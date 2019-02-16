Обзор Oklick OK-15. Бюджетная беспроводная акустическая система

Комплект поставки

Беспроводная акустическая система

USB-кабель для питания

Карабин

Вакуумный силиконовый держатель

Инструкция по эксплуатации

Беспроводные акустические системы, за последние годы, набрали высокую популярность среди пользователей смартфонов. Однако дорогостоящие решения не всегда по карману покупателям и приходится искать бюджетные устройства. Сегодня мы бы хотели представить вашему вниманию недорогую беспроводную акустическую систему от компании Oklick. Встречайте, перед вами модель OK-15. Устройство доступно в российских магазинах, список предложений представлен в таблице, составленной на основе данных сервиса ЯндексМаркет. Давайте чуть ближе познакомимся с данной новинкой.Устройство поставляется в компактной, привычной для компании OKLICK, упаковке на которой можно найти всю необходимую информацию о беспроводной колонке. В комплект поставки входят:

Особенности

Звук: моно

Суммарная мощность: 3 Вт

Диапазон воспроизводимых частот: 280 - 16000 Гц

Динамик: 40 мм

Отношение сигнал/шум: 75 дБ

Количество полос AC: 1

Мощность аккумулятора: 300 мАч

Время работы: 4 ч

Интерфейсы подключения: Bluetooth

Размеры (ШxВxГ): 70x102x52 мм

Дизайн и функционал

Перед нами компактная, стильная беспроводная акустическая система, которая, несомненно, привлечет внимание многих покупателей. Корпус устройства выполнен из качественных материалов и прорезинено. К сборке у нас никаких нареканий не появилось.

40 мм динамик прикрыт сетчатой металлической решеткой, на которой разместился логотип компании.

На одной из боковых граней находится специальная ручка, на которую крепится карабин, позволяющий подвесить устройство, к примеру на ремешок, либо рюкзак.

На нижней части колонки находится разъем для крепления вакуумной присоски. Данное решение позволяет прикрепить устройство, к примеру, на ваш холодильник, либо любое другое место.

Все элементы управления расположились на боковой грани: кнопка вкл/выкл, предыдущий/следующий трек, увеличение/уменьшение громкости, Play/Stop/ответить на входящий вызов.

Рядом с ними находится защищенный разъем microUSB для зарядки и слот для карты памяти microSD.

При включении устройства на боковой грани, синим цветов, загорается светодиодный индикатор состояния работы.

Порадовало то, что вам не придется привыкать к функциональным кнопкам управления, разобраться во всем можно интуитивно. Кроме того, благодаря встроенному микрофону, вы легко сможете общаться со своими знакомыми по телефону. Да, не сказать, что здесь лучшее качество передачи голоса. Наш голос изредка пропадал для собеседника, но в целом, очень даже неплохо. Понравилась функция звонка на последний набранный номер в вашем телефоне. Для этого необходимо два раза, коротко, нажать на кнопку «Вызов».

Качество звука

Итоги

Встроенного аккумулятора, мощностью 300 мАч хватает приблизительно на 4 часа активного пользования. Кажется, это отличный показатель.Теперь о самом главном – качестве звучания колонки. Сразу же хочется отметить, что на максимальном уровне громкости устройство начинает кряхтеть. Однако на среднем уровне устройство отлично показывает себя в работе. Низких частот, как нам показалось, достаточно. Однако не хватает немного середины, которая, собственно, и придает общему звучанию насыщенность. Но не стоит забывать о цене. Устройство, как нам кажется, полностью ее оправдывает.Подведем итоги по беспроводной акустической системе Oklick OK-15. Перед нами недорогое, но в то же время многофункциональное решение, которое отлично подойдет для тех пользователей, которые не гоняются за дорогостоящими устройствами. Среди плюсов следует отметить следующее: качественная сборка, привлекательный дизайн, возможность установить карту памяти, встроенный микрофон и конечно же цена. Да, здесь есть небольшие минусы, но на них вряд ли стоит обращать внимание, ведь цена на Oklick OK-15 более чем адекватная.