы, будильник, встроенный микрофон
  • Влагозащищенный корпус
  • Размеры (ШxВxГ): 210x74x67 мм
  • Вес: 0.56 кг (с элементами питания)

Комментарии и отзывы ORICO SOUNDPLUS-C1
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