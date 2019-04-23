Обзор Save Koch. Очень атмосферно

Диалоги

Сегодня мы поговорим об игре Save Koch, которая основана на весьма необычном сеттинге и рассказывает нам о параллельном мире, в котором животные умеют разговаривать и ходить. Более того, они занимаются разными секретными операциями и выполняют задания. Атмосфера довольно необычная, игровой процесс тоже, но обратить свое внимание на данную игру точно стоит — она выделяется на фоне конкурентов по жанру. А теперь давайте я объясню, в чем заключаются эти отличия и почему они так важны.

Геймплей

Больше всего в игре Save Koch мне понравились диалоги — они написаны настоящими профессионалами своего дела и действительно увлекают. Персонажи общаются между собой без пафоса, как мы привыкли к большинстве ААА-проектов, без ненужной карикатурности и прочих неприятных мелочей. Это обычное общение максимально необычных персонажей, у которых есть характер и какие-то уникальные черты. Во время общения с персонажами вы узнаете важные элементы истории, понимаете мотивацию того или иного героя, узнаете важные детали для развития сюжетной линии. Кроме того, можно узнать о взаимоотношениях ключевых персонажей с главным героем. И, естественно, ваши ответы в диалогах влияют на дальнейшее развитие событий, а значит лучше читать каждый ответ и думать над тем, как правильно ответить. Этот элемент игры мне очень понравился, ведь его реализовали на очень высоком уровне.

Персонажи

Если от диалогов я получит истинное наслаждение, тот от геймплея ощущения совершенно иные. Игровой процесс получился каким-то медленным, скучным и бездейственным. Довольно часто приходится просто сидеть и тупо смотреть на экран, пока персонаж что-то делает. То есть, вы даже не участвуете в процессе, а только выбираете подходящего персонажа и отправляете его на задание, после чего нужно сидеть и ждать выполнения. Это крайне скучно и, что самое грустное, во время этого процесса даже нет возможности себя чем-то занять интересным. Конечно, постепенно экшена становится больше, но в первое время геймеру будет крайне тяжело усидеть на месте в ожидании того, как что-то начнет происходить. И если вы любите что-то активное, увлекательное и неспокойное, то эта игра вам точно не подойдет. Разработчики не хотят давать нам слишком уж много экшена в кадре.

Итог

Также мне очень понравилось то, как разработчики подошли к созданию персонажей. Вы будете нанимать себе сотрудников и у них есть описания — кто-то выделяется своими навыками во взломе, кто-то служил в армии и так далее. Эти описания позволяют глубже погрузиться в виртуальный мир игры и понять, как лучше использовать своих сотрудников. Их описания задания и персонажа вы можете получить ценные данные и правильно распоряжаться своими ресурсами. Это еще один классный элемент геймплея, который явно делали с душой и трепетом — описания очень классные, смешные и интересные. Даже в крупных проектах так героев не описывают, как здесь. И, конечно, к столь живым персонажам быстро привыкаешь.

Игра получилась довольно необычной и очень интересной в плане подхода к повествованию. С другой стороны, именно геймплей не завлекает — проект весьма тягучий и принесет удовольствие исключительно тому, кто хочет много читать, думать, погружаться в характеры персонажей и наслаждаться этой атмосферой. Сюжет действительно очень крутой и многогранный, у него есть все, чтобы принести вам удовольствие. Если же вам хочется экшена, действий, напряженной атмосферы, то нужно посмотреть в сторону другого проекта, где все это представлено хоть в какой-то мере.