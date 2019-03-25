Обзор Oklick OK-127. Компьютерная акустика с подсветкой

Видео обзор

Если вы ищете для своего компьютера или ноутбука недорогие колонки, но никак не можете подобрать стильное решение, то вам необходимо обратить внимание на очередную новинку от компании Oklick, которые, как нам кажется, идеально подойдут даже самым капризным пользователям. Встречайте, перед вами модель OK-127. Устройство доступно в российских магазинах, список предложений представлен в таблице, составленной на основе данных сервиса ЯндексМаркет. Давайте чуть ближе познакомимся с данной новинкой.

Комплект поставки

Устройство поставляется в фирменной упаковке, на которой можно найти всю необходимую информацию. В комплекте поставки нет ничего лишнего, что могло бы повлиять на увеличение стоимости девайса. Внутри коробки находятся лишь колонки и краткое руководство пользователя.

Особенности

Тип: 2.0

Суммарная мощность: 6 Вт

Материал корпуса фронтальных колонок/сателлитов: пластик

Диапазон воспроизводимых частот: 160-20000 Гц

Отношение сигнал/шум: 30 дБ

Питание от USB

Линейный вход (стерео): разъем mini jack

Количество полос фронтальных колонок: 1

Мощность фронтальных колонок: 3 Вт

Размеры динамиков фронтальных колонок: 1x60 мм

Многоцветная подсветка, реагирующая на касания

Внешний вид и функционал

Корпус колонок выполнен из черного пластика. К качеству сборки и материалов у нас никаких нареканий не возникло, все выполнено аккуратно и без всяких зазоров.

На лицевой стороне колонок расположились динамики, выдающие суммарную мощность в 6 Вт. На одной из колонок находится барабан регулировки громкости, который также отвечает за вкл/выкл устройства. Диапазона громкости более чем достаточно. Что касается качества звучания, то, как нам кажется, устройство полностью оправдывает свою стоимость. Средние и высокие частоты неплохо показывают себя в работе и не кряхтят даже на максимальном уровне громкости. Да, не хватает низких частот, наслаждаться мягкими и приятными басами не получится, однако для прослушивания музыки данных колонок более чем достаточно.

Отдельное внимание следует уделить тому, что в данных колонках предусмотрена подсветка, которая реагирует на касания. Подсветка переливается различными цветами, что придаст вашей рабочей зоне стильный вид.

На нижней части колонок можно увидеть специальные ножки, позволяющие устройству не скользить по поверхности стола.

Кабель для подключения колонок не съемный и его длины более чем достаточно, чтобы установить устройства в любом удобном для вас месте. Для передачи звука используется разъем mini jack, а для питания необходимо подключить еще и USB. Если вы хотите использовать данные колонки в одной паре с ноутбуком, то это будет не совсем удобно, ведь вам придется занять один слот USB.

Итоги

Подведем итоги по компьютерной акустике Oklick OK-127. Перед нами недорогие колонки, которые отлично впишутся в интерьер любой рабочей, либо игровой зоны. Благодаря своей стильной подсветке устройство сумеет привлечь внимание многих покупателей, особенно тех, кто ищет для себя недорогое решение. Качество звука, как нам кажется, понравится многим. Устройство полностью оправдывает свою стоимость и более того, бьет своих конкурентов на повал. Существенных минусов, которые бы повлияли на работоспособность устройства, нам выявить не удалось.