Обзор Soulcalibur VI. Лучший файтинг современности

Я никогда не являлся большим поклонником файтингов. То есть, конечно же, играл в Мортал Комбат с друзьями на разных вечеринках, но не более того. Да и серия Soulcalibur прошла мимо меня, так как выходила она исключительно на консолях, а я всегда считал себя истинным ПК-геймером, не выпускающим из рук мышку с клавиатурой. Но, времена меняются и сейчас оторваться от прохождения Soulcalibur VI мне было крайне трудно — слишком уж хорошо там все реализовано.

Soulcalibur VI обзор

Для фанатов франшизы это настоящий подарок, ведь любимых персонажей нарисовали еще красивее обычного, боевую механику сделали чуточку более сложной, добавили Геральта из Ривии. Вообщем, издатель постарался, чтобы возрождение серии получилось максимально привлекательным. И, конечно, мне оно тоже дико понравилось — крутой файтинг для тех, кто хочет сесть вечером перед монитором и насладиться действительно качественным контентом.

Геймплей

Для начала я настоятельно рекомендую пройти все короткие истории ключевых персонажей. Они расположены в хронике сразу после основной сюжетной линии. В коротких эпизодах нам расскажут больше интересной информации о героях, о их мотивации и стиле боя, а уже после этого отправляйтесь на прохождение сюжетной линии. Там вам вновь покажут этих же персонажей, ведь их истории тесно связаны с основным сюжетом. Сама история получилась довольно эмоциональной, интересной и детально прописанной. Здесь нет всевозможных кат-сцен и скучных диалогов, только действительно живое общение и красочные зарисовки. В целом, сюжет мне очень понравился — он действительно круто сделан и затягивает с первых минут прохождения. Некоторые моменты новичку будут не совсем понятны, но это же японская игра с громадной историей. Не понять парочку слов из диалога не так уж страшно.

Управление

Стоит отметить, что Soulcalibur VI является первой игрой серии, которая вышла не только на консолях, но и на ПК. Разработчикам было довольно трудно реализовать удобное управление, которое позволило бы владельцу клавиатуры с мышкой играть так же удобно, как и геймеру с геймпадом. Но, у них все отлично получилось — двигается персонаж неплохо даже на WASD или стрелочках, удары назначены на кнопки, расположенные в правой части клавиатуры. Просто кладете руки на клавиатуру, забываете про мышку, ведь она здесь не нужна, и начинаете сражаться. Час тренировок и геймпад вам совершенно не нужен.

Режим карьеры

Очень понравился режим, в котором вам дают возможность создать своего персонажа и потом пройти интересную сюжетную линию. Здесь даже есть ролевые составляющие — можно выбирать помогать прохожим или нет, идти на очередное задание по зачистке локации или отказаться от этой затеи. Ничего сложного в карьере нет, но если проходить все побочные задания, то вам будет намного проще побеждать финальных боссов. Да и просто интереснее изучать мир полностью, а не отрывками. Отдельно похвалим разработчиков за возможность самостоятельно создать своего персонажа — там очень крутой редактор с кучей деталей.

Итог

Игра получилась просто шикарной. Даже мне, человеку, который обожает лишь шутеры, файтинг зашёл просто на ура. Красивая графика с удивительно детализированными персонажами завораживает и привлекает к себе внимание, сложная боевая система мотивирует учить комбинации и тренировать реакцию, а пройти мимо сюжетной линии вообще невозможно. Авторы проекта постарались сделать все максимально интересно и у них получилось. Настоятельно рекомендую попробовать игру, особенно если у вас есть геймпад или консоль.