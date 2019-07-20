Обзор ORICO Soundplus P9S. Bluetooth-наушники с микрофоном

2019-07-20, Автор - Айдар Габдулхаков; Продукт - ORICO Soundplus P9S; [128]
Согласитесь, большинство людей в серьез начало задумываться о состоянии своего здоровья и регулярно посещать спортивные залы для того, чтобы сбросить лишний вес, либо просто поддерживать себя в норме. Сегодня мы бы хотели представить вашему вниманию незаменимого помощника, который позволит наслаждаться своими любимыми музыкальными композициями во время тренировок и даже отвечать на звонки. Встречайте, перед вами Bluetooth-наушники от компании ORICO, модель Soundplus P9S.

Устройство доступно в российских магазинах, список предложений представлен в таблице, составленной на основе данных сервиса ЯндексМаркет. Давайте чуть ближе познакомимся с данной новинкой.

Комплект поставки

Устройство поставляется в стилизованной упаковке от компании ORICO, на которой можно найти всю необходимую информацию. В комплектацию включено следующее:
  • Bluetooth-наушники
  • Сменные амбушюры
  • Кабель USB
  • Документация

Внешний вид и функционал

Дизайн ORICO Soundplus P9S, как нам кажется, сумеет привлечь внимание прекрасной половины человечества. Бирюзовая расцветка позволила получить интересный вид. Устройство выполнено из качественных материалов. К сборке у нас никаких нареканий не возникло.

Шейный шнурок защищен тканевой оплеткой. Длины более чем достаточно для комфортного пользования.

Наушники обзавелись специальным блоком управления с тремя функциональными кнопками управления и встроенным микрофоном, что позволяет отвечать на телефонные звонки.

Динамики прикрыты силиконовыми амбушюрами. В комплектации их сразу три пары. Пользователь самостоятельно может подобрать для себя необходимый размер. На тыльной стороне корпуса динамиков размещены магниты.

Разъем microUSB для зарядки находится на торце блока управления. Устройство получило под свое управление аккумулятор мощностью в 110 мАч. Полной зарядки аккумулятора позволяет проработать девайсу до 10 часов. Этого достаточно для того, чтобы использовать наушники не только вовремя занятие спортом, но и в повседневной жизни.

Качество звука

Теперь о самом главном – качестве звука. 10 мм динамики выдают отличное качество звучание. Все частоты неплохо настроены, что позволяет действительно наслаждаться музыкой. Середина и верха отлично показывают себя в работе, позволяя услышать все мельчайшие детали. Низких частот, как нам показалось, будет достаточно, чтобы ощутить динамику басов и дать себе сил для активных тренировок.

Кроме того, благодаря наличию микрофона вы можете общаться со своими друзьями и отвечать на телефонные звонки. Микрофон показывает неплохие результаты в работе. Собеседник слышал нас отчетливо и без всяких помех. Дальность беспроводной связи, если между вашим смартфоном и наушниками нет никаких преград, достигает до 10 метров. Связь держится уверенно и не прерывается.

Итоги

Подводя итоги по Bluetooth-наушникам ORICO Soundplus P9S, следует отметить, что перед нами отличное решение на все случаи жизни. Данное устройство можно использовать не только при занятии спортом, но и в повседневной жизни. Дизайн девайса сумеет привлечь внимание многих. Среди плюсов следует отметить следующее: качественные материалы и сборка, эффектный вид, качество звука, автономность и конечно же приемлемая цена. Существенных минусов, за все время пользования, нам выявить не удалось.

Характеристики

  • Тип устройства: Bluetooth-наушники с микрофоном
  • Назначение: для занятий спортом
  • Вид: вставные (затычки)
  • Диапазон воспроизводимых частот: 12 - 22000 Гц
  • Чувствительность: 108 дБ
  • Защита от воды
  • Bluetooth 5.0
  • Поддержка профилей: A2DP, AVRCP, Hands free, Headset
  • Радиус действия: 10 м
  • Емкость аккумулятора: 110 мА⋅ч
  • Время работы: 10 ч

Комментарии и отзывы ORICO Soundplus P9S
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