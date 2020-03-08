Обзор Samsung Galaxy Z Flip. Самая желанная раскладушка

В последние пару лет ведущие производители смартфонов соревнуются в своих возможностях, раз за разом выпуская необычные концептуальные устройства, которые не рассчитаны на массовую продажу. К ним можно отнести Xiaomi Mi Mix Alpha, недавний Vivo Apex 2020 и, конечно, прошлогодний многострадальный Samsung Galaxy Fold. В самом начале этого года корейский гигант выпустил раскладушку Galaxy Z Flip, которая, хоть и стоит полторы тысячи долларов, но выглядит гораздо более дружелюбным к пользователям устройством, нежели вышеперечисленные модели.

Дизайн

Если когда-то давно у вас был телефон в форм-факторе раскладушки, то Samsung Galaxy Z Flip вызовет приятное чувство ностальгии. В разложенном состоянии его габариты равны 167.3:73.6:7.2 мм, а в сложенном – крошечные 87.4:73.6 мм при солидной толщине в 17.3 мм. Так или иначе, смартфон поместится даже в очень маленький карман джинсов – пожалуй, это и есть его главная особенность.

Производитель уверяет, что он серьезно улучшил шарнирный механизм и прилегание дисплея к нему, а потому теперь между ними нет зазора, а столь раздражающая в Galaxy Fold полоска теперь почти незаметна. Заявленный ресурс механизма – 200 тысяч циклов складывания/раскладывания. Что до расцветок, то аппарат доступен в двух вариантах: черном и фиолетовом.

Дисплей

Главная часть устройства – гибкий 6.7-дюймовый Dynamic AMOLED-дисплей с разрешением 1080:2636 пикселей (плотность 425 ppi), соотношением сторон 21.5:9, максимальной яркостью 498 кд/м2 и поддержкой HDR10+. Аппарат получил довольно заметные рамки, а потому экран занимает 82.5% площади передней панели, что, пожалуй, нормально для столь необычного устройства. Флагманы вроде OnePlus 7T Pro или Galaxy S20, напомним, характеризуются показателями в 88% и 89.5% соответственно. Что до вспомогательного дисплея, то это 1.1-дюймовая Super AMOLED-панель с разрешением 112:300 пикселей.

Железо и производительность

AnTuTu – 462715 баллов

Geekbench 5 – 2680 баллов

От столь дорогого устройства ожидаешь самого быстрого на данный момент железа, однако Galaxy Z Flip оснастили прошлогодним топовым процессором Qualcomm Snapdragon 855+. Это по-прежнему очень мощная и энергоэффективная восьмиядерная платформа с тактовой частотой до 2.95 ГГц и графикой Adreno 640. Вы можете встретить это решение во флагманах второй половины 2019 года, вроде OnePlus 7T Pro и Xiaomi Mi 9 Pro. Его мощи вкупе с 8 ГБ оперативной памяти с запасом хватит для любых задач еще на ближайшие пару-тройку лет. Встроенной флеш-памяти здесь предостаточно – 256 ГБ, а слота для карт-памяти не предусмотрено.

Камера

Аппарат оснастили сдвоенной основной камерой, что логично – места для стандартных во многих флагманах квадрокамер здесь просто не нашлось бы. Первый модуль построен на 12 Мп датчике, оптике со светосилой f/1.8 и оптической стабилизации, а второй получил сверхширокоугольный модуль разрешением 12 Мп и эквивалентным фокусным расстоянием 12 мм. По качеству фото Galaxy Z Flip находится на уровне Galaxy S10 – демонстрирует отличную детализацию и высокий динамический диапазон, немного пасуя в условиях недостаточного освещения. Разумеется, в этом смысле он уступает новеньким Galaxy S20, но ведь перед нами скорее концептуальное устройство, а не топовый камерофон.

Аккумулятор и автономность

Аппарат получил аккумулятор средней ёмкости – 3300 мАч. Благодаря экономичности AMOLED-панели и энергоэффективности процессора, его хватит до конца дня, а на большее мы и не рассчитывали. Скорость проводной зарядки воображение не поражает – всего 15 Вт. Даже в бюджетном Redmi Note 8 имеется зарядка мощностью 18 Вт. Зато здесь предусмотрена поддержка беспроводной зарядки.

Одной строкой

Отметим наличие сканера отпечатка пальцев в кнопке включения, порта USB Type-C и модуля NFC для бесконтактных платежей, а также отсутствие 3,5-мм разъема для наушников и стереодинамиков.

Цена и конкуренты

Samsung Galaxy Z Flip оценен в 120 тысяч рублей. Разумеется, в нашей стране у него просто нет конкурентов. Во-первых, Motorola Razr еще не появился в продаже, а во-вторых, китаец менее технологичен, чем его корейский собрат.

Вывод

Samsung Galaxy Z Flip явно станет одним из самых заметных смартфонов этого года. Он совмещает в себе невероятную компактность в сложенном состоянии и удобный большой экран в разложенном. Это и есть его главная особенность. Добавьте к этому высочайшую производительность, отличные фото и видеовозможности, высокое качество звучания в наушниках и вы получите один из самых желанных смартфонов на рынке прямо сейчас.