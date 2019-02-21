Обзор Oklick OK-163. Доступная акустическая система 2.0

Согласитесь, современные пользователи ПК и ноутбуков достаточно щепетильно относятся к качеству звука колонок и наушников. Однако не все могут позволить себе дорогостоящие решения и приобретать топовые устройства, которые сильно бьют по карману пользователя. Сегодня мы бы хотели представить вашему вниманию недорогую акустическую систему от компании Oklick. Встречайте, перед вами модель OK-163. Устройство доступно в российских магазинах, список предложений представлен в таблице, составленной на основе данных сервиса ЯндексМаркет. Давайте чуть ближе познакомимся с данной новинкой.
Видео обзор
Комплект поставкиУстройство поставляется в фирменной упаковки компании Oklick на которой можно найти всю необходимую информацию о данной акустической системе. В комплект поставки входят:
- Акустическая система OK-163
- Руководство пользователя
Особенности
- Выходная мощность: 6 Вт (3 Вт х 2)
- Диапазон воспроизводимых частот: 150 Гц – 18 КГц
- Соотношение сигнал/шум: 30 дБ
- Динамики: 63.5 мм
- Материал: пластик/МДФ
- Интерфейс подключения: USB-кабель, аудио кабель 3.5 мм
- Габариты: 94х90х145
- Вес: 750 г
Функционал и дизайнКомпактные, стильные колонки собраны из качественных материалов и к сборке у нас никаких нареканий не возникло. Корпус девайса выполнен из пластика и МДФ-панелей. Сборка аккуратная и без всяких зазоров.
На боковой гране левой колонки, рядом со светодиодным индикатором состояния работы, расположились основные элементы управления:
- Кнопка Вкл/Выкл
- Барабан регулировки громкости
На нижней части колонок находятся резиновые ножки, предотвращающие устройство от скольжения.
Кабель для подключения колонок не съемный, однако ее длины более чем достаточно, чтобы установить акустическую систему в любое удобное для вас место. Не понравилось лишь то, что Oklick OK-163 будет занимать сразу два слота: разъем mini jack 3.5 мм и один слот USB, который необходим для питания девайса. Возможно, было бы куда проще использовать лишь USB-разъем для питания и подачи звукового сигнала. Согласитесь, если вы будете устанавливать колонки на ваш ноутбук, не совсем хочется терять один слот для USB, ведь их и так мало.
На лицевой части колонок расположились 63.5 мм динамики и матовая пластиковая панель, которая придает современный вид устройству. Суммарная мощность динамиков составляет 6 Вт, этого вполне достаточно для комфортного прослушивания музыки, либо звуков с вашей любимой компьютерной игры. Немного не хватает средних и низких частот. На максимальной громкости устройство начинает не совсем комфортно себя чувствовать. В любом случае, если учитывать стоимость данной акустической системы, колонки неплохо показывают себя в работе.