Обзор SVEN 431. Компактная акустика для компьютера или ноутбука

Полки магазинов буквально переполнены огромным количеством многофункциональных акустических систем. Однако порой хочется приобрести что-то компактное, и в то же время качественное. Сегодня мы бы хотели представить вашему вниманию очередную новинку от компании SVEN. Встречайте, перед вами мультимедийная USB акустическая система 2.0 с Bluetooth, модель 431. Устройство доступно в российских магазинах, список предложений представлен в таблице, составленной на основе данных сервиса ЯндексМаркет. Давайте чуть ближе познакомимся с данной новинкой.
Видео обзор
Комплект поставкиКолонки поставляются в компактной упаковке на которой можно найти всю необходимую информацию. В комплекте поставки нет ничего лишнего, что могло бы повлиять на увеличение стоимости устройства. Внутри коробки находятся:
- Колонки SVEN 431
- Инструкция по эксплуатации
- Гарантийный талон
Особенности
- Тип: 2.0
- Диапазон воспроизводимых частот: 80-20000 Гц
- Питание от USB
- Разъем для наушников
- Беспроводное подключение Bluetooth
- Мощность динамика: 3 Вт
- Суммарная мощность: 6 Вт
- Диаметр динамиков: 75 мм
- Размеры (ШxВxГ): 87x200x105 мм
Внешний видСтильный и привлекательный дизайн колонок, несомненно, привлечет внимание большинства покупателей. Кроме того, благодаря своим компактным размерам данное устройство легко можно перевозить с собой для использования в одном тандеме с ноутбуком. Корпус выполнен из черного пластика, на котором, к сожалению, заметно остаются следы от пальцев. Сборка аккуратная и без всяких зазоров.
На лицевой части колонок, под сетчатой металлической решеткой, расположились 75 мм динамики.
На основной колонки ниже динамиков расположился аудио разъем для подключения наушников и основные элементы управления: барабан регулировки громкости и кнопка переключения режимов.
Барабан регулировки громкости также отвечает за вкл/выкл устройства.
На противоположной стороне нет никаких элементов управления, здесь можно увидеть лишь несъемный кабель для питания и подключения колонок к разъему mini jack. Питание осуществляется при помощи кабеля USB, что в разы упрощает работу с ноутбуком.
Над кнопкой переключения режимов расположился светодиодный индикатор состояния работы. При поиске беспроводного подключения Bluetooth он мигает синим и красным цветом, после успешного сопряжения остается гореть синий. При переключении в режим подключения при помощи аудио разъема данный индикатор загорается красным цветом.
На нижней гране колонок находятся четыре резиновые ножки, предотвращающие устройство от скольжения.
Если говорить в целом, устройство получило весьма себе интересный дизайн, который позволяет вписаться колонкам в интерьер любой комнаты и рабочего места. Компактные, легкие колонки SVEN 431 придутся по душе большинству покупателей.
Функционал и настройкаУстройство поддерживает беспроводное подключения Bluetooth, что позволяет подключать к колонкам свой смартфон и слушать любимые музыкальные композиции. В колонках не предусмотрен микрофон, что не позволяет использовать ее в качестве гарнитуры. Беспроводная связь держится уверенно на расстоянии до 5 метров, отходя чуть дальше начинаются помехи и пропадания связи.
Для сопряжения устройств необходимо коротко нажать на кнопку переключения режимов (Bluetooth), после чего подключить, к примеру свой смартфон. Для подключения нет необходимости вводить никаких паролей.
Кроме того, благодаря наличию в колонках аудио разъема вы можете подключить к ним наушники, и тем самым не мешать другим. Вроде бы мелочь, но приятно.
Качество звукаСразу же хочется отметить, что качество звука полностью оправдывает свою ценовую категорию. Верхние и средние частоты уверенно показывают себя в работе. Уровня громкости более чем достаточно для комфортного пользования. Не хватает лишь низких частот, что не позволяет получить более мягкие и насыщенные басы. Если говорить в целом, разработчикам удалось достичь золотой середины.