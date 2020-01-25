Обзор SVEN 445. Недорогая акустическая система 2.0 с RGB-подсветкой

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Сегодня мы бы хотели представить вашему вниманию очередную новинку компании SVEN, которая не перестает радовать своих покупателей стильными и многофункциональными решениями. Встречайте, перед вами мультимедийная акустическая система 2.0, модель 445. Давайте детальней познакомимся с данным решением.

Комплект поставки и цена

Устройство поставляется в стилизованной упаковке из плотного картона, на которой можно найти всю необходимую информацию. На момент написания обзора SVEN 445 можно было приобрести приблизительно за 1000 рублей. Комплект поставки включает в себя сами колонки и документацию.

Внешний вид и функционал

Дизайн устройства, как нам кажется, сумеет привлечь внимание большинство покупателей. Корпус выполнен из прочного пластика в черном цвете. Несмотря на свои компактные габариты, колонки существенно прибавили в весе, который равен 0.75 кг. К качеству сборки и материалов у нас никаких нареканий не появилось.

Не понравилось лишь огромное количество кабеля для подключения устройства. Вам необходимо будет занять сразу три разъема: 2 разъема 3.5 мм (minijack) и USB. Если первые два отвечают за передачу основного звука и микрофона, то USB необходим для работы подсветки. Кабели не съемные.

60 мм динамики с пиковой мощностью в 6 Вт спрятаны под стилизованной сетчатой решеткой и обзавелись RGB-подсветкой. Цвета меняются автоматически. В темноте колонки смотрятся очень эффектно.

Следует отметить, что, при необходимости, подсветку можно отключить при помощи сенсорной кнопки управления, которая расположена сверху основной колонки.

Здесь же находится барабан регулировки громкости, который также служит в качестве выключения колонок. Рядом размещены два разъема: для подключения наушников и микрофона.

Снизу размещены специальные ножки, предотвращающие устройство от скольжения. Колонки уверенно стоят на установленном месте.

Теперь о самом главном – качестве звука. Колонки SVEN 445 выдают достойное звучание. Средние и высокие частоты настроены нормально и не выдают помех даже на максимальном уровне громкости. Диапазона громкости более чем достаточно для того, чтобы найти для себя оптимальный уровень звучания. Низких частот немного не хватает, однако басы прекрасно дополняют общую картину. В целом, учитывая стоимость устройства, данная система неплохо показывает себя в работе и полностью оправдывают свою цену.

Итоги

Характеристики

Выходная мощность (RMS): 6 Вт (2 х 3)

Частотный диапазон: 90 – 20 000 Гц

Размеры динамиков: 60 мм

Размеры: 78х175х100 мм

Вес: 0.75 кг

Подводя итоги по колонкам SVEN 445, следует отметить, что перед нами неплохая акустическая система 2.0, которую легко можно использовать в одном тандеме с ноутбуком, либо вашим ПК. Благодаря своей стильной RGB-подсветке колонки идеально сумеют вписаться в интерьер вашего рабочего места. Среди плюсов следует отметить следующее: стильный дизайн, качественные материалы и сборка, наличие отключаемой подсветки, неплохое звучание, наличие разъемов под наушники и микрофон и конечно же привлекательная цена. Из минусов, как нам кажется, может не понравиться лишь огромное количество проводов. В целом устройство достойно внимания покупателей.