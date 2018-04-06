Обзор SVEN PS-470. Портативная акустическая система с Bluetooth и FM-радио

Вы любите слушать музыку? Вы занимаетесь танцами? Однако не всегда есть возможность использовать проводные акустические системы. Сегодня мы бы хотели представить вашему вниманию решение данной проблемы. Встречайте, перед вами портативная акустическая система SVEN PS-470, с Bluetooth и FM-радио, которую всегда можно носить с собой в любое удобное для вас место, и слушать музыку прямо с телефона. Устройство доступно в российских магазинах, список предложений представлен в таблице, составленной на основе данных сервиса ЯндексМаркет. Давайте чуть ближе познакомимся с данной новинкой.
Видео обзор
Комплект поставкиУстройство поставляется в компактной стильной упаковке на которой можно найти всю необходимую информацию о SVEN PS-470. В комплект поставки входят:
- Акустическая система
- Кабель USB-microUSB
- Кабель AUX
- Инструкция по эксплуатации и гарантийный талон
Особенности
- Звук: стерео
- Мощность колонок: 2x9 Вт
- FM-радио
- Диапазон воспроизводимых частот: 100 - 20000 Гц
- Материал корпуса: пластик
- Количество полос AC: 1
- Широкополосный динамик: 95 мм
- Поддержка карт памяти microSD
- Встроенный микрофон
- Емкость аккумулятора: 1800 мАч
- Размеры (ШxВxГ): 400x190x154 мм
- Вес: 2.05 кг
- 2 пассивных излучателя
Дизайн и функционалКорпус устройства выполнен из качественного пластика с матовым покрытием. От следов от пальцев никуда не деться. Благодаря своему относительно небольшому весу и массивной ручке, данную акустическую систему можно брать с собой практически куда угодно.
На лицевой части устройства расположились два 95 мм динамика, которые спрятаны под сетчатой металлической решеткой.
По центру можно увидеть информативный дисплей с обозначениями.
Чуть выше находятся следующие кнопки управления:
- Mode
- REC/CH
- Уменьшение громкости
- Увеличение громкости
- EQ
- Переход на предыдущий трек
- Воспроизведение/Пауза
- Переход на следующий трек
Функционал кнопок управления будет интуитивно понятен даже самым неопытным пользователям. Все очень легко и просто. Порадовала функция автоматического поиска FM-станций. Для этого необходимо нажать и удерживать кнопку Play в режиме радио, после чего устройство автоматически произведет поиск радио сигналов и сохранит их в память устройства. Всего 22 канала для хранения ваших любимых радиостанций.
На наше удивление, нам удалось поймать радиосигналы даже в закрытом помещении с небольшими помехами. На открытом пространстве слушать радио одно удовольствие.
На тыльной части устройства расположились следующие разъемы: разъем для подключения кабеля AUX, USB, miсroUSB, слот для карты памяти microSD и переключатель для вкл/выкл устройства. Здесь же можно увидеть светодиодный индикатор состояния работы.
По краям акустической системы обосновались пассивные излучатели, что позволило получить более насыщенный звук.
На нижней части устройства находятся две прорезиненные ножки для предотвращения от скольжения.
Устройство может воспроизводить музыкальные треки при помощи USB накопителя, либо карты памяти microSD. Поддерживаются все популярные аудио форматы.
Кроме того, данная акустическая система поддерживает беспроводное подключение при помощи Bluetooth, что дает возможность подключить к устройству свой смартфон. Благодаря встроенному микрофону вы можете отвечать на телефонные звонки. При этом нет необходимости доставать свой телефон из кармана. В SVEN PS-470 установлен стандартный звуковой сигнал, который срабатывает при входящем вызове. Для ответа, либо завершения звонка необходимо нажать на кнопку Play. Дальность связи беспроводного подключения составляет до 10 метров. Качество связи стабильное и не прерывается.
Стильный и спортивный дизайн портативной акустической системы SVEN PS-470 сумеет привлечь внимание тех пользователей, которые ведут активный образ жизни.
Качество звукаДиапазона громкости более чем достаточно для того, чтобы найти для себя комфортный уровень звучания. На максимальном уровне вы легко сможете устроить небольшую дискотеку на природе. Однако для начала необходимо настроить частоты при помощи встроенного эквалайзера, перейти на который можно при помощи нажатия на кнопку EQ. Разработчики дали возможность самостоятельно отстроить высокие и низкие частоты. Если вы слишком много прибавите одни из частот, то на максимальной громкости будут появляться режущие звуки. В связи с чем, есть смысл не превышать значения выше 2-х.
Если говорить в целом, следует отметить, что было бы неплохо дать еще больше низов, чтобы на выходе получить мягкость и ощущение присутствия бассов. Средние и высокие частоты настроены достойно. Суммарно динамики выдают мощность 18 Вт.
Микрофон также показывает неплохие результаты в работе. Собеседник отлично слышал нас на расстоянии до одного метра. Отходя дальше от устройства собеседник начинает слышать все хуже и хуже. Однако не сказать, что данные результаты являются плохим показателем.