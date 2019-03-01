Обзор Oklick OK-441. Многофункциональная акустическая система 2.1

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Современные акустические системы уже давно не те примитивные устройства, что раньше. Сегодня это многофункциональные решения, которые могут работать в одном тандеме практически с любым устройством, и не только. Сегодня мы бы хотели представить вашему вниманию недорогую акустическую систему 2.1 от компании Oklick, которая, как нам кажется, достойна внимания покупателей. Встречайте, перед вами модель OK-441. Устройство доступно в российских магазинах, список предложений представлен в таблице, составленной на основе данных сервиса ЯндексМаркет. Давайте чуть ближе познакомимся с данной новинкой.

Комплект поставки

Акустическая система 2.1

Пульт ДУ

Аудиокабель 3.5 мм – RCA

Руководство пользователя

Устройство поставляется в стилизованной упаковке из плотного картона на которой можно найти всю необходимую информацию о акустической системе Oklick OK-441. В комплект поставки включено следующее:

Особенности

Тип: 2.1

Материал корпуса: МДФ

Суммарная выходная мощность: 50 Вт

Выходная мощность сателлит: 20 Вт (10 Вт х 2 шт)

Диапазон воспроизводимых частот: 35 Гц – 20 КГц

Соотношение сигнал/шум: 65 дБ

Диаметр динамика сабвуфера: 100 мм

Диаметр динамика сателлита: 70 мм

Пульт дистанционного управления

LED-дисплей

Поддержка режимов: Bluetooth, USB/SD, AUX-in, FM-радио (87.5 – 108 МГц)

Габариты сабвуфера: 160 х 305 х 260 мм

Габариты сателлит: 100 х 100 х 150 мм

Общий вес: 4.43 кг

Функционал и дизайн

Акустическая система Oklick OK-441 сумеет вписаться в интерьер любого места, будь то вашего рабочего стола ПК, либо обычной комнаты. Корпус сателлит и сабвуфера выполнен из МДФ, к сборке у нас никаких нареканий не возникло, все собрано аккуратно и надежно.

Лицевая часть сателлит и сабвуфера прикрыта пластиковым элементом, которая придает устройству стильный дизайн.

На сателлитах нет никаких элементов управления. Под металлической решеткой спрятался 70 мм динамик, который в паре выдают отличный звук мощностью 20 Вт.

Воспроизведение/Пауза

Предыдущий трек/радиостанция

Регулятор громкости

Переключение режимов

Следующий трек/радиостанция

Регулятор частот

Регулятор баса

Все элементы управления вынесены на переднюю панель сабвуфера, где также расположился LED-дисплей. Здесь можно увидеть следующее:

Здесь же можно увидеть слот для SD-карты и USB-разъем. Все это позволяет акустической системе не зависеть от каких-либо мобильных устройств, слушать музыку можно при помощи различных носителей. Кроме того, Oklick OK-441 поддерживает FM-радио, что позволяет слушать свои любимые радиочастоты практически в любом месте, а для улучшения связи разработчики добавили на тыльную сторону сабвуфера внешнюю антенну, которая существенно улучшает прием сигнала радиостанций. Порадовало то, что в устройстве предусмотрена автоматическая настройка станций. Для этого необходимо нажать и удерживать кнопку «Play» в течение нескольких секунд, после чего устройство автоматически найдет и сохранит до 13 радиостанций. Для переключения между радиостанциями необходимо коротко нажимать на кнопку «Переключения».

Для подключения устройства не нужно обладать профессиональными навыками, интуитивно сумеют разобраться даже самые неопытные пользователи. Аудиокабель, который можно найти в комплекте поставки, подключать и вовсе не обязательно, если вы не собираетесь подключать Oklick OK-441 к вашему ПК, либо, к примеру, MP3-плееру. Устройство, кроме поддержки карт памяти, USB и FM-радио, поддерживает беспроводное подключение Bluetooth. Другими словами, вы можете слушать свои любимые музыкальные композиции при помощи своего смартфона, либо планшета. Другими словами, Oklick OK-441 является универсальным устройством на все случаи жизни.

Кабели для подключения сателлит к сабвуферу достаточной длины, чтобы установить их практически на любое удобное для вас место. То есть вам не обязательно устанавливать все три устройства рядом друг с другом.

Качество звука

Теперь о самом главном – качестве звучания Oklick OK-441. Суммарная мощность акустической системы составляет 50 Вт. Диапазона громкости более чем достаточно, чтобы слушать музыку на любом уровне и устраивать танцпол в помещении. Средние и высокие частоты отлично показывают себя в работе даже на максимальном уровне громкости. Звуки не зашкаливают и не режут уши. Благодаря сабвуферу низкие частоты отлично дополняют общую картину. Басы приятные и насыщенные. Другими словами, качество звука, как нам кажется, придется по душе всем.

Кроме того, порадовало то, что разработчики дали возможность самостоятельно выстроить частоты. Для этого, на передней панели сабвуфера, есть два регулятора. Верхний регулятор отвечает за регулировку частот, а нижний за басы. Данное решение позволяет вам самостоятельно отрегулировать звук под свои предпочтения.

Итоги

Подведем итоги по Oklick OK-441. Перед нами отличная, многофункциональная акустическая система 2.1, которая получила под свое управление все необходимое для комфортного пользования. Понравилось то, что устройство не обязательно использовать в одной паре с ПК, ноутбуком, либо любым другим устройством, по средством подключения через аудио кабель 3.5 мм. Вы легко сумеете проигрывать музыкальные композиции при помощи подключения своего смартфона или планшета через Bluetooth, либо вовсе использовать переносные накопители: USB-флешки или SD-карты. Благодаря поддержке FM-радио, Oklick OK-441 можно использовать даже на даче и слушать любимые радиоволны. Среди плюсов следует отметить следующее: стильный дизайн, качественная сборка и материалы, отличный функционал, хорошо настроенный звук и конечно же доступная цена. Существенных минусов, которые бы повлияли на работоспособность устройства, нам выявить не удалось.