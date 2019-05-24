Обзор SVEN AP-U997MV. Игровые наушники для настоящих ценителей звука

Видео обзор

Согласитесь, современные геймеры весьма щепетильно относятся к выбору игровой периферии и устройствам воспроизведения звука. Однако не всегда есть возможность приобретать дорогостоящие решения от именитых брендов, которые могут существенно ударить по карману. Сегодня мы бы хотели представить вашему вниманию игровые наушники 7.1 с микрофоном от компании SVEN, которая не перестает радовать своих покупателей стильными и многофункциональными устройствами. Встречайте, перед вами модель AP-U997MV. Устройство доступно в российских магазинах, список предложений представлен в таблице, составленной на основе данных сервиса ЯндексМаркет. Давайте чуть ближе познакомимся с данной новинкой.

Комплект поставки

Игровые наушники

Диск с ПО

Инструкция по эксплуатации и гарантийный талон

Устройство поставляется в премиальной упаковке, на которой можно найти всю необходимую информацию. В комплектацию включено следующее:

Особенности

Тип наушников: полноразмерные

Частота воспроизведения: 20 - 20000 Гц

Импеданс: 32 Ом

Чувствительность: 115 дБ

Вес: 374 г

Крепление микрофона: подвижное

Чувствительность микрофона: -38 дБ

Частотный диапазон микрофона: 30 - 16000 Гц

Тип акустического оформления: закрытое

Тип крепления: оголовье

Подключение кабеля: одностороннее

Длина кабеля: 2.2 м

Звук Surround

LED-подсветка

Дизайн и функционал

Перед нами полноразмерные наушники, которые оптимизированы для профессионального гейминга. Устройство получило отличный дизайн, который придется по душе даже самым капризным пользователям.

Корпус девайса получил матовое покрытие, на котором, к сожалению, остаются следы от пальцев.

Дужка отлично гнется и регулируется по высоте, это дает возможность настроить наушники практически под любого пользователя. Наушники не давят на голову, что позволяет не уставать даже при длительных игровых сессиях.

На боковых гранях девайса расположились несколько прорезей подсветки, которая загорается красным цветом. Под ними можно увидеть логотип компании SVEN, которая, как нам кажется, идеально вписалась в общую картину устройства.

На левой чашке динамиков находится регулируемый по высоте микрофон, который также обзавелся подсвечиваемой областью. Микрофон показывает отличные результаты в работе, что позволяет геймерам комфортно общаться со своими друзьями в той или иной игре. Собеседник слышал нас отчетливо без всяких сбоев и помех.

Динамики прикрыты амбушюрами из кожзаменителя и создают практически идеальную шумоизоляцию, что дает возможность не отвлекаться на посторонние шумы.

Длины кабеля более чем достаточно для полноценной работы. Кроме того, он в прочной оплетке, что существенно увеличивает срок его службы. Отдельное внимание следует уделить тому, что разработчики разместили на нем дополнительный блок управления, который позволяет не только регулировать уровень громкости, но и вкл/выкл микрофон и подсветку.

Теперь о самом главном – качестве звука. Геймерам понравится то, что наушники обзавелись поддержкой объемного звучания 7.1, что позволяет целиком погрузиться в виртуальную реальность в той или иной игре и действительно наслаждаться звуками. Разработчикам удалось добиться неплохой настройки частот. Однако, как нам показалось, при прослушивании музыкальных композиций, в некоторых жанрах наблюдается слишком много высоких частот и немного не хватает низов. В целом, учитывая стоимость наушников, устройство полностью оправдывает свою цену.

Итоги

Подведем итоги по игровым наушникам SVEN AP-U997MV. Начнем с того, что в первую очередь, внимание геймеров привлечет дизайн наушников и цена. Кроме того, устройство выдает неплохой звук, который отлично показывает себя в различных играх. Благодаря наличию микрофона вы не останетесь не услышанными в своей команде. Среди плюсов следует отметить следующее: стильный дизайн, наличие LED-подсветки, качество микрофона, комфортная посадка, хороший звук, дополнительный блок управления, поддержка 7.1 звука и конечно же доступная цена. Из минусов может не понравиться лишь маркое матовое покрытие.