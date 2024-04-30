Раскачает любую вечеринку. Обзор VIPE NITRO X8 PULSAR

Рынок портативной акустики заполнен различными колонками, которые в той или иной мере, можно использовать для вечеринок. Но есть нюанс — большинство из них либо стоят чрезмерно дорого, либо выполнены в сомнительном качестве. В то же время бренд VIPE предлагает модель Nitro X8 Pulsar, которая хорошо играет и для своего класса стоит заметно дешевле конкурентов именитых брендов. Разбираемся подробнее.

Комплектация

Колонка поставляется в большой коробке, выполненной в белом цвете с большими синими вставками с изображением устройства и ее ключевыми особенностями. Внутри упаковки: акустическая система, кабель для зарядки, краткое руководство пользователя, промокод на подписку для онлайн-кинотеатра Wink, и OTG переходник c USB-C на обычный USB.

Внешний вид

Nitro X8 Pulsar — это флагманская модель бренда Vipe, обладающая защитой от попадания водяных брызг по стандарту IPX4. Данное устройство представляет собой, по сути, огромную беспроводную колонку, причем, с довольно неплохой автономностью.

Вполне вероятно, дизайн колонки был вдохновлен одной схожей моделью от известного бренда, название которого состоит из трех букв. В данном случае это не плохо — не стыдно подсматривать, главное, чтобы реализация не подкачала. С качеством исполнения же, как раз таки нет никаких проблем. Корпус колонки выполнен из добротного пластика — на вид и тактильно он прочный. Не создается ощущение, что к моменту, пока вы, например, доедете до дачи, колонка превратится в безжизненный кучу проводов и динамиков.

Приписка «Pulsar» в названии модели колонки обозначает, что в ней есть встроенная пульсирующая подсветка, которая горит в такт музыки. Она поддерживает большое количество режимов свечения. Один из самых практичных — сценарий, когда свечение «‎играет»‎ в такт с музыкой, что дополняет общую атмосферу веселья, особенно в ночи.Если вам вообще не нужна подсветка, можно выбрать колонку Nitro X8 — у нее на 30 Вт меньше мощности, но и ценник ниже. Эргономика отлично продумана: для транспортировки имеются колесики — они небольшие, подойдут для перемещения в рамках помещения или парковки. А вот для переноски по траве лучше использовать ручку и второго человека. При весе 33,6 кг задача вытащить колонку из багажника и пронести 600-700 метров до мангальной зоны может оказаться достаточно трудной.

Также в пользу эргономики говорит наличие специальной выемки для планшета или смартфона, с которого будут включать музыку. Решение правильное и удобное — на моей дачной midi-системе такого нет, поэтому приходится оставлять телефон на табуретке рядом с колонкой.

Здесь же сверху находятся все органы управления колонкой. Из основного здесь можно отрегулировать уровень громкости, переключить трек или поставить его на паузу, выбрать тип подключения к источнику звука (Bluetooth, мини-джек 3.5 мм, Type-C), поменять режим подсветки, выставить один из 8 режимов эквалайзера и активировать режим Nitro Bass. В идеале здесь хочется видеть экран, который в более информативном виде давал понять, что именно меняется в текущих настройках.

На тыльной стороне под резиновой заглушкой скрываются разъемы AUX, Jack 6,35 для гитары и такой же Jack для микрофона караоке, USB-C для подключения флешки, USB-C для зарядки смартфона или планшета, а также разъем для зарядки самой колонки.

Возможность подключения микрофона к колонке является его весомым преимуществом для тех, кто любит устраивать импровизированные концерты и караоке-битвы в кругу близких. Однако удивляет отсутствие в комплекте даже совсем базового микрофона. К счастью, исправить этот недочет несложно — на любых маркетплейсах представлены бюджетные варианты микрофонов стоимостью от 250 рублей.

Первое подключение и приложение

Вариантов подключения к колонке предостаточно — можно через AUX, по Bluetooth, через кабель Type-C, или вставить флешку и воспроизводить музыку с нее. Беспроводное соединение осуществляется через Bluetooth версии 5.3 с поддержкой профилей A2DP 1.3 и AVRCP 1.6. Работает стабильно — можно перемещаться по трехкомнатной квартире со смартфоном в кармане или планшетом в руках, и связь не будет теряться. Проверено.Есть возможность управления колонкой через приложение, что полезно, так как количество настроек с самого устройства достаточно небольшое. В приложении My Vipe можно посмотреть текущий уровень заряда батареи, детально настроить эквалайзер, выбрать режим свечения или выключить подсветку, а также подключить вторую колонку Vipe для стереопары.

Звук

За звук отвечает связка из пяти динамиков: один низкочастотный размером 12 дюймов, два среднечастотных по 8 дюймов и еще два высокочастотных по 3 дюйма. Они воспроизводят звук в диапазоне от 40 Гц до 18 кГц с максимальной мощностью 480 Вт RMS. А теперь понятным языком. Звук здесь очень громкий, а для квартиры так вообще избыточный, только если у вас не хоромы на 150+ квадратных метров. С Vipe Nitro X8 Pulsar у вас появляется потенциальная возможность стать главным врагом соседей по дому или же по участку, так как на максимальной мощности колонку хорошо слышно буквальноааааа за 20-30 метров от самого источника звука. Несмотря на то, что колонка всем своим видом «‎кричит»‎, что она направлена на молодую аудиторию, устройство «‎всеядное» по жанрам. ‎Vipe Nitro X8 Pulsar одинаково легко справляется как с тяжелыми инструментальными партиями в метал-опере «Эльфийская рукопись», так и дерзкие ритмы альбома Big Baby Tape «VARSKVA».Высокие частоты отлично гармонируют со средними — четко слышны голос, струнные и флейту, а бас гитара все это не перекрывает. Это неожиданно, так как от подобных устройств ожидаешь перевес в сторону низких частот, здесь же такого нет. Вернее, нет по умолчанию. Но его можно сделать, если включить Nitro Bass, который посредством крупного фазоинвертора на тыльной стороне корпуса, отлично прокачает помещение размером 70 квадратных метров.

За автономность отвечает свинцово-кислотный аккумулятор 12В 15А. Производитель заявляет до 8 часов работы на одном полном заряде. Если слушать музыку на 20% громкости со включенной подсветкой, стоит рассчитывать на 7 часов работы.

Итоги

Как итог, Vipe Nitro X8 Pulsar — это классное решение для тех, кто хочет получить мощную колонку, которую довольно просто перемещать из одной локации в другую. Эта колонка закрывает все потребности: она предоставляет качественный и громкий звук, высокую автономность, стильный внешний вид и возможность подключения микрофона. К минусам можно отнести отсутсвие какого-либо экрана среди органов управления.