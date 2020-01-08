Обзор Redragon QUANTUM. Лучшая портативная акустика

2020-01-08, Автор - Айдар Габдулхаков; Продукт - Redragon QUANTUM; [58]
Сегодня мы бы хотели представить вашему вниманию очередную новинку компании Redragon, которая не перестает радовать своих покупателей недорогими и в то же время многофункциональными девайсами. Встречайте, перед вами портативная акустика, модель QUANTUM.

Устройство доступно в российских магазинах, список предложений представлен в таблице, составленной на основе данных сервиса ЯндексМаркет.

Видео обзор

Комплект поставки

Устройство поставляется в премиальной упаковке, на которой можно найти всю необходимую информацию. Комплект поставки включает в себя следующее:
  • Портативная акустическая система
  • Кабель для питания
  • Документация

Внешний вид и функционал

Дизайн устройства, как нам кажется, сумеет привлечь внимание многих покупателей. Корпус выполнен из пластика в черном цвете, а центральная часть прикрыта плотной тканью серого цвета. К качеству сборки и материалов у нас никаких нареканий не появилось.

Боковые грани девайса защищены кожзаменителем.

Справа можно увидеть небольшой ремешок.

Чуть выше от ремешка спрятаны два разъема: AUX и microUSB для зарядки.

На лицевой части можно увидеть логотип компании производителя. Здесь же спрятан светодиодный индикатор состояния работы, динамик мощностью в 5 Вт и микрофон, что дает возможность отвечать на телефонные звонки, не доставая свой смартфон из кармана.

Снизу размещены резиновые ножки, позволяющие устойчиво стоять колонке на поверхности.

Сверху расположены три функциональные кнопки управления: вкл/выкл (ответить/завершить вызов) и увеличение/уменьшение громкости (переключение треков).

Благодаря своим компактным габаритам, устройство легко можно переносить с собой в любое удобное место. Микрофон, учитывая стоимость девайса, показывает неплохие результаты в работе.

Что касается качества звука, мы были приятно удивлены настройкой звуковой составляющей. Средние и высокие частоты выдают громкий и насыщенный звук без всяких помех. Диапазона громкости более чем достаточно. Низких частот, как нам показалось, недостаточно, чтобы насладиться мягкими и приятными басами. Однако их хватает, чтобы дополнить общую картину. Также следует отметить, что мы не получаем стереозвучание. Но если говорить в целом, качество звука на высоте.

Подключение осуществляется при помощи Bluetooth. Дальность связи составляет до 10 метров. Как нам кажется, этого более чем достаточно для полноценного пользования. Емкость аккумулятора составляет 500 мАч. Этого хватает приблизительно до 4 часов работы на среднем уровне громкости.

Итоги

Подводя итоги по Redragon QUANTUM, следует отметить, что перед нами отличная портативная акустическая система, которая сумеет привлечь внимание даже самых капризных покупателей. Среди плюсов следует отметить следующее: стильный дизайн, качественные материалы и сборка, встроенный микрофон, неплохое качество звука, наличие разъема AUX и конечно же привлекательная цена. Из минусов может не понравиться емкость аккумулятора и отсутствие стереозвучания.

Особенности

  • Суммарная выходная мощность: 5 Вт
  • Диапазон частот: 80 – 20 000 Гц
  • Bluetooth 4.1
  • Емкость аккумулятор: 500 мАч

Комментарии и отзывы Redragon QUANTUM
OnePlus Concept One использует электрохр...
OnePlus Concept One использует электрохрOnePlus представила новый смартфон Concept One. Производитель изготовили смартфон в традиционной форме мо...
Смартфон Realme X50 5G позирует на живы...
Смартфон Realme X50 5G позирует на живыИнсайдеры поделились качественными фотографиями смартфона Realme X50 5G, который был анонсирован вчера. Н...
MediaTek представила чип для смартфонов ...
MediaTek представила чип для смартфонов Dimensity 800 изготовлен на 7 нм техпроцессе. Он обладает 4 ядрами ARM Cortex-A76 и 4 ядрами ARM Cortex-A...
Смартфон Redmi Note 8 Pro выходит в ново...
Смартфон Redmi Note 8 Pro выходит в новоАвторитетный инсайдер Мукул Шарма сообщил о том, что популярный смартфон Redmi Note 8 Pro уже завтра можн...
Защитный смартфон Samsung Galaxy Xcover ...
Защитный смартфон Samsung Galaxy Xcover Сегодня в сети были опубликованы многие характеристики, а также официальные изображения защитного смартфо...
Thermaltake предлагает высокочастотные м...
Thermaltake предлагает высокочастотные мНовые модули памяти TOUGHRAM RGB имеют очень привлекательный дизайн с верхней планкой и радиатором из пол...
Игровая консоль от Alienware с процессор...
Игровая консоль от Alienware с процессорAlienware всегда стремиться внести что-то новое в игровую индустрию. На этой неделе компания представила ...
Компания Colgate анонсировала электричес...
Компания Colgate анонсировала электричесColgate анонсировала электрическую зубную щетку Colqate Plaqless Pro Smart. Она получила награду "Лучшая ...


Обзор Redragon QUANTUM. Лучшая портативная акустикаОбзор Redragon QUANTUM. Лучшая портативная акустика
Обзор DJI Osmo Action. Правильная альтернатива GoPro Hero 8 BlackОбзор DJI Osmo Action. Правильная альтернатива GoPro Hero 8 Black
Обзор Trust GXT 248 Luno. Потоковый USB-микрофон для трансляцийОбзор Trust GXT 248 Luno. Потоковый USB-микрофон для трансляций
Обзор Ticwatch Pro. Умные часы Wear OS с двумя дисплеямиОбзор Ticwatch Pro. Умные часы Wear OS с двумя дисплеями
Обзор DJI Osmo Pocket. Экшен-камера с Gimbal для путешествий и влоговОбзор DJI Osmo Pocket. Экшен-камера с Gimbal для путешествий и влогов
Обзор The Elder Scrolls: Blades. Не лучш...
Обзор The Elder Scrolls: Blades. Не лучшДовольно часто крупные студии выпускают упрощенные копии успешных компьютерных игр на мобильных платформа...
Предварительный обзор Samsung Odyssey G9...
Предварительный обзор Samsung Odyssey G9Компания Samsung довольно неожиданно удивила всех анонсом нового игрового монитора, который при наличии д...
Обзор The Walking Zombie 2. Почти ААА-шу...
Обзор The Walking Zombie 2. Почти ААА-шуМы привыкли к тому, что современные мобильные проекты заточены под казуальных геймеров, которые хотят дав...
Предварительный обзор Lenovo ThinkVision...
Предварительный обзор Lenovo ThinkVisionВ последнее время производители мониторов стали все чаще выпускать устройства для дизайнеров или фотограф...
Предварительный обзор Klipsch T10 True W...
Предварительный обзор Klipsch T10 True WБеспроводные наушники стали пользоваться какой-то небывалой популярностью на рынке, ведь пользователи уже...
Обзор Rombica L Adapter 3.5C Lightning-3...
Обзор Rombica L Adapter 3.5C Lightning-3Сегодня мы бы хотели представить вашему вниманию очередную новинку компании Rombica, которая не перестает...
Предварительный обзор Samsung Galaxy Boo...
Предварительный обзор Samsung Galaxy BooМы привыкли к тому, что на рынке есть ноутбуки компании Apple и целый ряд других компаний, которые просто...
Предварительный обзор Klipsch. Наушники ...
Предварительный обзор Klipsch. Наушники Самое время поговорить о современных технологиях, которые окружают нас повсюду. Многие производители дела...
Обзор EA Sports UFC. Немного не то...
Обзор EA Sports UFC. Немного не тоКомпания EA умеет делать спортивные симуляторы — они приносят львиную долю прибыли, которая необходима лю...
Обзор VICTORINOX OUTRIDER. Перочинный но...
Обзор VICTORINOX OUTRIDER. Перочинный ноСегодня мы бы хотели представить вашему вниманию отличный нож для выживания, который получил под свое упр...
Обзор Shelter War. Весьма неплохая страт...
Обзор Shelter War. Весьма неплохая стратИгры с прогрессом, которые созданы для довольно длительного прохождения, требуют от игрока постоянного вн...
Обзор DevTycoon 2. Отличная мобильная иг...
Обзор DevTycoon 2. Отличная мобильная игМы очень любим простенькие мобильные игры за то, что они не требуют от нас больших познаний, хорошей реак...
﻿
МегаОбзорМегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выдано РоскомнадзоромМегаОбзор
MegaObzor в социальных сетях:
Яндекс.Метрика
2006-2020 © MegaObzor