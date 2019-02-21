Обзор Oklick OK-163. Доступная акустическая система 2.0

2019-02-21, Автор - Айдар Габдулхаков; Продукт - Oklick OK-163; [321]
Согласитесь, современные пользователи ПК и ноутбуков достаточно щепетильно относятся к качеству звука колонок и наушников. Однако не все могут позволить себе дорогостоящие решения и приобретать топовые устройства, которые сильно бьют по карману пользователя. Сегодня мы бы хотели представить вашему вниманию недорогую акустическую систему от компании Oklick. Встречайте, перед вами модель OK-163. Устройство доступно в российских магазинах, список предложений представлен в таблице, составленной на основе данных сервиса ЯндексМаркет. Давайте чуть ближе познакомимся с данной новинкой.

Видео обзор

Комплект поставки

Устройство поставляется в фирменной упаковки компании Oklick на которой можно найти всю необходимую информацию о данной акустической системе. В комплект поставки входят:
  • Акустическая система OK-163
  • Руководство пользователя

Особенности

  • Выходная мощность: 6 Вт (3 Вт х 2)
  • Диапазон воспроизводимых частот: 150 Гц – 18 КГц
  • Соотношение сигнал/шум: 30 дБ
  • Динамики: 63.5 мм
  • Материал: пластик/МДФ
  • Интерфейс подключения: USB-кабель, аудио кабель 3.5 мм
  • Габариты: 94х90х145
  • Вес: 750 г

Функционал и дизайн

Компактные, стильные колонки собраны из качественных материалов и к сборке у нас никаких нареканий не возникло. Корпус девайса выполнен из пластика и МДФ-панелей. Сборка аккуратная и без всяких зазоров.

На боковой гране левой колонки, рядом со светодиодным индикатором состояния работы, расположились основные элементы управления:
  • Кнопка Вкл/Выкл
  • Барабан регулировки громкости

На нижней части колонок находятся резиновые ножки, предотвращающие устройство от скольжения.

Кабель для подключения колонок не съемный, однако ее длины более чем достаточно, чтобы установить акустическую систему в любое удобное для вас место. Не понравилось лишь то, что Oklick OK-163 будет занимать сразу два слота: разъем mini jack 3.5 мм и один слот USB, который необходим для питания девайса. Возможно, было бы куда проще использовать лишь USB-разъем для питания и подачи звукового сигнала. Согласитесь, если вы будете устанавливать колонки на ваш ноутбук, не совсем хочется терять один слот для USB, ведь их и так мало.

На лицевой части колонок расположились 63.5 мм динамики и матовая пластиковая панель, которая придает современный вид устройству. Суммарная мощность динамиков составляет 6 Вт, этого вполне достаточно для комфортного прослушивания музыки, либо звуков с вашей любимой компьютерной игры. Немного не хватает средних и низких частот. На максимальной громкости устройство начинает не совсем комфортно себя чувствовать. В любом случае, если учитывать стоимость данной акустической системы, колонки неплохо показывают себя в работе.

Итоги

Подведем итоги по акустической системе Oklick OK-163. Перед нами недорогое устройство, которое отлично впишется в интерьер любого рабочего места. Благодаря своим компактным размерам, данные колонки не будут занимать много места. Учитывая свою небольшую стоимость, колонки выдают очень даже неплохое звучание. Да, здесь нет четких низких частот и немного убавлена середина, однако все это не портит общую картину. Oklick OK-163 показал неплохие результаты в работе и достоин внимания покупателей.

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