Обзор Redeemer: Enhanced Edition или Василий снова с нами

2019-09-11, Автор - Эдуард Иванов; Продукт - Redeemer: Enhanced Edition; [56]
Чем можно заняться, если вы пытаетесь убежать от своего темного прошлого в отдаленным монастыре, но «старые знакомые» настигают вас, попутно убивая ваших друзей? Конечно, надо взять дубинку побольше, ствол помощнее и пойти мстить им. По крайней мере, именно этим и занялся в подобной ситуации Василий, главный герой брутального битемапа Redeemer. Причем рассказ пойдет не о версии, выпущенной в далеком уже 2017 году на ПК, а о так называемой Enhanced Edition, которая была только что издана компанией Бука на консолях PS4, Xbox One и Nintendo Switch.

На протяжении полутора десятков миссий игрок проложит кровавый след через горящий монастырь, лес, подземелье и даже секретные лаборатории. Врагов тоже тут встретится вполне достаточно: от заурядных солдат до бронированных биомутантов, и к каждому придется найти свой подход. В арсенале Василия руки, ноги, несколько видов холодного и огнестрельного оружия, а также интерактивное окружение, позволяющее насадить вражину на сук или засунуть головой в костер.

Зачистка помещения происходит примерно в следующей последовательности: перерезаем сзади горло первому противнику, исполняя кувырок, подлетаем к следующему, проводим комбинацию из ударов руками и ногами, насаживаем бочку на голову третьему, пока бежим далее поднимаем топор, и успешно разламываем его о головы еще двух супостатов, подбирая выпавший у одного дробовик, выпускаем обойму в бронированного монстра, который выполз из соседней двери на шум и, в завершении, отрезаем второму мутанту голову циркуляркой, восстанавливая вместе с тем часть своего здоровья. Накал страстей, крови и экшена спадает лишь во время схваток с мясистыми боссами, к каждому из которых нужно подобрать правильный подход.

В небольших перерывах между убийствами, можно заняться поиском секретов и манускриптов. Первые открывают различные арты из игры, вторые – дают возможность, привнесенную расширенным изданием, прокачивать персонажа. Развитие идет по двум веткам: монах и солдат. В первую входят навыки ударов кулаками, ногами и холодным оружием, во вторую – 5 разных огнестрелов.

Интересно, что последние увеличивают не повреждения, а количество патронов при подборе. Помимо манускриптов, все умения прокачиваются и от непосредственного использования. Для каждого навыка, а также ветки прокачки, есть по 4 постепенно открывающихся перка. Как только какая-то характеристика разовьется до максимума, открывается ультимативный пятый перк, сильно влияющий на геймплей, например, прокачав все навыки монаха, получаем постоянную регенерацию здоровью до 40% от максимума.

В плане графики, проект звезд с неба не хватает: текстуры замыленные (особенно, когда камера акцентируется на особо смачном ударе), детализация хромает, вместо роликов – статические рисованные картинки. Впрочем, игра затягивает, и быстро перестаешь замечать ее визуальные огрехи. Также Enhanced Edition был добавлен локальный кооператив, позволяющий вдвое увеличить градус творящегося на экране безумия.

Redeemer: Enhanced Edition – отличная игра, увлекающая в себя с головой и позволяющая выместить накопившуюся за день злость не на окружающих, а на виртуальных врагах. Я проходил игру на Nintendo Switch в портативном режиме, на мой взгляд, данный способ наиболее оптимален для подобных игрушек. Жаль, что приключения Василия заканчиваются довольно быстро, а реиграбельность у нее, к сожалению, низкая.

Автор: Артем Костенко.

Комментарии и отзывы Redeemer: Enhanced Edition
Лучшие ноутбуки для учебы. Сезон осени 2...
Лучшие ноутбуки для учебы. Сезон осени 2Стартовал новый учебный год и современное образование сложно представить без ноутбуков. Доступ к библиоте...
"Мини-проявочная" Polaroid Lab проявит ф...
Polaroid Originals представила свой первый принтер Polaroid Lab, позволяющий печатать фотографии, сделанн...
Смартфон Huawei Mate 30 Pro получит семь...
Смартфон Huawei Mate 30 Pro получит семьСетевые источники поделились подробными характеристиками флагманского смартфона Huawei Mate 30 Pro, котор...
Бретонский палевый бассет. Все про пород...
Бретонский палевый бассет. Все про породЭти небольшие непоседливые питомцы приковывают к себе внимание окружающих, где бы ни оказались. Порода...
iPhone 11 Pro и 11 Pro Max получили мощн...
iPhone 11 Pro и 11 Pro Max получили мощнВчера компания Apple представила свои новые смартфоны, и среди множества подробностей затерялась информац...
Обзор KingSmith WalkingPad . Лучшая бего...
Обзор KingSmith WalkingPad . Лучшая бегоНе так давно мы побывали на выставке IFA 2019, где помимо многочисленных новинок, много внимания уделялос...
Обзор iBOX PRO-885 DUAL. Автомобильный в...
Обзор iBOX PRO-885 DUAL. Автомобильный вСегодня мы бы хотели представить вашему вниманию очередную новинку от компании iBOX, которая не перестает...
Microsoft получила патент на Bluetooth-д...
Microsoft получила патент на Bluetooth-дНовый список патентов Microsoft, демонстрирует портативный динамик, который по размеру и дизайну похож на...


Обзор KingSmith WalkingPad . Лучшая беговая дорожка для дома? (Xiaomi WalkingPad)Обзор KingSmith WalkingPad . Лучшая беговая дорожка для дома? (Xiaomi WalkingPad)
Обзор iBOX PRO-885 DUAL. Автомобильный видеорегистратор зеркало с парковочной камеройОбзор iBOX PRO-885 DUAL. Автомобильный видеорегистратор зеркало с парковочной камерой
Обзор SJCAM SJ9 Strike. Экшн-камера с влагозащитой и стабилизациейОбзор SJCAM SJ9 Strike. Экшн-камера с влагозащитой и стабилизацией
Обзор Corsair Carbide Series 175R RGB TG. Недорогой Mid-Tower под игровую сборкуОбзор Corsair Carbide Series 175R RGB TG. Недорогой Mid-Tower под игровую сборку
Обзор SteelSeries Apex Pro. Механическая клавиатура с изменяемой высотой точки срабатыванияОбзор SteelSeries Apex Pro. Механическая клавиатура с изменяемой высотой точки срабатывания
Обзор Ion Fury. Классический шутер...
Обзор Ion Fury. Классический шутерДалеко не все современные пользователи помнят, как выглядели шутеры в начале двадцать первого века. Тогда...
Предварительный обзор iPhone 11. Яркий ф...
Предварительный обзор iPhone 11. Яркий фВчера компания Apple провела официальное мероприятие и представила новый смартфон iPhone 11, который оказ...
Вышел фильм по вселенной Gears Wars...
Вышел фильм по вселенной Gears WarsНа днях в продажу на консолях Xbox One и ПК c Windows 10 поступила игра Gears 5 – продолжение легендарной...
Предварительный обзор MSI Optix MPG341CQ...
Предварительный обзор MSI Optix MPG341CQКомпания MSI славится своими странными игровыми мониторами, которые, видимо, создают маркетологи, а не ин...
Обзор NBA 2K20. Готовы бросать в кольцо?...
Обзор NBA 2K20. Готовы бросать в кольцо?Нам удалось раздобыть пресс-копию полной версии NBA 2K20 и теперь я могу рассказать вам обо всех деталях,...
4D-мышка ADATA XPG HEADSHOT, XPG GAMMIX ...
4D-мышка ADATA XPG HEADSHOT, XPG GAMMIX На стенде компании ADATA в рамках выставки IFA 2019 представлен целый ряд интересных новинок, среди котор...
Новые SSD и оперативная память GOODRAM н...
Новые SSD и оперативная память GOODRAM нНаше внимание на выставке IFA 2019 привлек стенд компании GOODRAM, оформленный в обновленной стилистике. ...
Предварительный обзор Wacom MobileStudio...
Предварительный обзор Wacom MobileStudioНа рынке планшетных компьютеров достаточно много интересных продуктов, но практически все они создавались...
Обзор WRC 8 FIA World Rally Championship...
Обзор WRC 8 FIA World Rally ChampionshipЯ провёл все выходные в гонке WRC 8 FIA World Rally Championship и могу сказать, что такого количества ад...
Предварительный обзор Dynabook Tecra X50...
Предварительный обзор Dynabook Tecra X50Сегодня мы поговорим о новом ноутбуке, который официально представили на выставке IFA 2019. Ноутбук доста...
Предварительный обзор Aorus Liquid Coole...
Предварительный обзор Aorus Liquid CooleЕсли в вашем компьютере уже есть все, о чем толко можно мечтать, то самое время посмотреть в сторону нови...
Candy Rapid'O, новые Candy SmartPro и ду...
Candy Rapid'O, новые Candy SmartPro и дуПо настоящему "умный" дом должен уметь не только включать и выключать лампочки, но и облегчать выполнение...
﻿
МегаОбзорМегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выдано РоскомнадзоромМегаОбзор
MegaObzor в социальных сетях:
Яндекс.Метрика
2006-2019 © MegaObzor