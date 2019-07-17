Обзор Viewsonic XG240R. Быстрый игровой монитор на 144 Гц

2019-07-17, Автор - Марсель Гарипов; Продукт - Viewsonic XG240R; [67]
В этот раз в нашу «Лабораторию» попал игровой монитор от ViewSonic — XG240R. Сам бренд, в первую очередь, занимается производством корпоративной продукции, и как минимум по этой причине нам стало интересно выяснить, что из себя представляет данная модель, выпущенная специально для геймеров с дисплеем на 24 дюйма, частотой обновления кадров 144 Гц и временем отклика матрицы всего в 1 мс.

Комплектация

ViewSonic XG240R относится к игровой серии ELITE, поэтому поставляется в соответствующей темной коробке. На коробке изображен сам монитор и все основные технические характеристики. Комплект поставки достаточно неплохой и в него входят: кабель USB 3.0, кабель DisplayPort, провод для питания и краткая инструкция использования.

Внешний вид

XG240R получил достаточно сдержанный дизайн, который легко впишется в любой интерьер. Модель выполнена полностью из практичного черного матового пластика.

Производитель грамотно подошел к созданию подставки под монитор. Она позволяет регулировать высоту, вращать экран по горизонтали на 120 градусов, менять угол наклона от -5 до 20 градусов, а также поворачивать монитор на 90 градусов.

Задняя же крышка, в свою очередь, имеет более броский вид. На ней расположились две симметричные «стрелки» со встроенной RGB-подсветкой, отображающие необычное призматическое свечение. Скажем сразу, что данную подсветку можно синхронизировать со всей системой через программы Thermaltake RGB Plus, Razer Chroma или Cooler MasterPlus. Также сзади имеются два стереодинамика, обладающие неплохим звуком.

Все разъемы выведены на нижнюю часть монитора и здесь можно найти: разъем для питания, x2 USB 3.0, x2 HDMI, DisplayPort 1.2 и 3.5 mini-jack.

Дисплей

ViewSonic XG240R имеет диагональ в 24 дюйма, и это самая оптимальная диагональ для того, чтобы играть за рабочим столом в домашних условиях, ведь в таком случае не приходится отодвигать монитор к краю стола и самому отодвигаться, чтобы экран не находился слишком близко к глазам. Монитор игровой, поэтому здесь установлена TN матрица, которая имеет быструю частоту обновления кадров в 144 Гц, и мгновенный отклик в 1 мс. Модель поддерживает технологию NVIDIA G-SYNC и AMD FreeSync, позволяющие добиваться более плавной картинки.

С учетом разрешения в Full HD и уровня яркости в 350 кд/м2, качество картинки действительно неплохое. Более того, для XG240R поддерживает 22-уровневую стабилизацию черных оттенков, что позволяет видеть детали в самых темных участках игровой карты. Из минусов стоит отметить углы обзора в 170 градусов по горизонтали и 160 градусов по вертикали, но искажения по бокам все равно не будут заметны, ведь по факту большую часть времени перед монитором вы все равно будете сидеть под прямым углом.

Настройки

За вывод в меню отвечают пять физических клавиш, расположенные в правом нижнем углу. При нажатии на первую кнопку пользователь попадает в быстрое меню, где можно выбрать режим игры (от первого лица, MOBA, Battle Royale) или цветовой профиль (реалистичный, насыщенный).

С основным меню дела обстоят намного интереснее. Здесь имеется целых шесть разделов, через которые можно настроить два кастомных цветовых профиля по 8 параметрам: время отклика, ограничение частоты, стабилизация черного, расширенный DCR, яркость, настройка цвета, синий светофильтр и масштаб отображения. Также есть возможность выставить уровень яркости, контрастности, цветовой температуры и многое другое. Тут же можно посмотреть состояние монитора по основным параметрам и изменить громкость динамиков.

Тесты Viewsonic XG240R

Производитель обещает точную заводскую калибровку, но мы. Сами сделали замеры и с их результатами вы можете ознакомиться ниже:

Яркость максимальная

Viewsonic XG240R - 257 cd/m2

Яркость минимальная

Viewsonic XG240R - 0.08 cd/m2

Температура цвета

Viewsonic XG240R – 6780K
Данные получены в стандартном режиме при яркости 100 и контрасте 50.

Отклонение цвета от эталона

Viewsonic XG240R – 160K

Задержка Viewsonic XG240R

Задержка, светлые тона – 3.3ms
Задержка, темные тона – 12.1ms

Итоги

ViewSonic XG240R показал себя, как отличный игровой монитор со сбалансированными техническими характеристиками с частотой обновления кадров 144 Гц. Благодаря оптимальной диагонали экрана в 24 дюйма и Full HD разрешению, вы получаете отличную картинку без разрывов. Также стоит упомянуть о встроенных динамика, эффектной подсветке на задней крышке и удобной подставке, позволяющая выставить монитор именно в то положение, которое вам необходимо. В данной модели существенных минусов не было выявлено.

Комментарии и отзывы Viewsonic XG240R
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