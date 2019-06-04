Обзор SteamWorld Quest: Hand of Gilgamech. Стильная ролевая игра

2019-06-04, Автор - Влад Волошин; Продукт - SteamWorld Quest: Hand of Gilgamech; [52]
Современный рынок видеоигр диктует свои правила и ролевые игры довольно часто просто не выживают. Вы либо делаете ААА-проект с открытым миром и сотней часов геймплея, либо геймеры и фанаты сожрут проект буквально на релизе. Выделиться на фоне богатых конкурентов крайне тяжело, но некоторые компании все же пробуют и делают свои проекты. Ярким представителем таких игр можно назвать SteamWorld Quest: Hand of Gilgamech — отличный продукт от небольшой студии.

Бой

Сражения в игре SteamWorld Quest: Hand of Gilgamech проходят в достаточно интересной манере — это пошаговые карточные бои, в которых персонажи наносят друг другу удары. Выглядит достаточно необычно и в начале прохождения и даже несколько раз хотел уже бежать и драться в реальном времени, но нужно было бросать карты. В этом, конечно, есть определенный минус — карточная игра не очень вписывается в общий сеттинг и драки в реальном времени более уместны. С другой стороны, когда привыкаешь к тому, что драться нужно на картах, игра превращается из нудной беготни по уровням во что-то более увлекательное и многогранное. Конечно, карточные бои не так уж интересны, как многим хотелось бы, но в целом наслаждаться вполне можно. Бросаешь карты, проводишь ход, получаешь урон от врагов, потом отвечаешь и так до победы. Или до поражения. Вполне достойная механика боя, пусть и странная немного.

Управление

У меня управление вызвало массу вопросов — разработчики продумали массу моментов, но не учли определенных мелочей. Например, в игре на экране вам иногда будут показаны клавиши для атаки, ведь наш персонаж может атаковать разные преграды и уничтожать их при помощи своего меча. Однако, если на экране показано, что атака назначена на Enter, то это ничего не значит — атаковать вы можете и Пробелом, и другими клавишами. Тоже самое с применением действий или активацией меню — иногда работает исключительно Enter, иногда можно нажать на Пробел и все сработает. Благо, все остальные элементы управления работают достаточно неплохо и проблем с запуском контента не возникает — во время передвижения WASD работают отлично, в режиме сражения тоже вопросов не возникает. С геймпада, к сожалению, поиграть лично у меня не удалось — возможно это поправят в будущем.

Геймплей

Игровой процесс проекта довольно прост, если описывать его словами. Вы путешествуете по виртуальному миру, иногда находите сокровища, иногда попадаете на врагов и вынуждены с ними сражаться. Периодически персонажи рассказывают нам о сюжетной линии и прочих особенностях данного виртуального мира, но я бы не сказал, что история очень уж интересная. Получается достаточно стандартная механика ролевой игры, в которой вы сражаетесь с врагами, прокачиваете своего персонажа и сражаетесь с уже более сильными врагами. Для фанатов жанра это будет просто шикарная возможность насладиться красотами виртуального мира, который полностью нарисован от руки, а вот для остальных геймеров ничего интересного не наблюдается — геймплей лично мне показался скучным уже на втором часу активного прохождения кампании. Что будет часу на десятом — страшно даже представить.

Итог

Для фанатов ролевых игр данный продет вполне подойдет по массе параметров. Здесь есть весьма необычный виртуальный мир, который смотрится довольно стильно и необычно, есть продуманная прокачка персонажей, есть большой набор врагов и предметов. Вы просто садитесь, погружаетесь в процесс и получаете массу удовольствия от того, что происходит на экране. Экшена не так много, но в целом насладиться можно.

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