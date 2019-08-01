Обзор Vivo V17 Neo. Флагманский смартфон с мощным аккумулятором

Видео обзор

Согласитесь, практически каждый день на прилавках магазинов появляется огромное количество мобильных устройств и основное внимание привлекают именно смартфоны. За последние годы они существенно изменились в лучшую сторону. Сегодня мы бы хотели представить вашему вниманию нового флагмана компании Vivo. Встречайте, перед вами долгожданная модель V17 Neo. Нам одним из первых удалось более детально изучить смартфон. Цена, на момент продаж, будет составлять 19990 рублей. Давайте чуть ближе познакомимся с данной новинкой.

Внешний вид

Дизайн смартфона, как нам кажется, сумеет привлечь внимание покупателей. Особенно когда речь заходит о том, что разработчики использовали интересную расцветку. Были использованы два основных оттенка, где цвет плавно переходит с голубоватого к фиолетовому. И все это окружено глубоким черным цветом. Кажется, прекрасная половина человечества будет в восторге.

Динамик, микрофон, разъем для гарнитуры и microUSB перекочевали на нижнюю грань.

Слева находится Smart-кнопка вызова Google ассистента и слот для карты памяти и SIM. Понравилось то, что разработчики добавили возможность установить сразу 2 nano SIM и дополнить данный тандем картой памяти microSD, что позволяет увеличить объем встроенной памяти. Следует отметить, что Smart-кнопка, при двойном нажатии дает возможность включить функцию распознавания изображения Jovi.

Справа традиционно находится кнопка вкл/выкл и качелька громкости.

Практически всю лицевую часть занимает 6.38 дюмовый дисплей «капелька» и 32 Мп фронтальная камера. Размер рамок ниже среднего. Выше от камеры можно увидеть тонкую полоску динамика.

Кроме того, главной изюминкой данного смартфона является то, что сканер отпечатка пальцев расположен на нижней части экрана. Другими словами, для разблокировки вам достаточно просто прикоснуться к дисплею, а благодаря анимационному эффекту, который можно изменить, данный процесс будет вдвойне приятней.

Все внимание уделено задней крышке с уникальной расцветкой. Здесь размещена тройная основная камера и вспышка. Снизу размещен логотип компании Vivo. Смартфон смотрится весьма эффектно и вряд ли кто-то захочет закрывать всю эту красоту защитным чехлом.

Экран

Дисплей Halo FullView занимает аж 90% фронтальной поверхности. Соотношение сторон составляет 19.5:9, что дает возможность пользователям действительно наслаждаться невероятной картинкой, где нет никаких ограничений.

Углы обзора шикарные. На максимальной яркости экрана вы легко сможете освещать себе путь в темное время суток. Дисплей не боится прямых попаданий солнечных лучшей и отлично ведет себя на улице.

Начинка

Отдельное внимание следует уделить тому, что разработчики позаботились и о энергопотреблении. Super AMOLED-дисплей позволил максимально снизить расход энергии. Для этого достаточно воспользоваться функцией Always On Display.Vivo V17 Neo работает на базе 8-ядерного процессора MT6768 с тактовой частотой 2.0 ГГц. На борту 6 Гб оперативной и 128 Гб встроенной памяти. Да, не сказать, что в нашем распоряжении топовая начинка, однако этого, как нам кажется, более чем достаточно для того, чтобы играть в требовательные игры и запускать одновременно сразу нескольких приложений.

Специально для геймеров разработчики добавили режим Ultra Game Mode. Новая функция Game Countdown позволяет добавить всплывающее окно с обратным отсчетом, которое своевременно напомнит о времени до начала игры. Кроме того, акселератор Multi-Turbo позволяет снизить вероятность пропуск кадров на 300% и создать идеальные условия для комфортной игры. Данное решение подойдет для тех геймеров, которым очень важна скорость.

Связь

Vivo V17 Neo поддерживает практически весь спектр используемых в России частот. Передача голоса чистая и без всяких посторонних звуков и помех. Связь держится уверенно и не прерывается.

Аккумулятор

Камера

Смартфон оснащен модулем NFC и поддерживает бесконтактную оплату Google Pay, что позволяет забыть о многочисленных банковских и пластиковых картах в своем кошельке. Теперь они будут храниться в одном надежном месте – в смартфоне.Устройство получило под свое управление аккумулятор мощностью в 4500 мАч, чего более чем достаточно для пользования во время всего рабочего дня. Благодаря поддержке технологии двойной быстрой зарядки вы можете забыть о длительных подзарядках при помощи внешних аккумуляторов.V17 Neo придется по душе любителям селфи. Смартфон оснащен 32 Мп фронтальной камерой, которая показывает отличные результаты в работе. Пользователям дали возможность делать четкие селфи с высокой детализацией благодаря разрешению Ultra HD. Кроме того, устройство получило множество интересных функций, среди которых следует отметить несколько: AI Face Beauty, подсветка для селфи, стикеры дополненной реальности и фотофильтры. Все это дает возможность действительно создавать шедевры.

Была использована матрица Sony IMX499, что позволило получить высокую детализацию снимков. Кроме того, для улучшения кадра разработчики добавили искусственный интеллект.

Тройная основная камера (16 Мп + 8 Мп + 2 Мп), хоть и не самая топовая, однако справляется с поставленными задачами великолепно. Благодаря сверхширокоугольной AI-камере пользователи получают угол обзора до 120 градусов. Теперь в кадре места хватит всей компании друзей. Кроме того, при создании групповых фото, камера смартфона будет автоматически переключаться в данный режим работы, чтобы заполучить больший охват. Опытным пользователям следует задержаться в пункте «Настройки». Без искажений камера снимает с углом до 108 градусов. Далее предлагаем ознакомиться с примерами фотографий:

Софт

Разработчики использовали фирменный интерфейс Funtouch OS 9, который основан на базе ОС Android 9.0. Изменения коснулись пользовательского интерфейса, иконок, системы управления и т.д.

Понравилось то, что здесь нет огромного количества ненужных приложений, которые лишь засоряют память девайса. Присутствуют лишь несколько приложений от Vivo и стандартные инструменты, позволяющие полноценно пользоваться смартфоном. Разработчики позволили самостоятельно дополнить смартфон всем необходим.

Итоги

Характеристики

Операционная система: Funtouch OS 9 на базе Android 9.0

Экран: 6,38 дюйма FHD+ (1080 × 2340)

Фронтальная камера: 32 Мп

Основная камера: 16 Мп + 8 Мп + 2 Мп

Процессор: MT6768

Аккумулятора: 4500 мАч

Память: 6 ГБ RAM + 128 ГБ ROM

Датчики: Акселерометр, датчик окружающего света, датчик приближения, электронный компас, сканер отпечатков пальцев

Поддержка сетей: 2G GSM, 3G WCDMA, 4G TDD-LTE, 4G FDD-LTE

Размеры: 159,53×75,23×8,13 мм

Вес: 179 грамм

Подводя итоги по Vivo V17 Neo следует отметить, что данный смартфон хоть и не получил топовую начинку, он все же сумеет привлечь внимание покупателей своим дизайном и возможностями. Среди плюсов следует отметить следующее: фирменный интерфейс, привлекательный дизайн, шикарный дисплей, отличная селфи камера, неплохая начинка, мощный аккумулятор и быстрая зарядка. Существенных минусов за все время тестирования нам выявить не удалось. Vivo V17 Neo сумеет стать отличным помощником на все случаи жизни.