Обзор игры Zombie Lockdown Simulator. Инспекция выживших и логистика лагеря с простой платиной

До этого от издателя Nostra.Games мы изучали сразу несколько симуляторов управляющих кафе и магазинов на разную тематику, сейчас же они предложили выступить медиком, который проводит фильтрацию прибывающих на пост в зомби апокалипсисе выживших. Ежедневная работа по инспекции и обеспечению базовых вопросов снабжения в новой игре Zombie Lockdown Simulator.

В целом же как и прошлые игры от этого издателя проект делает ставку на трофихантеров, предлагая за относительно короткое время завершить основной прогресс испытания и получить заветный «дзыньк» с платиновым трофеев. Две версии, на PlayStation 4 и PlayStation 5 с возможностью переноса прогресса и автоматического разблокирования ранее полученных трофеев.

Главный герой – инспектор в карантинном посту, на который поступают выжившие. От нас требуется определить симптомы, узнать здоровы или нет, и на основе комплекса диагностических данных принять решение. Начинаем с одним инструментом – сканером тела под одеждой. Ищем укусы, царапины, синяки, обращаем внимание на тряску рук, цвет кожи и глаз. Все что находим можно внести в планшет, что может потребоваться в дальнейшем для оценки сомнительных пациентов в динамике за несколько дней.

С развитием уровня количество инструментов увеличивается до четырех, это градусник, фонендоскоп и инфракрасный сканер. При чем есть как явные симптомы, которые можно заметить, так и скрытые. При ошибке могут погибнуть уже имеющиеся люди в лагере выживания или карантине. Успешное принятие решение награждается здесь деньгами и опытом на развитие уровня. Рабочее время ограничивается выносливостью, для восстановления которой нужно будет поспать и в это же время проходит сохранение прогресса, а также обновление данных по карантину и лагерю выживших.

Если с явно зараженными можно сразу принять решение на утилизацию и в ближайшем задворке будет оперативно решен вопрос местными охранниками, то сомнительных имеет смысл отправить сначала в карантине. После сна инспектор в Zombie Lockdown Simulator может вернуться в зону карантина и вызвать спорных пациентов повторно, сверив симптомы с планшетом. Ухудшилось состояние – отправляем на утилизацию, вылечились – можно пополнить лагерь выживших. На обследование в карантине выносливость не затрачивается. Саму выносливость несколько раз можно будет увеличить купив инъекции.

Помимо работы с прибывающими выжившими игрок отвечает за снабжение лагеря, зоны карантина и личной технической зоны. Здесь три вида ресурсов: топливо, медикаменты и еда. Все это необходимо покупать самостоятельно, после покупки вывезти с зоны выгрузки и донести до точек в каждой из зон, требующих снабжение.

Это незатруднительно, но тоже потребует внимание, отсутствие медикаментов и еды приведет к гибели людей в зонах. Упростит процесс тележка на которую можно погрузить сразу несколько единиц ресурсов. С разрастанием количества выживших в лагере появится помощница, которая может частично решать вопрос переноски ресурсов за вознаграждение.

Итоги по Zombie Lockdown Simulator

Собственно в этом и вся Zombie Lockdown Simulator, методичное обследование прибывающих выживших с поиском симптомом, отмечанием найденного, принятием решения о дальнейшей судьбе, а также решения базовых вопросов логистики. Мрачная атмосфера, разнообразие симптомов, прогресс с прокачкой и репутацией за качество принятия решения, две платины на выходе. Из минусов затянутая прокачка на поздних этапах, когда весь геймплей уже раскрыт и опробован.
