Обзор Strategic Mind: The Pacific. Реальная война

Сюжетная линия

Жанр стратегий в последнее время умирает — на создание качественной игры нужно потратить тьму ресурсов, а геймеры потом все равно купят шутер или ролевую игру. Тем не менее, на рынке все еще есть редкие представители, которые могут удивить и порадовать чем-то действительно интересным. Именно о такой игре сегодня и пойдет речь.

Особенности повествования

Авторы Strategic Mind: The Pacific порадовали достаточно интересной сюжетной линией, которая выглядит необычно на фоне остальных представителей жанра. Дело в том, что в основе истории лежит противостояние США с Японией во время Второй мировой войны, которое в принципе не очень хорошо раскрыто как в фильмах, так и в играх. Обычно если нам рассказывают о Второй мировой войне, то это история войны фашистов против СССР, но теперь мы можем посмотреть и на противостояние американцев с японцами. Сценаристы написали довольно аутентичный сюжет, который очень слабо отходит от реальной истории и благодаря этому играть очень увлекательно. Буквально каждый факт, каждое нападение или историческое событие реализовано с максимальной точностью. Конечно, если вы историю знаете плохо, то это вам поможет крайне слабо, но если определенное понимание событий есть, то игра точно порадует.

Геймплей

Разработчики Strategic Mind: The Pacific предоставляют нам возможность посмотреть на конфликт с двух сторон — мы будем играть как за главнокомандующего американской армии, так и за генерала японской армии. Это тоже весьма необычное решение, так как обычно разработчики показывают исключительно одну сторону конфликта — так проще и быстрее построить сюжетную линию. Однако здесь проект представлен с возможностью играть с обеих сторон и это довольно приятно — можно посмотреть на ситуацию сначала со стороны США, которая нападает на своего обидчика, и со стороны Японии. Конечно, разобраться в том, кто же все таки прав, а кто виноват, игра не поможет. Но у нее и нет такой цели — авторы проекта хотели показать нам мир войны, а все остальное оставим историкам и тем, кто хочет заниматься исследованиями этого конфликта.

Итог

В плане игрового процесса ничего удивительного я не обнаружил, но для стратегии с пошаговыми сражениями это вполне нормально. Разработчики разделили виртуальное поле боя на соты, предоставили нам технику и поставили задачу, а как именно ее решать вы уже сами думайте. Есть вполне очевидные варианты нападения, когда вы, с большой долей вероятности, потеряете приличную долю своих боевых единиц. И есть возможность придумать свою тактику, как-то обмануть врага, заставить его воевать из неудобного положения и все в таком духе. Это все же стратегия и любые тактические уловки пойдут вам лишь на пользу, плюс отдельное удовольствие получите. Благо виртуальный мир просторный, есть масса геймплейных особенностей и возможностей проявить свои таланты стратега. Главное разобраться в том, что именно умеет ваша техника и узнать ее слабые и сильные стороны. Дальше все пойдет как по маслу.

Мне всегда нравились стратегии за их возможность напрячь мозги, попробовать нечто новое и удивительное, проверить свои навыки стратега. В данном проекте все это есть и реализовано на очень высоком уровне — разработчики явно знают толк в сюжете, в повествовании, в исторической достоверности и ее ценности для игроков. Благодаря этому сюжет проходится на одном дыхании, а диалоги между персонажами и действующими лицами стоят отдельной похвалы. Это именно та игра, в которой хочется проводить свое свободное время.