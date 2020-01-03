Обзор Tecno Spark 4. Пришло время удивляться

Комплект поставки

Многие пользователи почему-то считают, что купить хороший смартфон можно лишь за большие деньги. Однако это совершенно не так — достойное решение для звонков, общения в сети, игр, просмотра фильмов и сериалов можно купить за вполне адекватные деньги. Смартфон Tecno Spark 4 является ярким тому примером, а мы сегодня расскажем, почему это устройство так нам понравилось, и почему на устройство действительно стоит обратить своё внимание. Итак, давайте разбираться.Смартфон поставляется в коробке оранжевого цвета, на лицевой панели которой нарисован сам смартфон. Выглядит достаточно стильно и привлекательно, плюс вы сразу можете приблизительно оценить дизайн устройства. На тыльной стороне коробки расположена таблица с основными характеристиками продукта, позволяющая изучить параметры продукта, если они не представлены в магазине, например.

Внутри коробки находится сам смартфон, плюс блок зарядки на 1.5 А, плюс кабель зарядки USB A — microUSB. Также в комплекте идет документация, в которой есть купон с отметкой, что на смартфон действует гарантия на 12+1 месяцев.

Дизайн корпуса

Отдельно хотелось бы похвалить комплектацию за наличие чехла, который очень даже приятно ощущается в руках, и защитного стекла, которое тоже позволяет сразу защитить смартфон и не переживать о том, что нужно бежать в магазин и покупать что-то отдельно. Комплектация у смартфона отличная и очень богатая.Смартфон выглядит довольно современно и свежо — дизайнеры явно постарались, чтобы потенциальные покупатели получали удовольствие от использования данного устройства. Стоит отметить, что поставляется смартфон в продажу в двух цветах — Vacation Blue, то есть синий, и Royal Purple, то есть фиолетовый. Однако одним цветом дизайн смартфона описать не выйдет, так как на тыльной стороне можно увидеть градиент с переходом от одного цвета к другому. К примеру, у нашего устройства, которое выполнено в синем цвете, на тыльной панели заметен переход от голубого к синему. У фиолетового варианта идет переход от черного к фиолетовому.

На лицевой панели можно заметить стандартный набор элементов современного устройства — справа, слева и сверху от дисплея расположена довольно небольшая рамка, которую почти не видно при выключенном дисплее.Снизу имеется небольшой «подбородок», который необходим для подключения шлейфа дисплея — без него обойтись просто нельзя.

В верхней части экрана расположен небольшой вырез под фронтальную камеру, который позволяет уменьшить общие габариты устройства при сохранении той же диагонали. И, что самое приятное, данный элемент никак не мешает вам при использовании устройства, ведь там все равно расположена строка состояния.

На правой боковой панели расположена качелька громкости и клавиша блокировки дисплея.

На обратной стороне, то есть на левой боковой панели, расположен лоток для установки сим-карты и карты памяти.

На нижней грани у нас находится порт Micro-USB, динамики и разъем для подключения наушников.

Всё самое интересное расположено на тыльной стороне — здесь у нас и градиент, и отдельная панель для камер — их здесь сразу три штуки. Про сами камеры мы поговорим немного позже, но выглядят они весьма уместно.

Экран

Качество материалов у гаджета довольно высокое, плюс благодаря пластику в конструкции вес устройства достигает всего 162 грамма. То есть, весит смартфон не много.Когда-то давно, лет пять назад, мы думали, что смартфон с диагональю больше четырех дюймов это уже много, некоторые такие устройства даже называли «лопатами». Однако рынок изменился, потребление контента изменилось — теперь пользователи все реже звонят и все чаще играют в игры, смотрят фильмы с сериалами, занимаются рабочими задачами. Для таких целей нужен большой дисплей, ведь на нем комфортнее выполнять все эти функции. Именно по этой причине многие производители начали увеличивать диагональ дисплея — это повышает уровень комфорта. У нашего сегодняшнего гостя с этим тоже все отлично.

Диагональ дисплея составляет 6,52 дюйма, то есть это действительно большая панель, которая позволяет с комфортом заниматься всеми делами, которые вы хотите. Можно играть в шутеры, можно смотреть фильмы и сериалы, можно спокойно общаться в чатах или читать книги. Разрешение составляет 1600 на 720 точек — плотность пикселей достаточно высокая, чтобы вы не замечали точек на экране и могли играть без усталости в глазах. Я лично прочитал половину книги «Убийство перед Рождеством» на смартфоне и получил массу удовольствия.

Железо

Отдельно хотелось бы похвалить смартфон за яркость — дисплей достаточно яркий и сочный, чтобы пользоваться им с комфортом даже в яркую погоду. В помещении, естественно, на автоматической регулировке яркости экран почти всегда работает на 50% от максимального значения, то есть есть еще приличный запас. Также не стоит переживать о том, что в верхней части экрана находится вырез под фронтальную камеру — он достаточно небольшой и находится посредине. Благодаря этому вырез перекрывает только центральную часть статус-бара, которая и так никак не используется в штатном режиме.За основу производительности смартфона взят процессор MediaTek Helio A22, который работает на четырех вычислительных ядрах с достаточно высокой тактовой частотой до 2,0 гигагерца. Стоит отметить, что это, естественно, пиковая тактовая частота и в режиме минимальной нагрузки она будет заметно ниже, дабы не расходовать заряд аккумулятора. За графику смартфона отвечает графический ускоритель PowerVR GE8320, который отлично зарекомендовал себя как в синтетических тестах, так и в реальных сценариях использования. Проблем с картинкой в играх у вас точно не будет, особенно если вы не стесняетесь иногда поиграться с ползунками в меню.

Оперативной памяти у смартфона 3 гигабайта, чего для комфортной работы явно хватит, а встроенная память представлена накопителем на 32 гигабайта. Естественно, если вам этой памяти будет мало, то вы спокойно можете поставить карту памяти до 128 гигабайт и расширить встроенное пространство для установки необходимого контента.

Автономность

Ниже приведены скриншоты из синтетических тестов, которые позволяют оценить потенциальную производительность смартфона и его системы-на-чипе. Нужно понимать, что в синтетике нагружаются все ядра процессора, вся оперативная память, а графический ускоритель работает на полную. В реальных сценариях использования таких ситуаций не случается.Теперь давайте поговорим об ощущениях, которые намного ярче передают производительность системы, чем любой синтетический тест. В тяжёлых играх смартфон совершенно спокойно выдаёт стабильные FPS на уровне тридцати, иногда приходится, конечно, поубавить графику до среднего уровня или вовсе низкого, но графика всё равно остаётся приемлемой. Автор обзора, будучи большим фанатом PUBG Mobile, провёл около недели в виртуальных боях и остался доволен результатами. В программах и более простых играх, естественно, проблем с производительностью тоже не возникает.Смартфон может похвастаться батареей на 4000 мАч, которая предоставляй пользователю возможность достаточно долго пользоваться устройством без страха остаться без зарядки в нужный момент. Это довольно важное преимущество на самом деле, так как некоторые смартфоны с меньшим объёмом батареи не доживают до вечера. Здесь все немного иначе — мы провели довольно детальное тестирование и готовы с вами поделиться своими впечатлениями.

Начнём с того, что в режиме активного использования, которое подразумевает игры, сериалы, чтение почты и мессенджеров, смартфон спокойно доживает до ночи с 20% заряда. Это значит, что если утром вы сняли смартфон с зарядки и начали активно им пользоваться, то к ночи у вас все еще останутся проценты заряда, но нужно будет поставить гаджет на зарядку перед сном. Мы считаем это отменным результатом — некоторые современные гаджеты в режиме активного использования проживают от силы шесть часов.

Камеры

В режиме более щадящего использования смартфон тоже себя отлично показывает — если отбросить игры и активно звонить, пользоваться социальными сетями, браузером и мессенджерами, то заряда батареи хватает на двое суток. Это очень достойный результат, так как вы можете один раз зарядить смартфон и два дня пользоваться им в довольно активном режиме.Также автор обзора использовал гаджет в своём повседневном ритме — я читал почту и мессенджер, пользовался браузером, звонил, пару раз запускал казуальные игры. В результате смартфон спокойно проживает трое суток, а один раз и вовсе продержался на одном заряде четыре дня. Стоит учитывать, что автор ничем себя не ограничивал и довольно активно пользоваться устройством. Если звонить, общаться в социальных сетях и листать браузер, то можно спокойно заряжать смартфон два раза в неделю. Шикарные показатели автономной работы получаются.У подавляющего большинства современных смартфонов на тыльной панели можно заметить сразу несколько камер, которые, правда, не у всех смартфонов выполняют поставленные задачи. К счастью, наш сегодняшний гость не из таких — камеры смартфона действительно работают и позволяют снимать качественные снимки в самых разных ситуациях.

К примеру, что меня больше всего удивило, смартфон умеет размывать фон — обычно такого рода бонус есть либо на дорогих флагманах, либо на фотоаппаратах. Однако этот смартфон отлично справляется с размытием, не теряет детали, не «откусывает» волосы в портретном режиме и так далее. Я пробовал самые разные сценарии использования, включая сложнейшие сцены с елкой, и смартфон справился. Он определил иголки, игрушки, определил задний план, после чего отлично все скомпоновал. Только за это камеру уже хочется сильно похвалить, так как результат мне очень понравился.

Порадовало и качество цветопередачи — цвета остаются яркими, но не переходят грань. Даже если снимать при не очень плохо освещении, смартфон искусственно «вытягивает» яркость на максимум путем повышения ISO до максимума, но цвета при этом остаются реалистичными. Хотя, конечно, давайте не будем забывать, что это все же смартфон, а значит лучше снимать в помещении с хорошим освещением или на улице днем. Вечером тоже удается получить крутые кадры, но это уже требует определенного мастерства и тренировок.

Итог

Отдельно стоит похвалить фронтальную камеру — она снимает кадры в высоком разрешении, делает картинку четкой и насыщенной. Есть даже веселый дополнительный AR-режим, напоминающий маски из Instagram или Snapchat. Для фотографий, звонков и прочего контента этой камеры хватит с головой.Исходя из вышеперечисленных преимуществ можно прийти к выводу, что за свои деньги это лучшее устройство на рынке. Смартфон может похвастаться большим ярким дисплеем с хорошими углами обзора, отменной системой камер, довольно производительным процессором, большим объемом встроенной памяти и достойной батареей. Для большинства пользователей этого хватит с головой, да и чего еще можно желать?

Цены:Украина 2799 грнРоссия 7999 рублейКазахстан 51 900 KZT