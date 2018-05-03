Обзор SVEN 431. Компактная акустика для компьютера или ноутбука

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Полки магазинов буквально переполнены огромным количеством многофункциональных акустических систем. Однако порой хочется приобрести что-то компактное, и в то же время качественное. Сегодня мы бы хотели представить вашему вниманию очередную новинку от компании SVEN. Встречайте, перед вами мультимедийная USB акустическая система 2.0 с Bluetooth, модель 431. Устройство доступно в российских магазинах, список предложений представлен в таблице, составленной на основе данных сервиса ЯндексМаркет. Давайте чуть ближе познакомимся с данной новинкой.

Комплект поставки

Колонки поставляются в компактной упаковке на которой можно найти всю необходимую информацию. В комплекте поставки нет ничего лишнего, что могло бы повлиять на увеличение стоимости устройства. Внутри коробки находятся:

Колонки SVEN 431

Инструкция по эксплуатации

Гарантийный талон

Особенности

Тип: 2.0

Диапазон воспроизводимых частот: 80-20000 Гц

Питание от USB

Разъем для наушников

Беспроводное подключение Bluetooth

Мощность динамика: 3 Вт

Суммарная мощность: 6 Вт

Диаметр динамиков: 75 мм

Размеры (ШxВxГ): 87x200x105 мм

Внешний вид

Стильный и привлекательный дизайн колонок, несомненно, привлечет внимание большинства покупателей. Кроме того, благодаря своим компактным размерам данное устройство легко можно перевозить с собой для использования в одном тандеме с ноутбуком. Корпус выполнен из черного пластика, на котором, к сожалению, заметно остаются следы от пальцев. Сборка аккуратная и без всяких зазоров.

На лицевой части колонок, под сетчатой металлической решеткой, расположились 75 мм динамики.

На основной колонки ниже динамиков расположился аудио разъем для подключения наушников и основные элементы управления: барабан регулировки громкости и кнопка переключения режимов.

Барабан регулировки громкости также отвечает за вкл/выкл устройства.

На противоположной стороне нет никаких элементов управления, здесь можно увидеть лишь несъемный кабель для питания и подключения колонок к разъему mini jack. Питание осуществляется при помощи кабеля USB, что в разы упрощает работу с ноутбуком.

Над кнопкой переключения режимов расположился светодиодный индикатор состояния работы. При поиске беспроводного подключения Bluetooth он мигает синим и красным цветом, после успешного сопряжения остается гореть синий. При переключении в режим подключения при помощи аудио разъема данный индикатор загорается красным цветом.

На нижней гране колонок находятся четыре резиновые ножки, предотвращающие устройство от скольжения.

Функционал и настройка

Если говорить в целом, устройство получило весьма себе интересный дизайн, который позволяет вписаться колонкам в интерьер любой комнаты и рабочего места. Компактные, легкие колонки SVEN 431 придутся по душе большинству покупателей.Устройство поддерживает беспроводное подключения Bluetooth, что позволяет подключать к колонкам свой смартфон и слушать любимые музыкальные композиции. В колонках не предусмотрен микрофон, что не позволяет использовать ее в качестве гарнитуры. Беспроводная связь держится уверенно на расстоянии до 5 метров, отходя чуть дальше начинаются помехи и пропадания связи.

Для сопряжения устройств необходимо коротко нажать на кнопку переключения режимов (Bluetooth), после чего подключить, к примеру свой смартфон. Для подключения нет необходимости вводить никаких паролей.

Кроме того, благодаря наличию в колонках аудио разъема вы можете подключить к ним наушники, и тем самым не мешать другим. Вроде бы мелочь, но приятно.

Качество звука

Сразу же хочется отметить, что качество звука полностью оправдывает свою ценовую категорию. Верхние и средние частоты уверенно показывают себя в работе. Уровня громкости более чем достаточно для комфортного пользования. Не хватает лишь низких частот, что не позволяет получить более мягкие и насыщенные басы. Если говорить в целом, разработчикам удалось достичь золотой середины.

Итоги

Подведем итоги по мультимедийной USB акустической системе SVEN 431. За небольшую стоимость мы получаем под свое управление стильные, компактные, беспроводные колонки, которые можно использовать практически везде. Несмотря на свои небольшие габариты устройство выдает неплохой звук. Кроме того, для питания используется USB-разъем, что существенно упрощает работу с колонками. Среди плюсов следует отметить следующее: качественные материалы и сборка, современный дизайн, беспроводное подключение и конечно же доступная цена. Существенных минусов нам выявить не удалось. В любом случае выбор остается за вами, мы лишь можем показать и рассказать.