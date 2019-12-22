Обзор SVEN PS-88. Портативная акустическая система с Bluetooth

2019-12-22, Автор - Айдар Габдулхаков; Продукт - SVEN PS-88; [17]
Сегодня мы бы хотели представить вашему вниманию очередную новинку компании SVEN, которая не перестает радовать своих покупателей стильными, многофункциональными и недорогими решениями. Встречайте, перед вами портативная акустическая система с Bluetooth, модель PS-88.

Видео обзор

Комплект поставки и цена

На момент написания обзора устройство можно было приобрести приблизительно за 2500 рублей. Устройство поставляется в стилизованной упаковке, на которой можно найти всю необходимую информацию. Комплект поставки включает в себя следующее:
  • Акустическая система
  • Кабель питания USB
  • Сигнальный кабель mini-jack
  • Карабин
  • Документация

Внешний вид и функционал

Корпус колонки выполнен в форме квадрата с закругленными углами. К качеству материалов и сборке у нас никаких нареканий не появилось. Дизайн устройства, как нам кажется, сумеет привлечь внимание даже самых капризных покупателей.

Перед нами полноценная стереоколонка, сумеющая заинтересовать пользователей, которые привыкли слушать музыку везде, особенно во время очередного похода в лес и т.д. Понравилось то, что благодаря стандарту защиты IPX7, вам не придется волноваться за то, что попали под дождь. Колонка выдерживает погружение под воду на глубину на 1 метр до 30 минут.

Сверху размещены функциональные кнопки управления: увеличение/уменьшение громкости и вкл/выкл.

На одном из уголков находится отверстие для установки карабина, что позволяет использовать колонку даже во время покорения очередной вершины и подвесить на свой рюкзак, либо ремень.

На боковой гране девайса, под защищенной крышкой, спрятаны слот для карты памяти microSD, разъем microUSB и AUX.

36 мм динамики прикрыты пластиковой сетчатой решеткой.

На одной из боковых граней, под решеткой, спрятан светодиодный индикатор состояния работы.

Дальность беспроводной связи Bluetooth составляет до 10 метров. Однако следует учитывать, что между подключенным устройством и колонкой не должно быть преград. Подключенный смартфон мы оставили на втором этаже частного дома, а колонку перенесли на первый этаж. Сигнал передавался через бетонные перегородки с небольшими помехами.

Теперь об одной интересной функции. К SVEN PS-88 можно подключить еще одну колонку данной модели. Для этого достаточно включить одновременно две колонки, после чего на одной из устройств три раза коротко нажать по кнопке включения. Обе колонки будут работать в одной паре.

Что касается звука, выходная мощность системы составляет 7 Вт. Устройство выдает шикарное звучание. Все частоты показывают отличную работу. Средних и высоких частот достаточно, чтобы с комфортом слушать свои любимые музыкальные композиции. Низких частот не так много, как хотелось бы, однако их хватает, чтобы ощутить четкие и насыщенные басы. Громкости, как нам показалось, более чем достаточно, чтобы устроить на природе небольшой танцпол.

Итоги

Подводя итоги по SVEN PS-88, следует отметить, что перед нами универсальная портативная беспроводная акустическая система, которая идеально подойдет для всех, и для любителей активного отдыха и для городских жителей. Среди плюсов следует отметить следующее: стильный дизайн, качественные материалы и сборка, отличный функционал, защищенность от воды, мощный аккумулятор, отличный звук и конечно же приемлемая цена. Существенных минусов за все время пользования нам выявить не удалось.

Особенности

  • Выходная мощность (RMS): 7 Вт.
  • Частотный диапазон: 100 – 20 000 Гц.
  • Размеры динамиков: 36 мм.
  • Беспроводная передача сигнала по Bluetooth
  • Воспроизведение музыки с носителей памяти
  • Мощный аккумулятор: 1500 мAч
  • Радиус действия: до 10 м.
  • Размеры изделия: 90х90х46 мм.
  • Вес: 0,28 кг.

Комментарии и отзывы SVEN PS-88
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