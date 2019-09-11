Обзор Redeemer: Enhanced Edition или Василий снова с нами

Чем можно заняться, если вы пытаетесь убежать от своего темного прошлого в отдаленным монастыре, но «старые знакомые» настигают вас, попутно убивая ваших друзей? Конечно, надо взять дубинку побольше, ствол помощнее и пойти мстить им. По крайней мере, именно этим и занялся в подобной ситуации Василий, главный герой брутального битемапа Redeemer. Причем рассказ пойдет не о версии, выпущенной в далеком уже 2017 году на ПК, а о так называемой Enhanced Edition, которая была только что издана компанией Бука на консолях PS4, Xbox One и Nintendo Switch.

На протяжении полутора десятков миссий игрок проложит кровавый след через горящий монастырь, лес, подземелье и даже секретные лаборатории. Врагов тоже тут встретится вполне достаточно: от заурядных солдат до бронированных биомутантов, и к каждому придется найти свой подход. В арсенале Василия руки, ноги, несколько видов холодного и огнестрельного оружия, а также интерактивное окружение, позволяющее насадить вражину на сук или засунуть головой в костер.

Зачистка помещения происходит примерно в следующей последовательности: перерезаем сзади горло первому противнику, исполняя кувырок, подлетаем к следующему, проводим комбинацию из ударов руками и ногами, насаживаем бочку на голову третьему, пока бежим далее поднимаем топор, и успешно разламываем его о головы еще двух супостатов, подбирая выпавший у одного дробовик, выпускаем обойму в бронированного монстра, который выполз из соседней двери на шум и, в завершении, отрезаем второму мутанту голову циркуляркой, восстанавливая вместе с тем часть своего здоровья. Накал страстей, крови и экшена спадает лишь во время схваток с мясистыми боссами, к каждому из которых нужно подобрать правильный подход.

В небольших перерывах между убийствами, можно заняться поиском секретов и манускриптов. Первые открывают различные арты из игры, вторые – дают возможность, привнесенную расширенным изданием, прокачивать персонажа. Развитие идет по двум веткам: монах и солдат. В первую входят навыки ударов кулаками, ногами и холодным оружием, во вторую – 5 разных огнестрелов.

Интересно, что последние увеличивают не повреждения, а количество патронов при подборе. Помимо манускриптов, все умения прокачиваются и от непосредственного использования. Для каждого навыка, а также ветки прокачки, есть по 4 постепенно открывающихся перка. Как только какая-то характеристика разовьется до максимума, открывается ультимативный пятый перк, сильно влияющий на геймплей, например, прокачав все навыки монаха, получаем постоянную регенерацию здоровью до 40% от максимума.

В плане графики, проект звезд с неба не хватает: текстуры замыленные (особенно, когда камера акцентируется на особо смачном ударе), детализация хромает, вместо роликов – статические рисованные картинки. Впрочем, игра затягивает, и быстро перестаешь замечать ее визуальные огрехи. Также Enhanced Edition был добавлен локальный кооператив, позволяющий вдвое увеличить градус творящегося на экране безумия.

Redeemer: Enhanced Edition – отличная игра, увлекающая в себя с головой и позволяющая выместить накопившуюся за день злость не на окружающих, а на виртуальных врагах. Я проходил игру на Nintendo Switch в портативном режиме, на мой взгляд, данный способ наиболее оптимален для подобных игрушек. Жаль, что приключения Василия заканчиваются довольно быстро, а реиграбельность у нее, к сожалению, низкая.

Автор: Артем Костенко.