Обзор Resort Boss: Golf. Стань менеджером гольф-клуба

Мне всегда нравились подобные экономические стратегии, в которых очень много переменных и нужно постепенно во всем разбираться. Знаете, есть множество игр, которые построены на основе нескольких простых механик и после их освоения играть просто не интересно, ведь уже нет никакого вызова, нет той сложности, ради которой вы сюда и пришли. Тем не менее, есть кардинально другие игры, вроде Resort Boss: Golf, которые требуют от вас длительного изучения и понимания игровых механик. Думаю, если вы всегда мечтали стать настоящим владельцем гольф-клуба, интересуетесь этой тематикой и понимаете суть в лунках и прочих деталях, то эта игра вам точно понравится по целому ряду параметров. У нее есть все, чтобы вы получили от геймплея удовольствие, а большего от игр мы и не требуем — это самое главное. Теперь давайте посмотрим, что же Resort Boss: Golf из себя представляет и в чем ее фишка.

Обучение

Мне очень понравилось, что в игре имеется продвинутое обучение, в ходе которого разработчики шаг за шагом будут обучать вас, рассказывать о каких-то важных игровых деталях и так далее. В подобных играх очень много важных моментов, которые на первый взгляд не совсем очевидны, так что разработчики решили в виде короткого квеста вас всему научить — как строить здания, как делать локации для игры в гольф и так далее. Ничего сложного нет, нужно лишь читать комментарии разработчиков, следовать подсказкам и выполнять задания. Не всегда эти подсказки понятны с первого раза, но суть вы точно поймете. Единственный минус в том, что переключить игру на русский язык я так и не смог — пришлось проходить управление на английском, а это довольно трудно, ведь множество терминов пришлось переводить. Но, в целом, за обучение игру стоит похвалить — очень приятно, когда в начале тебя чему-то учат, а только потом бросают в бой.

Интерфейс

Порадовала еще и то, что игра пусть и выглядит довольно просто в графическом плане, но приносит массу удовольствия в плане управления и интерфейса. Все кнопки интуитивно понятны — сразу понимаешь, что вот на этой кнопке у нас стройка, этой кнопкой вы поставите дверь и так далее. Учитывая, что это градостроительный симулятор с элементами экономической стратегии, понятный интерфейс смею назвать громадным преимуществом. Да и когда играешь несколько часов к ряду, то уже на автомате легко находишь нужные пункты меню даже без визуального поиска иконки. Это большой плюс.

Геймплей

Игровой процесс довольно плавный и размеренный — вам не нужно куда-то спешить, всегда можно замедлить игровой процесс или ускорить его в три раза. Разработчики дают вам массу свободы для того, чтобы реализовывать свои задумки и получать от этого эмоции. Можно построить красивую архитектуру, правильно расположить здания и поля для гольфа, а можно уйти в менеджмент и продумать более практичное решение. Постепенно игра развивается, позволяя вам делать больше интересных проектов и оторваться от геймплея будет уже очень проблематично.

Итог

Складывается впечатление, что авторы Resort Boss: Golf отлично понимают свою аудиторию — у них отлично проработан виртуальный мир, интерфейс, хорошо прописаны советы при обучении, есть все необходимое, чтобы сесть и на пять часов оторваться от реальности. Если вы хотите именно этого, то советую попробовать игру. Главное здесь никуда не спешить и думать над каждым своим шагом, ведь суть проекта именно в стратегии и тактике, которая позволяет в будущем зарабатывать огромные средства. Далеко не всем такое подходит, но игра действительно стоит внимания.