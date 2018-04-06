Обзор SVEN PS-470. Портативная акустическая система с Bluetooth и FM-радио

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Вы любите слушать музыку? Вы занимаетесь танцами? Однако не всегда есть возможность использовать проводные акустические системы. Сегодня мы бы хотели представить вашему вниманию решение данной проблемы. Встречайте, перед вами портативная акустическая система SVEN PS-470, с Bluetooth и FM-радио, которую всегда можно носить с собой в любое удобное для вас место, и слушать музыку прямо с телефона. Устройство доступно в российских магазинах, список предложений представлен в таблице, составленной на основе данных сервиса ЯндексМаркет. Давайте чуть ближе познакомимся с данной новинкой.

Комплект поставки

Акустическая система

Кабель USB-microUSB

Кабель AUX

Инструкция по эксплуатации и гарантийный талон

Устройство поставляется в компактной стильной упаковке на которой можно найти всю необходимую информацию о SVEN PS-470. В комплект поставки входят:

Особенности

Звук: стерео

Мощность колонок: 2x9 Вт

FM-радио

Диапазон воспроизводимых частот: 100 - 20000 Гц

Материал корпуса: пластик

Количество полос AC: 1

Широкополосный динамик: 95 мм

Поддержка карт памяти microSD

Встроенный микрофон

Емкость аккумулятора: 1800 мАч

Размеры (ШxВxГ): 400x190x154 мм

Вес: 2.05 кг

2 пассивных излучателя

Дизайн и функционал

Корпус устройства выполнен из качественного пластика с матовым покрытием. От следов от пальцев никуда не деться. Благодаря своему относительно небольшому весу и массивной ручке, данную акустическую систему можно брать с собой практически куда угодно.

На лицевой части устройства расположились два 95 мм динамика, которые спрятаны под сетчатой металлической решеткой.

По центру можно увидеть информативный дисплей с обозначениями.

Mode

REC/CH

Уменьшение громкости

Увеличение громкости

EQ

Переход на предыдущий трек

Воспроизведение/Пауза

Переход на следующий трек

Чуть выше находятся следующие кнопки управления:

Функционал кнопок управления будет интуитивно понятен даже самым неопытным пользователям. Все очень легко и просто. Порадовала функция автоматического поиска FM-станций. Для этого необходимо нажать и удерживать кнопку Play в режиме радио, после чего устройство автоматически произведет поиск радио сигналов и сохранит их в память устройства. Всего 22 канала для хранения ваших любимых радиостанций.

На наше удивление, нам удалось поймать радиосигналы даже в закрытом помещении с небольшими помехами. На открытом пространстве слушать радио одно удовольствие.

На тыльной части устройства расположились следующие разъемы: разъем для подключения кабеля AUX, USB, miсroUSB, слот для карты памяти microSD и переключатель для вкл/выкл устройства. Здесь же можно увидеть светодиодный индикатор состояния работы.

По краям акустической системы обосновались пассивные излучатели, что позволило получить более насыщенный звук.

На нижней части устройства находятся две прорезиненные ножки для предотвращения от скольжения.

Устройство может воспроизводить музыкальные треки при помощи USB накопителя, либо карты памяти microSD. Поддерживаются все популярные аудио форматы.

Кроме того, данная акустическая система поддерживает беспроводное подключение при помощи Bluetooth, что дает возможность подключить к устройству свой смартфон. Благодаря встроенному микрофону вы можете отвечать на телефонные звонки. При этом нет необходимости доставать свой телефон из кармана. В SVEN PS-470 установлен стандартный звуковой сигнал, который срабатывает при входящем вызове. Для ответа, либо завершения звонка необходимо нажать на кнопку Play. Дальность связи беспроводного подключения составляет до 10 метров. Качество связи стабильное и не прерывается.

Качество звука

Стильный и спортивный дизайн портативной акустической системы SVEN PS-470 сумеет привлечь внимание тех пользователей, которые ведут активный образ жизни.Диапазона громкости более чем достаточно для того, чтобы найти для себя комфортный уровень звучания. На максимальном уровне вы легко сможете устроить небольшую дискотеку на природе. Однако для начала необходимо настроить частоты при помощи встроенного эквалайзера, перейти на который можно при помощи нажатия на кнопку EQ. Разработчики дали возможность самостоятельно отстроить высокие и низкие частоты. Если вы слишком много прибавите одни из частот, то на максимальной громкости будут появляться режущие звуки. В связи с чем, есть смысл не превышать значения выше 2-х.

Если говорить в целом, следует отметить, что было бы неплохо дать еще больше низов, чтобы на выходе получить мягкость и ощущение присутствия бассов. Средние и высокие частоты настроены достойно. Суммарно динамики выдают мощность 18 Вт.

Аккумулятор

Итоги

Микрофон также показывает неплохие результаты в работе. Собеседник отлично слышал нас на расстоянии до одного метра. Отходя дальше от устройства собеседник начинает слышать все хуже и хуже. Однако не сказать, что данные результаты являются плохим показателем.Устройство получило под свое управление аккумулятор емкостью в 1800 мАч. Да, многим это может показаться, что данный показатель не столь велик. Однако на практике нам удалось добиться результаты почти в 6 часов работы на среднем уровне громкости. На максимальной громкости, мощности аккумулятора хватит приблизительно до 2-х часов работы. Зарядка осуществляется при помощи кабеля USB-microUSB. Блока питания, к сожалению, в комплекте поставки нет.Подведем итоги по беспроводной портативной акустической системе SVEN PS-470. Устройство, несомненно, придется по душе большинству покупателей. Благодаря своему стильному дизайну и небольшому весу, его можно носить в любое удобное для вас место. SVEN PS-470 отлично покажет себя на открытом воздухе, когда вы в очередной раз соберетесь со своими друзьями на шашлыки, либо просто на прогулку. Среди плюсов следует отметить следующее: спортивный дизайн и качественная сборка, достаточно неплохо настроенный и громкий звук, отличный функционал. Да, здесь есть свои нюансы, которые следовало бы исправить, однако они не столь существенны, и на них можно просто не обращать внимания. В любом случае выбор остается за вами, мы лишь можем показать и рассказать.