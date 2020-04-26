Обзор Redragon GS500 Stentor. Акустическая 2.0 система для компьютера

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Сегодня мы бы хотели представить вашему вниманию очередную новинку от Redragon. Встречайте, перед вами компактная игровая акустическая система для ПК, модель GS500 Stentor. На момент написания обзора устройство можно было приобрести приблизительно за 1600 рублей.

Комплект поставки

Акустическая 2.0 система поставляется в компактной стилизованной упаковке с подробной технической информацией. Комплектация включает в себя само устройство и документацию. Здесь нет ничего лишнего, что могло бы повлиять на увеличение стоимости.

Внешний вид и функционал

Дизайн устройства сумеет вписаться в интерьер любой игровой зоны. Кроме того, разработчики использовали фирменный красный цвет в подсветке, которую нельзя изменить. Компактные размеры и современный внешний вид сумеет привлечь внимание покупателей. К качеству сборки и материалов у нас никаких нареканий не появилось. Корпус выполнен из матового пластика с глянцевой вставкой спереди.

На лицевой части размещен логотип компании, а под сетчатой крышкой скрываются два стереодинамика, которые в сумме выдают мощность в 6 Вт, чего с лихвой хватает, чтобы наслаждаться звуками своей любимой игры или слушать музыку.

Кроме того, разработчики подсветили стереодинамики красным цветом.

Здесь же размещен подсвечиваемый барабан регулировки громкости, который также отвечает за включение и выключение колонок.

На тыльной стороне можно увидеть не съемный кабель для подключения. Не понравилось то, что разработчики никак не могут отказаться от использования порта 3.5 мм. Кроме того, для работы подсветки дополнительно выведен еще и USB кабель. Другими словами, некоторым пользователям это может не понравиться.

Снизу размещены специальные ножки для предотвращения колонок от скольжения по поверхности.

Теперь о самом главном – качестве звука. В Redragon GS500 Stentor разработчики использовали усовершенствованный звуковой привод с полным спектром 2.0 – канального стереоядра. Звук получился четким и насыщенным. По нашему мнению, немного нужно убавить высокие частоты и подтянуть низкие. Если смотреть в целом, колонки звучат очень даже неплохо. Диапазона громкости достаточно. Понравилось то, что на максимальном уровне динамики не издают никаких помех.

Итоги

Особенности

Тип: 2.0

Суммарная мощность (RMS): 6 Вт

Материал корпуса фронтальных колонок/сателлитов: пластик

Минимальная воспроизводимая частота: 270 Гц

Максимальная воспроизводимая частота: 20000 Гц

Подводя итоги по акустической 2.0 системе Redragon GS500 Stentor следует отметить, что перед нами отличное решение для пользователей, которые ищут для себя компактное решение с хорошим звуком. В данном устройстве все неплохо сбалансировано. Среди плюсов следует отметить следующее: стильный дизайн, компактные габариты, качественные материалы и сборка, неплохое звучание, наличие подсветки и конечно же привлекательная цена. Из минусов может не понравиться необходимость подключения двух кабелей. Существенных минусов за все время пользования нам выявить не удалось.