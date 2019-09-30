Обзор Professional Fishing (2018). В лучших традициях

2019-09-30, Автор - Влад Волошин; Продукт - Professional Fishing (2018); [47]
Иногда симуляторы от небольших студий действительно могут понравиться аудитории и сделать ее максимально привлекательной для фанатов того или иного жанра. А иногда разработчики просто хотят заработать на тех, кто без всякого сомнения покупает их проекты и радуется даже ужасной реализации. Сегодня мы именно о такой игре и поговорим — у нее есть как плюсы, так и минусы.

Геймплей

Стоит понимать, что экшена в данной игре минимум, ведь разработчики делают упор на реалистичность, а в реальной жизни рыбалка довольно спокойное занятие без каких-либо резких движений. Вот и в Professional Fishing (2018) нам нужно стоят на месте, смотреть на поплавок и следить за тем, чтобы рыба подцепилась на нужную нам наживку. После этого уже происходит процесс подсекания улова и натягивание лески. Для фанатов, которые любят смотреть на водную гладь и получают от этого удовольствие, игра является настоящим подарком — реалистичное поведение рыбы и физика делают игру действительно увлекательной. Но, повторюсь, это не аркадный симулятор и тащить рыбину за рыбиной вы не будете — здесь нужно ждать, терпеливо смотреть на поплавок и вовремя реагировать. Игра получилась очень медитативной и она вам явно понравится своим неторопливым геймплеем без экшена.

Графика

Не могу сказать, что общая картинка мне лично понравилась, ведь на рынке есть гораздо более привлекательные игры про рыбалку. Дело в том, что разработчики, видимо, вложили большую часть бюджета в проработку воды и поведения водной глади, тогда как остальные элементы виртуального мира пришли к нам прямиком из 2005 года. Очень разочаровала растительность вроде травы, кустов или деревьев, очень не понравилась текстура земли и прочих поверхностей. Работа со светом тоже довольно странная и иногда складывается впечатление, что тени нарисованы заранее, а это не очень приятно. Порой изображение затемняется, хотя там этого быть не должно совершенно. Более того, здесь же есть постройки и транспорт, которые тоже выглядят крайне привлекательно издалека, но если подойти ближе и присмотреться к текстурам, то все становится крайне грустно. С графикой у игры беда, это без сомнения.

Особенности

Разработчики приняли довольно странное решение и сделали в игре прокачку. То есть, вы не можете сразу взять крутую удочку или поплавок, не говоря уже о прикорме, ведь для начала нужно бегать со стандартным набором и постепенно прокачиваться. Для определенной аудитории это классное решение, ведь вы можете играть очень долго и наслаждаться процессом развития. Но, есть определенная аудитория, которая хочет зайти, выбрать то, что хочется, и отправиться на рыбалку, а не ждать двадцать часов, пока поднимется уровень и откроется блесна нужная. Это разочаровало, тем более что в игре есть встроенные покупки и они довольно сильно бьют по эмоциям, так как вы и так уже купили игру, а теперь с вас еще просят вложить немного личных средств. Это меня больше всего разочаровало и момент с прокачкой явно портит ощущения от геймплея. Кому-то он понравится, но большинству — нет.

Итог

Игрушка довольно странная и к ее реализации есть целый ряд вопросов. Разработчики явно очень хотят заработать денег на своей небольшой армии поклонников и решаются даже встроенные покупки внести, чтобы вы после приобретения игры могли потратить деньги еще на что-то. Добавляем сюда не очень красивую графику, достаточно странные механики прокачки и получаем очень странную игру. Посоветовать ее я не могу, так как разработчики не предоставили мне проектом удовольствия, а значит у вас его тоже не будет.

Комментарии и отзывы Professional Fishing (2018)
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