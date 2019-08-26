Обзор Road to Guangdong. Шикарная графика

2019-08-26, Автор - Влад Волошин; Продукт - Road to Guangdong; [24]
Данная игра очень понравилась аудитории и многие восточные стримеры провели в ней десятки часов своего свободного времени. Мы же решили изучить данный вопрос и рассказать вам, стоит ли тратить свое время на новую игру про путешествия по виртуальному миру. Кому-то она точно понравится, а кто-то плюнет и пойдет играть в нечто более простое и казуальное.

Ремонт авто

В игре, как и в реальной жизни, автомобиль имеет свойство изнашиваться. Точнее, изнашиваются определенные элементы автомобиля, которые нужно либо ремонтировать, либо менять, либо смазывать маслом. Игроку нужно будет постоянно следить за состоянием важных элементов автомобиля и ремонтировать их, чтобы в определенный момент не остаться посреди трассы с неисправным автомобилем. Для этого есть целый ряд продвинутых инструментов — вы можете заезжать на станцию технического обслуживания и вместе с механиком смотреть, какие элементы вашего автомобиля исправны, а какие нужно срочно заменить. Только в этом случае можно двигаться дальше по заданиям, получая массу удовольствия от происходящего на экране — виртуальный мир очень красиво исполнен и двигаться на автомобиле действительно интересно. Это делает игру более увлекательной, чем просто симулятор механика.

Езда

Очень понравилось управление автомобилем — есть определенная доля реализма и зависимость от того, что вы делаете во время езды. Начнем с того, что вам всегда нужно следить за уровнем топлива и если бензина в бензобаке слишком мало, то вы не сможете нормально ездить, ведь рано или поздно автомобиль просто остановится. Тогда нужно будет вызывать механика, который стоит денег, а это всегда слишком дорого. Кроме того, перед поездкой вам нужно завести двигатель и смотреть на дорого — нельзя выезжать на встречную полосу или врезаться в другие автомобили, это повлечет большую беду. Конечно, игра не тянет на серьезный автосимулятор и никаких трудностей с покрытием здесь нет, но в целом от поездок постоянно получаешь тьму удовольствия. Вопрос только в том, будет ли вам это нравится после часов десяти прохождения сюжетной линии. Если да — смело загружайте и играйте.

Сюжетная линия

Не могу сказать, что у Road to Guangdong серьезная сюжетная линия, но она выглядит достаточно интересно и это точно стоит похвалить. Разработчики постарались, чтобы вам было интересно следовать по истории главной героини и ее родственников, так что просто сидеть у монитора и чинить авто не придется. Сюжет здесь подается в формате диалогов — нет ни кат-сцен, ни какого-то лора в форме документов или писем, только текст в диалогах и ничего больше. Не могу сказать, что это прямо большая проблема, ведь диалоги прописаны весьма увлекательно и приносят удовольствие от их изучения, но и похвалить здесь особо нечего. Особенно разочаровал тот факт, что игра не озвучена — сидишь просто в тишине и читаешь надписи на табличках. Хотелось бы хоть какую-то озвучку, хоть на английском, чтобы было не так одиноко во время прохождения сюжетной линии. Но, имеем то, что имеем.

Итог

Мне понравилась цветовая палитра игры, управление в машине и внимание к деталям во время ремонта автомобиля. Разработчики действительно продумали массу интересных геймплейных моментов, которые приносят удовольствие и не дают вам скучать. Вопрос только в том, хотите ли вы медленно и постепенно ездить по виртуальному миру, контролируя тьму параметров своего автомобиля. Если да — загружайте, катайтесь и исследуйте сюжет, там есть пара интересных моментов. Если нет — игра вам не понравится, это факт.

Комментарии и отзывы Road to Guangdong
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