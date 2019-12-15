Обзор SVEN PS-85. Недорогая беспроводная колонка

Сегодня мы бы хотели представить вашему вниманию очередную новинку компании SVEN, которая не перестает радовать своих покупателей недорогими и в то же время многофункциональными устройствами. Встречайте, перед вами беспроводная Bluetooth колонка SVEN PS-85. Давайте детальней изучим данное решение.

Видео обзор

Комплект поставки и цена

Беспроводная колонка

Кабель USB

Кабель AUX

Документация

На момент написания обзора средняя цена на данное устройство составляла приблизительно 990 рублей. Устройство поставляется в прозрачной упаковке с подробной технической информацией. Комплект поставки включает в себя следующее:

Внешний вид и функционал

Дизайн устройства, как нам кажется, сумеет привлечь внимание покупателей. К качеству материалов и сборке у нас никаких нареканий не появилось. Алюминиевый корпус устройства надежно защищает внутренние компоненты колонки.

Спереди размещена защитная решетка с эффектной надписью SVEN.

На противоположной стороне пластиковая вставка. Сверху можно увидеть разъем USB, microUSB для зарядки, слот для microSD карт, AUX и кнопку Reset.

На нижней гране девайса размещены две резиновые ножки, позволяющие устойчиво стоять колонке на поверхности стола и не скользить.

Сверху находятся функциональные кнопки управления: вкл/выкл, увеличение/уменьшение громкости и Play. В SVEN PS-85 предусмотрено сразу несколько режимов работы и для переключения между ними необходимо коротко нажимать на кнопку вкл/выкл устройства. Пользователям дается возможность передавать сигнал при помощи Bluetooth, воспроизводить музыку с USB-flash, microSD карт и даже через кабель AUX. Кроме того, в устройстве есть еще и встроенное FM-радио с автоматической настройкой.

Пользователям понравится то, что в данной колонке есть встроенный микрофон, позволяющий отвечать на телефонные звонки и общаться со своими друзьями, не доставая свой смартфон из сумки или кармана. Учитывая стоимость девайса, качество передачи голоса неплохое.

Теперь о самом главном – качестве звука. Мощность динамика устройства составляет 5 Вт, чего вполне достаточно для того, чтобы комфортно слушать свои любимые музыкальные композиции. Диапазона громкости хватает. Кроме того, благодаря встроенному аккумулятору в 600 мАч, вы легко сможете слушать музыку в течение нескольких часов. Средние и высокие частоты отлично показывают себя в работе. Да, вы не получите мощных басов, однако не стоит забывать о том, что перед нами бюджетное решение. В целом колонка показала отличные результаты и полностью оправдывает свою стоимость.

Итоги

Особенности

Выходная мощность: 5 Вт

Частотный диапазон: 150 – 20 000 Гц

Диапазон частот тюнера: 87.5 – 108 МГц

Размер динамиков: 30 мм

Размеры: 113 х 69 х 30

Вес: 0.19 кг

Подводя итоги по беспроводной колонке SVEN PS-85, следует отметить, что перед нами отличное решение для тех, кто ищет для себя недорогое, но в то же время многофункциональное решение для прослушивания музыки не только при помощи беспроводной связи Bluetooth, но и различных носителей. Среди плюсов следует отметить следующее: стильный дизайн, качественные материалы и сборка, отличный функционал, неплохое качество звука и конечно же доступная цена. Существенных минусов за все время пользования нам выявить не удалось.