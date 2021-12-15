Обзор Titan Quest Eternal Embers – Новое дополнение для экшен-RPG

Сюжет игры

Сегодня мы бы хотели представить вашему вниманию уже четвертое по счету дополнение для завораживающей игры Titan Quest. Встречайте, перед вами Eternal Embers, включающий в себя аж четыре акта и сразу 15 дополнительных заданий, пройти которые можно будет лишь на легендарном уровне сложности.Нашему герою придется отправиться на Дальний Восток и продолжить борьбу с демонами. Кроме того, вас ждет столкновение с Десятью солнцами и самим Королем драконов. Другими словами, фанатам серии все должно понравиться.

Titan Quest Eternal Embers

Данное дополнение можно будет сыграть лишь на легендарном уровне сложности и если вы уже играли предыдущие версии игры, то сможете испытать своего персонажа на совершенно новой земле. Однако если вы являетесь новичком, разработчики дали возможность создать сразу прокаченного героя 70-го уровня, который на старте получит все необходимое для игры.

Главным нововведением стала возможность стать мастером Нейданом, который представляет собой некого алхимика, использующий в бою различные зелья для усиления себя и ослабления врагов. Все это позволило получить совершенно новую связку умений и создать действительно интересного персонажа.

Помимо всего это в игру было добавлено дополнительное оружие, различные доспехи, реликвии, несколько видов снадобий, новые противники и боссы. Некоторые юниты претерпели изменения, однако заядлые фанаты данной игры скорее всего останутся недовольны, ведь изменения действительно не столь существенны. Складывается впечатление, что разработчики просто добавили немного красок, а основу оставили без всяких изменений.

Разработчики существенно поработали над графической составляющей, что позволило шагнуть игре на новую ступеньку и чуть ближе подступиться к современным играм. Да, не сказать, что графическая составляющая в данной игре стоит на первом месте, но все же, игра не перестает развиваться, и это не может не порадовать.

На сегодняшний день дополнение доступно на различных площадках и обойдется своим покупателям в 649 рублей. Кроме того, если у вас нет основной игры, то приобретение данного дополнения будет бесполезной тратой денег, то есть необходимо обзавестись всем сразу.

Итоги

Подводя итоги по Titan Quest Eternal Embers, следует отметить, что игра слишком долго ждала и в таком виде она должна была появиться еще много лет назад. Но все же разработчикам следует отдать должное за проделанную работу. Ведь у данной серии достаточно большое количество фанатов, которые обязательно оценят Titan Quest Eternal Embers по достоинству. Кажется, данное дополнение может заинтересовать и рядовых геймеров, которые и вовсе впервые услышат про данную игру.