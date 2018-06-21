Обзор Panzer Strategy. Неплохая стратегия

Стратегии в последнее время не пользуются особой популярностью — пользователи предпочитают стрелять, играть в какие-то казуальные проекты, а не думать и обманывать виртуального врага. С другой стороны, на рынке не так уж много действительно интересных проектов в этом жанре, так как и разработчики понимают, что добиться успеха в этом направлении проблематично. Из-за этого игра Panzer Strategy нас так и привлекла — это классная стратегия с интересным сюжетом и возможностями, которые в других играх не реализованы. Давненько не удавалось поиграть в стратегию с хорошей графикой и сюжетной кампанией, так что теперь у нас такая возможность появилась. Будем надеяться, что вам новинка понравится также как и нам, особенно игровые механики и графика. Обязательно напишите в комментариях свое мнение относительно этого продукта, вдруг наши мысли пересекаются.

Геймплей

В основе игрового процесса у нас лежит война. Кто именно противник сейчас не так важно, главное что нам его нужно победить. Для этого вы должны использовать сильные и слабые стороны своего войска, правильно обходить и атаковать врага, наносить максимум урона и выбивать его из локации. То есть, у вас есть задача захватить территорию и освободить ее от захватчиков. Для этого нужно подвести свои войска, занять удобное положение и атаковать расположение вражеских войск. Если у вас хватит сил выбить врага, то дальше занимаем территорию и двигаемся дальше. Атаковать можно пехотой, техникой или воздушными силами, главное правильно распределяйте роли и силы, чтобы не терять половину войска ради горсти солдат. Карта здесь большая, врагов довольно много, они расположены хитрым образом и победить просто нахрапом не получится, нужно думать головой и хитрить. Собственно, на то это и стратегия, правда?

Графика

Картинка в игре мне полностью понравилась, она довольно привлекательная и современная. Разработчики позволяют вам приближать камеру максимально близко к персонажам и постройкам, при этом графика не выглядит как-то скучно или неудачно. Погодные эффекты достаточно неплохо прорисованы, анимации и движения персонажей тоже. Я не могу сказать, что графика в стратегии имеет важное значение, ведь здесь необходимо думать и побеждать у себя в голове, а картинка это просто дополнение. С другой стороны, сражаться в таком вот варианте намного интереснее и приятнее. Конечно, игра не тянет на звание самого интересного решения на игровом рынке, но дизайнеры явно постарались сделать что-то уникальное. И у них даже неплохо получилось.

Сюжет

В начале игры вам дают возможность выбрать уровень сложности и генерала, за которого вы будете сражаться. Это не влияет на сюжетную линию, но у ваших генералов есть свои уникальные особенности и умения, которые так или иначе помогут вам в бою. Читать сюжетные описания тоже интересно, но хотелось бы, чтобы описания были озвучены. Дальше сюжет нам подают в виде диалогов в окошке, вам нужно это читать, понимать и двигаться дальше. Сама история интересная, подана неплохо, но постоянно читать надоедает, это я вам честно скажу. Кат-сцен красивых не хватает, но это и не ААА-игра, чтобы ее озвучивали профессиональные актеры.

Итог

Сейчас на рынке практически не осталось стратегий — большая часть пользователей хочет шутер или спортивный симулятор, да чтобы с онлайном и прочими бонусами. Никто не думает про то, чтобы сражаться с умным врагом в стратегии, да еще и одиночной. Но, с другой стороны, если вы большой фанат жанра и любите вечерком зависнуть на пару часов в виртуальных боях, то это шикарный вариант времяпровождения.