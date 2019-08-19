Обзор Rogue Glitch. Берегите глаза

2019-08-19, Автор - Влад Волошин; Продукт - Rogue Glitch; [26]
Некоторые современные игры выглядят очень круто и привлекают своей реалистичной графикой, некоторые построены на новых механиках и это их основная фишка. Но, есть и игры, которые занимают всего 100 Мб на жестком диске, но способны без графики и крутых механик принести тонну удовольствия. Об одной такой игре мы сегодня с вами и поговорим более детально.

Управление

Разработчики создавали игру для казуальной аудитории геймеров и ожидать чего-то нереально крутого в плане управления я бы не стал. У проекта достаточно все просто — у вас есть клавиши A и D для переведения взад и вперед, которые используются чаще всего. Есть еще клавиша прыжка, для этого нужно нажимать на W, плюс вы можете опускаться вниз при помощи клавиши S. Ничего удивительного, но первое время удивляешься тому, насколько управление простое и понятное. Видимо, достаточно сложные игры утомили и вынудили привыкать к сложным механикам. Кроме того, вы можете взаимодействовать с окружающим миром и персонажами при помощи клавиши Е, а на Пробел у вас взрыв гранат. В целом, привыкаешь к управлению буквально через несколько минут после старта прохождения, но это не самое главное. Главное, что игра в целом не вынуждает вас сильно страдать и потеть — достаточно выучить несколько истин.

Геймплей

Наш виртуальный персонаж выглядит достаточно ярко и привлекательно, плюс он умеет плеваться какими-то квадратными штуками и наносить противникам урон. Проблема в том, что урона для моментального уничтожения противника всегда не хватает и вам нужно будет не только сближаться с врагом для атаки, но и контролировать атаки противника. Чем ближе вы подходите к врагу, тем быстрее наносится урон и враг быстрее умирает, но и у вас шансов получить по лицу намного больше. Приходится постоянно балансировать между атаками, бегом от врагов и прыжками по текстурам — они тоже иногда помогают выживать. Главное правильно все это делать, чтобы не терять жизни, без которых ваш персонаж просто умрет. Благо, геймплей не настолько сложный, чтобы вы были вынуждены умирать слишком уж часто. Достаточно потренироваться пару часов и все механики будут вам понятны и просты.

Дизайн уровней

Весьма важным преимуществом проекта является дизайн уровней, который требует от игрока определенной сноровки. Вам нужно не просто бегать взад-вперед в поисках врагов, но и прыгать по платформам, убегать от врагов по пересеченной местности, преодолевать разнообразные препятствия и наслаждаться красотами окружающего мира. Конечно, проворно обходить все преграды на своем пути получается далеко не с первого раза, но сам факт того, что игра настолько продумана в плане уровней, лично меня радует. Каждое путешествие на новую локацию вызывает бурю эмоций и хочется вновь и вновь проходить дальше, проверять новые локации и собирать там всевозможные бонусы. В этом плане игра удивила и очень сильно порадовала — от достаточно простенького релиза такого точно не ожидаешь. Благо, у разработчиков все хорошо с фантазией и их идеи отлично реализованы.

Итог

Могу с уверенностью сказать, что игра достойная и за свои деньги она дарит просто тьму удовольствия. Здесь есть и запоминающиеся персонажи, и достаточно привлекательные уровни, и простое управление, и очень яркая графика. Все это нацелено на то, чтобы вы просто зашли в игру и начали воевать с виртуальными врагами, получая от этого только позитивные эмоции. Конечно, звучит довольно странно, учитывая местную графику, но в целом проект я могу посоветовать всем и каждому — это отличный способ скоротать время.

Комментарии и отзывы Rogue Glitch
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