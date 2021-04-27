Обзор Partisans 1941. Лучшая тактическая стратегия в реальном времени

Сюжет Partisans 1941

Сегодня мы бы хотели представить вашему вниманию совершенно новую тактическую стратегию в реальном времени от московской студии Alter Games, которая, как нам кажется, сумела создать действительно интересный проект, сумевший заинтересовать внимание многих геймеров, особенно любителей игр в подобном жанре. Давайте детальней изучим данную новинку.Игрокам предстоит вновь вернуться в недалекий 1941 год и погрузиться в события, которые разворачивались на территории СССР во времена Второй мировой войны, где необходимо будет влиться в роль партизан, которые внесли значительные изменения в ходе этих событий.

Главного героя зовут Алексей Зорин и он является командиром Красной армии, который попал в плен и по какой-то случайной удаче, сумел вырваться и заручиться поддержкой нескольких боевых солдат и местных жителей, которые и стали началом их партизанской деятельности. Задача данного отряда, как вы понимаете, не самая простая – как можно сильнее испортить фашистам жизнь.

Геймплей

Понравится то, что в Partisans 1941 все очень знакомо и привычно. Игра работает по всем правилам, что и в легендарных играх из серии Commandos или буквально недавно вышедшей Desperados. Та же изометрия, наличие активной паузы, управление небольшим отрядом, область зрения противника и многое другое.

Однако у многих появится один единственный вопрос – что же может заинтересовать фанатов жанра? Начнем все по порядку. Да, игра действительно похожа на Commandos, однако в ней все же присутствует настоящий русский дух.

Действие происходит на достаточно больших картах, где вам предстоит сталкиваться не только с вашими врагами, но и жителями, которые оказались на оккупированной территории. Радует то, что эти жители будут всячески помогать вам.

Из действительно нового можно отметить наличие вашего опорного лагеря, откуда вы и будете планировать дальнейшие действия. Причем в лагере игра превращается в некую пошаговую стратегию, где придется заниматься и строительством, и собирательством, планированием новых операций, пропагандой и тому подобное. В развитии базы нет ничего сложного. Необходимо будет построить несколько строений и не забывать сбегать за провизией (рыбалка, либо сбор различных ягод). Подобная механика отлично показывает себя в том плане, что игроки в этот момент смогут хоть как-то отвлечься от основного геймплея игры.

Здесь же игрокам дается возможность прокачивать навыки своих персонажей. Каждый герой обладает своими уникальными способностями, в связи с чем тщательно продумывайте изучение каждого навыка, ведь все будет зависеть от стиля игры. Любите играть по стелсу? Пожалуйста, используйте скрытность и маскировку. Если же вам больше по душе бить противника прямо по лицу, то прокачайте сразу навыки владения оружием. Другими словами, в Partisans 1941 стиль игры выбирает сам игрок.

Разработчики даже проработали систему укрытий. То есть вы можете спрятать своих партизан за какими-либо камнями или другими объектами и вести активную перестрелку, защищая себя от прямого попадания врагов огнестрельным оружием. Однако данная тактика не всегда будет удачной и по началу вообще складывается впечатление, что всю миссию можно пройти, используя лишь одного бойца. В общем разработчики дали игрокам полную свободу действий, что не может не порадовать.

Однако в геймплее есть и множество нюансов, которые могут не понравиться игрокам. Во-первых, все враги весьма предсказуемы и если вы начнете перестрелку в одной точке карты с одним противником, то другие противники, которые никак не могут увидеть, но по факту должны слышать звуки выстрелов, никак не реагируют на ваши действия. Возможно все это исправят, время покажет. Во-вторых, игра практически не дает возможности использовать окружающие объекты для убийств и других различных действий. Да, в игре их присутствует огромное количество, однако, для того, чтобы добраться до того или иного момента, будет весьма проблематично.

Графическая и звуковая составляющая

В игре присутствует активная пауза, которую, казалось, вы будете часто использовать. Но продумать по одновременному действию на каждого бойца в отряде, зажав данную паузу, случается весьма нечасто. И вновь приходишь к выводу, что бегать большой группой лучше всего не стоит, так как ни к чему хорошему это не приведет. Лучше потратить чуть больше времени, чем провалить запланированную операцию в самом начале пути.Работает Partisans 1941 на движке Unreal Engine 4 и выглядит весьма достойно. Разработчики постарались уделить внимание даже небольшим деталям, что в сумме дало очень даже неплохую картинку. Графическая составляющая, как нам кажется, придется по душе многим геймерам.

Что касается звукового сопровождения, оно отличное. Возможно, появятся те, кто скажет, что как-то слабовато. Лично нам показалось, что все очень даже замечательно. Разработчики сумели сделать так, чтобы игроки в действительности сумели погрузиться в эти нелегкие годы войны. Озвучка персонажей не однообразна и порой даже начинаешь задумываться о том – а не попал ли ты в какой-то новый фильм?

Итоги

Подводя итоги по Partisans 1941, следует отметить, что перед нами действительно интересный проект, в который стоит хотя бы посмотреть одним глазком. Хорошая графическая и звуковая составляющая, интересная сюжетная линия, привычный геймплей – все это сумеет привлечь внимание геймеров. Да, появятся и те, кому данный проект и вовсе не будет интересен, однако если вы любите игры в подобном жанре, то испытать свои силы в Partisans 1941 все же стоит. Существенных минусов за все время проведенное в игре, выявить не удалось.