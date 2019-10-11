Обзор Radio Commander. В такое вы еще не играли

Геймплей

Достаточно часто нам в руки попадают очень необычные игровые проекты, которые удивляют своими геймплейными особенностями и механиками. Даже странно, что до этого всего не догадались разработчики из других крупных компаний, которые работают в индустрии столько лет. Сегодня мы поговорим о проекте, который разработаем настоящими гениями и он точно достоен вашего внимания.

Графика

Разработчики предлагают довольно необычный игровой процесс, которого в других играх я пока что не встречал. Дело в том, что мы в данной игре должны управлять войсками и отдавать им команды посредством связи, но сами мы в бою участвовать не будем. Это крайне нестандартно и играть мне лично было очень увлекательно — игровой процесс сделан крайне качественно, интересно и всегда есть желание играть больше, тренироваться, давать более точные команды. Только за этот элемент игру уже можно похвалить — она на достаточно высоком уровне показывает нам сложности боевых действий для полевых командиров, которые находятся в штабе и вынуждены отдавать приказы исходя из полученных разведданных и всего в таком духе. Обязательно игра понравится тем, кто хочет сражаться с врагами в формате генерала армии. Ощущения интересные, хотя иногда чувствуешь себя беспомощным.

Сюжет

Удивительно, но графика в этой игре мне очень понравилась — она местами даже кажется реалистичной. Конечно, это касается далеко не всех игровых моментов, но по время путешествия по нашему боевому штабу графика и правда довольно привлекательная. Также мне понравилась реализация интерфейса во время сражения — вроде ничего необычного, но разработчик предоставляет достаточно информации, чтобы вы понимали, что происходит на поле боя. Над графикой явно работали профессионалы, которые понимают, где можно сэкономить, где можно сделать красивее и так далее. Обычно мы не хвалим и не критикуем визуальный ряд игровых проектов от независимых студий, но в этот раз все получилось достаточно хорошо и не похвалить просто нельзя. Скромненько, но со вкусом и даже владельцы относительно слабых компьютеров смогут поиграть вдоволь и получить от этого некое наслаждение.

Итог

Удивительно, но сюжетная линия в игре есть и она очень даже неплохо прописана. Мы будем играть за командира, который координирует армию во время боевых действий во Вьетнаме и это очень увлекательно. Сама война во Вьетнаме кажется совершенно бессмысленной затеей, которая никому не принесла ничего хорошего, но с историей не спорят. У каждого сражения в игре есть свое описание, есть свои особенности и так далее — вы можете читать документы об этих боях, получать более детальное описание той или иной битвы и глубже погружаться в мир войны. Это действительно очень круто и если вы любите подобные исторические вещи, то реализация сюжета вам явно понравится. Здесь, конечно, не будет кат-сцен и всего в таком духе, но это и понятно — студия не обладает таким уж громадным набором денег, чтобы делать красивые ролики для каждого задания. Разработчики спасались, как могли.

Игра очень необычная, я бы даже сказал максимально необычная. Разработчики придумали довольно интересное решение, как при наличии минимального бюджета получить максимум интересного геймплея и у них получилось просто шикарно — игровой процесс увлекательный, графика не вызывает вопросов, исторические события приносят отдельное удовольствие тем, кто разбирается в той эпохе и понимает, как проходили те сражения. Это отменная возможность попробовать себя в роли генерала, который сражается с рацией в руках.