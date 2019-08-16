Обзор Outpost Zero. Выживалка в космосе

2019-08-16, Автор - Влад Волошин; Продукт - Outpost Zero; [46]
Давненько на обзоре не было игр про космос и выживание на безлюдных планетах. Сегодня эту ситуацию мы исправим и расскажем вам о самой интересной игре в данном сеттинге за последнее время — проект очень круто выполнен, у него есть тьма преимуществ и ни одного существенного недостатка. Как можно мимо такого пройти, правда? Итак, взлетаем!

Виртуальный мир

Удивительно, но разработчикам из довольно небольшой студии удалось реализовать весьма качественную игру с громадным виртуальным миром. В Outpost Zero нам предлагают путешествовать по действительно большой планете и получать от этого просто море удовольствия — разные биомы, всевозможные враги и ресурсы, возможности для строительства. Я очень редко хвалю открытые миры в играх про выживание, так как обычно это нечто скучное и однообразное, но в данном проекте планета реализована очень круто, в лучших традициях космических путешествий. Особенно порадовал тот факт, что изредка нам предоставляют возможность не просто бегать по сухой земле, но и плавать в водоемах. За реализацию столь крутого виртуального мира игру уже можно безгранично хвалить, ведь ничего подобного ранее не было. Особенно это понравится тем, кто долго хотел попробовать выживание именно в космической тематике.

Геймплей

Игровой процесс оказался максимально шаблонным, но в этом нет ничего плохого — придумать что-то особенное в этом жанре крайне тяжело. Наш персонаж умеет добывать ресурсы, при этом у него есть два режима — дальний и ближний бой. В ближнем бою при помощи топора вы добываете очень много ресурсов, но для этого нужно бегать от дерева к дереву и обратно. С оружием дальнего боя вы можете строить здания или добывать ресурсы на определенном расстоянии, что крайне удобно, но требует больше времени. В итоге я бы посоветовал вам орудовать топором для добычи ресурсов, а строить можно при помощи пистолета — это более эффективное решение. Вы добываете ресурсы, строите, вновь добываете ресурсы и вновь строите. Это стандартный набор игровых механик, которые есть во всех играх данного жанра и они вполне удовлетворяют запросы потенциального геймера.

Строительство

Конечно, вся суть подобных игр заключается в возможности построить какое-то шикарное сооружение и жить там или складывать ресурсы на следующие постройки. Благо, разработчики это тоже понимают и они сделали свою игру достаточно продвинутой в этом плане — вы можете построить как обычный кубик с крышей, где вполне спокойно можно жить, так и довольно крутое сооружение, в котором можно разместить кучу аппаратуры и прочих радостей. Все зависит исключительно от вашей усидчивости, от умения добывать ресурсы и эффективно использовать свое время. Если немного потренироваться и разобраться в инструментах и подходе, то можно легко будет возводить очень крутые постройки и получать от этого массу удовольствия. Далеко не сразу получится построить замок мечты, но если потренироваться, то все получится. Обязательно попробуйте — вам понравится.

Итог

Мне очень нравятся игры подобного сеттинга, так что никаких негативных сторон игры я просто не нашел. Она очень яркая и сочная, здесь достаточно хорошая графика, есть всевозможные элементы для построек, тьма возможностей и громадный мир. Этого всего предостаточно, чтобы вы получали удовольствие от проходящего на экране и звали своих друзей поиграть вместе. Именно такие проекты и хочется обозревать — Outpost Zero шикарно вписывается в тематику космоса и открывает бескрайние просторы для реализации всех своих заветных мечт.

Комментарии и отзывы Outpost Zero
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