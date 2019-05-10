Обзор Pandemic Express - Zombie Escape. Необычный поезд

Игровой процесс

Довольно часто случаются ситуации, когда разработчики из небольших студий создают классную игру с интересной идеей, но не доводят это до вразумительного вида. Сегодня речь пойдет именно о такой игре. Авторы придумали шикарную идею, неплохо проработали геймплейные механики, но, видимо, слишком уж поспешили показывать проект геймерам, ведь игра еще явно очень сырая и требует массы доработок и исправлений.

Трудности

За основу геймплея Pandemic Express - Zombie Escape взято выживание, которое можно условно разбить на несколько этапов. В начале вам нужно высадиться на виртуальное поле боя, после чего дается задача добраться до точки эвакуации — это местоположение того самого поезда, который нас должен спасти. Уже на этом этапе у вас могут возникнуть проблемы, если слишком долго думать или стоят на месте в ожидании чего-то. Лучше сразу брать транспорт и двигаться к точке эвакуации, чтобы не терять время зря. Конечно, на вашем пути могут встретиться враги, но не стоит обращать на них внимание. Далее, после попадания на поезд начинается отправка и движение по маршруту, где на вас тоже будут нападать зомби. Здесь также нужно стараться выжить и добраться до самого конца. Хотя, как показывает практика, достичь положительного результата крайне тяжело по целому ряду причин.

Атмосфера

Во-первых, разработчики не продумали нормальной системы обучения и большую часть времени вы будете узнавать о каких-то игровых тонкостях или особенностях геймплея только исходя из метода проб и ошибок. Это не очень круто, так как игра довольно многогранная и на эксперименты уходит слишком уж много времени — хотелось бы нормальное обучение получить. Во-вторых, игра крайне сырая в плане физики транспорта. Все транспортные средства ощущаются одинаково и не вызывают никаких эмоций, авто как будто плывет по маслу, а не едет по асфальту. Естественно, это негативно влияет и на ваши ощущения от геймплея, и на тонкость в выживании. В-третьих, багов очень много. Вот прямо слишком. Разработчики сделали неплохую заготовку, но на звание полноценной игры она н тянет даже приблизительно — проблемных зон очень много и исправлять это все авторы будут крайне долго.

Итог

Мне понравился геймплей картинкой, звуковым сопровождением и в целом эмоциями от этого выживания. Вы постоянно куда-то спешите и переживаете, чтобы не потерять время зря, вы постоянно оглядываетесь и смотрите по сторонам, чтобы увидеть надвигающегося врага. Игра постоянно держит игрока в напряжении и не дает вам возможности отдохнуть даже на мгновение. Здесь просто нет локации, где вы бы чувствовали себя в безопасности, что тоже вносит определенную нотку страха. В этом плане разработчикам удалось сделать все максимально достойно и качественно. Жаль, что на одной атмосфере выехать не получится — вся эта красота разбивается, когда вы просто начинаете всматриваться в детали.

Pandemic Express - Zombie Escape является ярким примером шикарной идеи, которую пока что реализовали даже не на троечку. Количество багов просто запредельное, картинка постоянно дергается и падает FPS без видимой на то причины, плюс найти сессию днем практически невозможно. Из всего этого можно сделать вывод, что разработчики очень спешили выкатить релиз в раннем доступе, чтобы продать как можно больше копий и потом уже думать развивать проект или нет. Даже в главном меню есть масса элементов, которые просто закрыты замком — их еще просто не создали. Стоит ли тратить свои деньги на этот проект? Только если вы верите в его успех.