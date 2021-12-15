Обзор Titan Quest Eternal Embers – Новое дополнение для экшен-RPG

Сегодня мы бы хотели представить вашему вниманию уже четвертое по счету дополнение для завораживающей игры Titan Quest. Встречайте, перед вами Eternal Embers, включающий в себя аж четыре акта и сразу 15 дополнительных заданий, пройти которые можно будет лишь на легендарном уровне сложности.

Сюжет игры

Нашему герою придется отправиться на Дальний Восток и продолжить борьбу с демонами. Кроме того, вас ждет столкновение с Десятью солнцами и самим Королем драконов. Другими словами, фанатам серии все должно понравиться.

Titan Quest Eternal Embers

Данное дополнение можно будет сыграть лишь на легендарном уровне сложности и если вы уже играли предыдущие версии игры, то сможете испытать своего персонажа на совершенно новой земле. Однако если вы являетесь новичком, разработчики дали возможность создать сразу прокаченного героя 70-го уровня, который на старте получит все необходимое для игры.

Главным нововведением стала возможность стать мастером Нейданом, который представляет собой некого алхимика, использующий в бою различные зелья для усиления себя и ослабления врагов. Все это позволило получить совершенно новую связку умений и создать действительно интересного персонажа.

Помимо всего это в игру было добавлено дополнительное оружие, различные доспехи, реликвии, несколько видов снадобий, новые противники и боссы. Некоторые юниты претерпели изменения, однако заядлые фанаты данной игры скорее всего останутся недовольны, ведь изменения действительно не столь существенны. Складывается впечатление, что разработчики просто добавили немного красок, а основу оставили без всяких изменений.

Разработчики существенно поработали над графической составляющей, что позволило шагнуть игре на новую ступеньку и чуть ближе подступиться к современным играм. Да, не сказать, что графическая составляющая в данной игре стоит на первом месте, но все же, игра не перестает развиваться, и это не может не порадовать.

На сегодняшний день дополнение доступно на различных площадках и обойдется своим покупателям в 649 рублей. Кроме того, если у вас нет основной игры, то приобретение данного дополнения будет бесполезной тратой денег, то есть необходимо обзавестись всем сразу.

Итоги

Подводя итоги по Titan Quest Eternal Embers, следует отметить, что игра слишком долго ждала и в таком виде она должна была появиться еще много лет назад. Но все же разработчикам следует отдать должное за проделанную работу. Ведь у данной серии достаточно большое количество фанатов, которые обязательно оценят Titan Quest Eternal Embers по достоинству. Кажется, данное дополнение может заинтересовать и рядовых геймеров, которые и вовсе впервые услышат про данную игру.
Комментарии и отзывы
Обзор Far Cry 6. Активности, приключения в открытом мире и б…
Обзор Far Cry 6. Активности, приключения в открытом мире и бНа прошлой неделе состоялся официальный старт Far Cry 6, популярной серии игр в жанре шутера от первого л…
Обзор Titan Quest Eternal Embers – Новое дополнение для экше…
Обзор Titan Quest Eternal Embers – Новое дополнение для экшеСегодня мы бы хотели представить вашему вниманию уже четвертое по счету дополнение для завораживающей игр…
Обзор Dustwind - The Last Resort. Теперь и на консолях…
Обзор Dustwind - The Last Resort. Теперь и на консоляхНе так давно состоялся старт Dustwind - The Last Resort на консолях Sony и Microsoft. ПК-геймеры могли иг…
Обзор Metroid Dread. Лучшая метроидвания…
Обзор Metroid Dread. Лучшая метроидванияПродолжения некоторых игровых серий фанатам приходится ждать очень долго, и становится вдвойне обидно, ко…
Обзор This Is the President. Возможность почувствовать себя …
Обзор This Is the President. Возможность почувствовать себя Сегодня мы бы хотели представить вашему вниманию политическую стратегию от SuperPAC, где игрокам предстои…
Обзор Mario Party Superstars. Лучшая игра для вечеринок…
Обзор Mario Party Superstars. Лучшая игра для вечеринокРынок настольных развлечений сейчас находится на пике популярности: для многих покидать кубик в компании …
Обзор Minecraft Dungeons Ultimate Edition (Nintendo Switch).…
Обзор Minecraft Dungeons Ultimate Edition (Nintendo Switch).Вышедшая в 1996 году Diablo открыла новый жанр, который до сих пор с разной успешностью штурмуют десятки …
Обзор Motorcycle Mechanic Simulator 2021. Собери свой байк м…
Обзор Motorcycle Mechanic Simulator 2021. Собери свой байк мСегодня мы бы хотели представить вашему вниманию симулятор собственного гаража по ремонту мотоциклов от P…
Обзор Hidden Deep Playtest. Научно-фантастический экшенОбзор Hidden Deep Playtest. Научно-фантастический экшен
Обзор Super Mario 3D World + Bowser’s Fury. Лучший порт на Nintendo SwitchОбзор Super Mario 3D World + Bowser’s Fury. Лучший порт на Nintendo Switch
Обзор Little Nightmares II. Добротный хоррорОбзор Little Nightmares II. Добротный хоррор
Обзор Lust from Beyond. Хоррор для взрослых – чего ждать от игры? Обзор Lust from Beyond. Хоррор для взрослых – чего ждать от игры?
Обзор BIOMUTANT. Долгожданный экшен 2021 годаОбзор BIOMUTANT. Долгожданный экшен 2021 года
МегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИМегаОбзор
Яндекс.Метрика
2006-2021
© MegaObzor