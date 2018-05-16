Обзор SVEN 300. Бюджетная акустическая система для ПК или ноутбука

2018-05-16, Автор - Айдар Габдулхаков; Продукт - SVEN 300; [60]
Некоторые пользователи ПК или ноутбука частенько пытаются подобрать для себя компактную и в то же время недорогую акустику, которая бы выполняла стандартные функции. Они не гонятся за качественным звуком и дополнительным функционалом. Сегодня мы бы хотели представить вашему вниманию очередную новинку от компании SVEN, которая не перестает радовать своих покупателей не дорогими решениями. Встречайте, перед вами модель SVEN 300. Устройство доступно в российских магазинах, список предложений представлен в таблице, составленной на основе данных сервиса ЯндексМаркет. Давайте чуть ближе познакомимся с данной новинкой.

Видео обзор

Комплект поставки

Устройство поставляется в компактной упаковке на которой можно найти всю необходимую информацию о SVEN 300. В комплекте поставки, кроме самих колонок, нет ничего лишнего, что могло бы повлиять на увеличение стоимости данной акустики.

Особенности

  • Тип: 2.0
  • Суммарная мощность: 6 Вт
  • Диапазон воспроизводимых частот: 100-20000 Гц
  • Питание: от USB
  • Линейный вход (стерео): разъем mini jack
  • Количество полос фронтальных колонок: 1
  • Мощность фронтальных колонок: 3 Вт
  • Размеры динамиков фронтальных колонок: 1x45 мм
  • Размеры фронтальных колонок (ШxВxГ): 76x150x115 мм

Внешний вид

Компактные, стильные колонки SVEN 300 отлично впишутся в интерьер любого рабочего места. К качеству сборки и материалов у нас никаких нареканий не возникло. Корпус устройства выполнен из пластика, с глянцевой вставкой на передней панели.

На лицевой части устройств обосновались 45 мм динамики, которые в сумме выдают мощность в 6 Вт.

Кабель для питания и подключения колонок достаточной длины для того, чтобы комфортно установить устройство в любое удобное для вас место. Единственный минус, так это то, что приходится подключать сразу два провода, один mini jack 3.5 мм для подачи звука, а второй USB, который отвечает за питание. В ПК проблем с пустыми USB нет, однако если использовать данное устройство в паре с ноутбуком, вы столкнетесь с проблемой не хватки свободных USB-портов.

На нижней части колонок расположились четыре резиновые ножки, предотвращающие устройство от скольжения.

Использование ромбовидной формы корпуса позволило направить выдаваемый звук чуть выше обычного, что является небольшим, но плюсом.

На тыльной части одной из колонок находится барабан регулировки громкости, что так же является не совсем удобным решением. Было бы лучше вынести его вперед, однако в данном случае пришлось бы переработать дизайн.

Если говорить в целом, устройство получило интересный дизайн. Лично нам кажется, что данная акустика полностью оправдывает свою стоимость.

Качество звука

Как мы уже и говорили, SVEN 300 не может похвастаться звуком, однако не смотря на свои компактные габариты, устройство выдает неплохо настроенные частоты. Диапазона громкости более чем достаточно, и вряд ли кто будет использовать их на максимальном уровне. Для спокойного прослушивания музыки, фильмов и различных игр колонки подойдут идеально.

Умеренная середина и четкие высокие частоты отлично показывают себя в работе. Помехи не появляются даже при увеличении громкости на максимальный уровень. Не хватает лишь низких частот, чтобы насладиться приятными басами. В любом случае, для своей ценовой категории устройство отлично показывает себя в работе и бьет большинство конкурентов наповал.

Итоги

Подведем итоги по бюджетной акустической системе 2.0 SVEN 300. Устройство, учитывая свою стоимость, как нам кажется, придется по душе даже самым капризным покупателям. Компактные габариты, стильный дизайн, качественные материалы, неплохой звук, доступная цена, все это, несомненно, привлечет внимание покупателей. Да, здесь есть свои нюансы, однако они не портят общую картинку и не отражаются на работоспособности устройства. В любом случае выбор остается за вами, мы лишь можем показать и рассказать.

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