Обзор SVEN PS-72. Портативная беспроводная акустическая система

2018-05-11, Автор - Айдар Габдулхаков; Продукт - SVEN PS-72; [159]
Беспроводные акустические системы, за последние годы, набрали большую популярность. Согласитесь, всегда приятно послушать свои любимые музыкальные композиции в хорошем качестве. Сегодня мы бы хотели представить вашему вниманию компактное, стильное, многофункциональное решение от компании SVEN. Встречайте, перед вами SVEN PS-72 с поддержкой беспроводного подключения Bluetooth и FM-радио. Устройство доступно в российских магазинах, список предложений представлен в таблице, составленной на основе данных сервиса ЯндексМаркет. Давайте чуть ближе познакомимся с данной новинкой.

Видео обзор

Комплект поставки

Устройство поставляется в стильной прозрачной упаковке на которой можно найти всю необходимую информацию о данной акустической системе. Подобное решение позволяет познакомиться с дизайном девайса не распаковывая упаковку. В комплект поставки входят:
  • Беспроводная акустическая система SVEN PS-72
  • Кабель AUX
  • Кабель USB-microUSB
  • Инструкция по эксплуатации и гарантийный талон

Особенности

  • Звук: стерео
  • Мощность колонок: 2x3 Вт
  • Питание: от батарей
  • FM-радио
  • Диапазон воспроизводимых частот: 150 - 20000 Гц
  • Количество полос AC: 1
  • Широкополосный динамик: 38 мм
  • Bluetooth, USB Type A (для флэшки)
  • Поддержка карт памяти microSD
  • Встроенный микрофон
  • Емкость аккумулятора: 1200 мАч
  • Размеры (ШxВxГ): 105x120x46 мм
  • Вес: 0.31 кг

Внешний вид

Корпус устройства выполнен из качественного пластика синего цвета. Качество сборки на высоте, без всяких зазоров, никаких нареканий у нас не возникло.

Благодаря своим компактным габаритам устройство можно переносить в любое удобное для вас место, особенно, когда вы выбрались на прогулку, либо в лес.

На лицевой части колонок, под сетчатой металлической решеткой, спрятались два широкополосных динамика, которые позволяют получить стерео звучание. Суммарная мощность динамиков составляет 6 Вт, что вполне оправдано для своих размеров.

На сетчатой решетке можно увидеть пластиковую вставку на которой обосновались следующие кнопки управления: предыдущий/следующий трек, Play, Mode. Рядом с ними находится светодиодный индикатор состояния работы и встроенный микрофон.

На верхней грани девайса находится массивный барабан регулировки громкости.

По краям закреплена ручка для переноски.

На тыльной стороне устройства расположился переключатель вкл/выкл колонок и следующие разъемы: microUSB, AUX, USB и слот для microSD карт (до 32 Гб).

На нижней грани колонок находятся две резиновые ножки, предотвращающие устройства от скольжения.

Если говорить в целом, данная акустическая система сумеет стать отличным подарком на любой праздник, и что не мало важно, не ударит по вашему карману. Колонки отлично вписываются в интерьер любой комнаты и не оставят вас без внимания прохожих.

Функционал и настройка

Порадовало то, что разработчики сумели создать максимально удобное и простое в управление устройство, в работе которого сумеют разобраться даже самые неопытные пользователи. Начнем с подключения при помощи Blutooth. Максимальная дальность связи достигает до 10 метров, чего, как нам кажется, более чем достаточно. Связь держится уверенно и не прерывается.

Кроме того, благодаря встроенному микрофону вы можете использовать данную акустическую систему для ответа на телефонные звонки, и при этом не обязательно для этого доставать свой смартфон из кармана, достаточно нажать на кнопку Play на колонке. Микрофон показывает неплохую работу, собеседник слышал нас хорошо, как и мы его. Используя SVEN PS-72 в одном тандеме с вашим ноутбуком, вы можете общаться со своими друзьями через голосовые чаты популярных социальных сетей.

Кроме того, акустическая система SVEN PS-72 может проигрывать музыкальные файлы через USB-флешки и карты памяти microSD. Поддерживаются все популярные форматы аудио файлов. Порадовало то, что при подключении того или иного накопителя нет необходимости переключать режим работы, устройство автоматически переключается на подключенный накопитель. Кроме того, SVEN PS-72 запоминает место, где прервался аудио файл, и начинает воспроизведение музыки с места разрыва.

Также хочется отметить наличие FM-радио, что позволяет слушать свои любимые радиостанции. Однако есть один, как нам кажется, минус, здесь нет дисплея для просмотра значения радио частоты, но есть автоматический поиск. В закрытых помещениях радио ловит очень плохо, в некоторых комнатах нам вовсе не удалось найти ни одного сигнала. В данном случае, за функции антенны отвечает кабель USB-microUSB, который необходимо подключить для корректной работы. На улице дела обстоят куда лучше.

Благодаря наличию разъема mini jack вы можете подключить к SVEN PS-72 другие источники звука: mp3 плееры, телевизор и т.д. Другими словами, за небольшую стоимость вы получаете действительно универсальное, мобильное и многофункциональное решение.

Устройство получило под свое управление встроенный аккумулятор мощностью 1200 мАч. Максимальной зарядки вполне достаточно для того, чтобы проработать 5-6 часов на среднем уровне громкости. Кажется этого более чем достаточно, чтобы не остаться без музыки в течении всей прогулки, либо отдыха в лесу. На максимальном уровне громкости данная отметка существенно уменьшается и составляет приблизительно 2-3 часа. В любом случае, как нам кажется, данные цифры оправданы.

Качество звука

Теперь о самом главном - качестве звука. Не стоит ожидать от SVEN PS-72 каких-то грандиозных возможностей. При использовании более мощных динамиков, как нам кажется, существенно бы изменились размеры акустической системы. Высокие частоты отлично показывают себя в работе. Середина, для своей ценовой категории, держится уверенно и ее достаточно для комфортного прослушивания музыки. Да, здесь категорически не хватает низких частот, чтобы насладиться мягкими и приятными басами, но не стоит забывать о том, что SVEN PS-72 не предназначен для того, чтобы устраивать дискотеки. Диапазона максимальной громкости, как нам показалось, будет достаточно для большинства пользователей.

Итоги

Подведем итоги по беспроводной акустической системе SVEN PS-72. Стильные, многофункциональные колонки SVEN PS-72 придутся по душе большинству покупателей, особенно для тех, кто ищет подарок своим близким или друзьям. Устройство полностью оправдывает свою стоимость и бьет большинство конкурентов наповал. Среди плюсов следует отметить следующее: качественная сборка и материалы, современный дизайн, компактные габариты, отличный функционал и конечно же доступная цена. Да, здесь есть небольшие минусы, однако на них можно закрыть глаза. В любом случае выбор остается за вами, мы лишь можем показать и рассказать.

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