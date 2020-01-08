Обзор Redragon QUANTUM. Лучшая портативная акустика

Сегодня мы бы хотели представить вашему вниманию очередную новинку компании Redragon, которая не перестает радовать своих покупателей недорогими и в то же время многофункциональными девайсами. Встречайте, перед вами портативная акустика, модель QUANTUM.

Видео обзор

Устройство доступно в российских магазинах, список предложений представлен в таблице, составленной на основе данных сервиса ЯндексМаркет.

Комплект поставки

Портативная акустическая система

Кабель для питания

Документация

Устройство поставляется в премиальной упаковке, на которой можно найти всю необходимую информацию. Комплект поставки включает в себя следующее:

Внешний вид и функционал

Дизайн устройства, как нам кажется, сумеет привлечь внимание многих покупателей. Корпус выполнен из пластика в черном цвете, а центральная часть прикрыта плотной тканью серого цвета. К качеству сборки и материалов у нас никаких нареканий не появилось.

Боковые грани девайса защищены кожзаменителем.

Справа можно увидеть небольшой ремешок.

Чуть выше от ремешка спрятаны два разъема: AUX и microUSB для зарядки.

На лицевой части можно увидеть логотип компании производителя. Здесь же спрятан светодиодный индикатор состояния работы, динамик мощностью в 5 Вт и микрофон, что дает возможность отвечать на телефонные звонки, не доставая свой смартфон из кармана.

Снизу размещены резиновые ножки, позволяющие устойчиво стоять колонке на поверхности.

Сверху расположены три функциональные кнопки управления: вкл/выкл (ответить/завершить вызов) и увеличение/уменьшение громкости (переключение треков).

Благодаря своим компактным габаритам, устройство легко можно переносить с собой в любое удобное место. Микрофон, учитывая стоимость девайса, показывает неплохие результаты в работе.

Что касается качества звука, мы были приятно удивлены настройкой звуковой составляющей. Средние и высокие частоты выдают громкий и насыщенный звук без всяких помех. Диапазона громкости более чем достаточно. Низких частот, как нам показалось, недостаточно, чтобы насладиться мягкими и приятными басами. Однако их хватает, чтобы дополнить общую картину. Также следует отметить, что мы не получаем стереозвучание. Но если говорить в целом, качество звука на высоте.

Итоги

Особенности

Суммарная выходная мощность: 5 Вт

Диапазон частот: 80 – 20 000 Гц

Bluetooth 4.1

Емкость аккумулятор: 500 мАч

Подключение осуществляется при помощи Bluetooth. Дальность связи составляет до 10 метров. Как нам кажется, этого более чем достаточно для полноценного пользования. Емкость аккумулятора составляет 500 мАч. Этого хватает приблизительно до 4 часов работы на среднем уровне громкости.Подводя итоги по Redragon QUANTUM, следует отметить, что перед нами отличная портативная акустическая система, которая сумеет привлечь внимание даже самых капризных покупателей. Среди плюсов следует отметить следующее: стильный дизайн, качественные материалы и сборка, встроенный микрофон, неплохое качество звука, наличие разъема AUX и конечно же привлекательная цена. Из минусов может не понравиться емкость аккумулятора и отсутствие стереозвучания.