Обзор SVEN MK-950. Многофункциональный микрофон для караоке

Сегодня мы бы хотели представить вашему вниманию не совсем обычную новинку компании SVEN, которая не перестает радовать своих покупателей стильными и многофункциональными решениями. Встречайте, перед вами микрофон для тех, кто не хочет тратиться на дорогостоящее оборудование, модель MK-950. Давайте детальней изучим данное решение.

Видео обзор

Комплект поставки и цена

Устройство поставляется в премиальной упаковке с подробной технической информацией. Комплект поставки включает в себя сам микрофон, кабель USB для зарядки и документацию. На момент написания обзора SVEN MK-950 можно было приобрести приблизительно за 2100 рублей.

Внешний вид и функционал

Дизайн устройства, как нам кажется, сумеет привлечь внимание прекрасной половины человечества. Разработчики использовали розовый, золотистый и белый цвет. Несмотря на металлический корпус с пластиковыми вставками, данный микрофон весит не так много, всего 400 г. К качеству сборки и материалов у нас никаких нареканий не появилось.

Под металлической рукоятью спрятан отсек для съемного аккумулятора, мощностью 1200 мАч, что позволяет проработать устройству до 8 часов без подзарядки.

Центральную часть устройства занимает панель управления и динамики, которые встроены в цилиндрический корпус.

На панель управления вынесены функциональные кнопки:
  • Вкл/Выкл (Mode)
  • Play
  • Увеличение/уменьшение громкости музыки
  • Регулировка громкости микрофона и эхо
  • Переключение треков

Как вы можете видеть, здесь есть все необходимое для полноценной работы. Пользователи могут даже отрегулировать для себя эффект «эхо». Здесь же можно увидеть световые индикаторы состояния работы.

На нижней гране корпуса спрятался разъем microUSB для зарядки и слот для карты памяти microSD, что позволяет не зависеть устройству от внешних источников звука.

Помимо этого, микрофн может работать в одном тандеме с мобильными устройствами при помощи Bluetooth подключения. Другими словами, вы можете запускать свои любимые музыкальные композиции, либо караоке через свой смартфон. Для переключения между режимом Bluetooth и microSD накопителем необходимо коротко нажать на кнопку включения микрофона.

Микрофон спрятан под металлической, съемной решеткой, которую, при необходимости, можно будет почистить.

Теперь о самом главном – качестве звука. 40 мм динамики, на наше удивление, отлично звучат. Все частоты прекрасно сбалансированы и не перекрывают друг друга в различных музыкальных композициях. Средние и высокие частоты хорошо слышны даже на максимальном уровне громкости и не начинают зашкаливать. Кроме того, приятные и мягкие басы, которые четко прослушиваются, позволяют держать ритм во время пения в караоке. Выходная мощность составляет 6 Вт.

Учитывая стоимость устройства, микрофон также показывает неплохие результаты в работе. Диапазона громкости хватает, чтобы найти баланс между музыкальной композицией и голосом пользователя. Помимо этого, в микрофоне предусмотрен эффект «эхо», уровень которого можно отрегулировать при помощи специального ползунка. Данный девайс станет отличным решением для того, чтобы скрасить ваши посиделки с друзьями, либо вовсе использовать микрофон для выступлений перед аудиторией, где нет возможности установить стационарную технику.

Итоги

Подводя итоги по SVEN MK-950, следует отметить, что перед нами идеальное решение для того, чтобы вечерами петь песни в своей квартире и отдыхать вместе со своими друзьями. В относительно небольшом корпусе разработчикам удалось уместить все необходимые функции для работы. Среди плюсов следует отметить следующее: стильный дизайн, качественные материалы и сборка, отличный функционал, наличие эффекта «эхо», отдельная регулировка громкости микрофона и динамиков, наличие слота под microSD карту, возможность беспроводного подключения Bluetooth, мощность аккумулятора и конечно же приемлемая цена. Существенных минусов за все время пользования нам выявить не удалось.
Комментарии и отзывы SVEN MK-950
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